DEKKES AV FORSIKRINGEN: – Vi frykter at vi vil få en ganske kraftig økning i antall innbrudd og tyveri igjen når koronasituasjonen er over, sier Clementz. Han forteller at også tyveri av dører og vinduer dekkes av forsikringen. – Når det skjer tyverier fra hytte er det vanligst at ting inne i hytta blir borte. Ofte skjer det ødeleggelser når folk bryter seg inn i hytta for å stjele andre ting, og da er for eksempel dører som blir ødelagt dekket av hytteforsikringen, sier han.

Foto: KILIAN MUNCH / KILIAN MUNCH