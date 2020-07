Da Aud Lundby Vange så naboen sitt innlegg på Facebook om at hun hadde mottatt tomme konvolutter i postkassa, måtte hun ut for å sjekke sin egen.

Også der lå det en tom hvit konvolutt.

Hun mener det er tydelig at noen undersøker om de er hjemme i ferietiden, og er engstelig for å dra på hytta.

– Jeg tror dette er seriøst, sier hun.

«OBS!»: Lørdag kveld postet naboen til Vange et innlegg på Facebook der hun fortalte om hendelsen.

– Gjelder å «lure» tyvene

Torbjørn Brandeggen er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Han er ikke i tvil om at de tomme konvoluttene er fra innbruddstyver.

– Det er en metode som brukes, og jeg er sikker på at det er for å se om posten blir henta, sier han.

Brandeggen sier tyvene ofte kan spane på flere hus i samme strøk og merke seg de som ser tomme ut.

Han oppfordrer derfor naboer til å følge med.

– La noen lys stå på. Be noen om å klippe gresset, tømme postkassen og kaste søppel i søppelkassen. Lån gjerne bort parkeringsplassen foran huset, og sørg for litt trafikk til boligen. Det gjelder altså å «lure» tyvene, sier han.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Bør ha et våkent øye

– Om ikke akkurat konvolutter, så har vi hatt tilfeller der folk har lagt ting foran inngangsdører og hengt opp ting, for å se om noen flytter på det.

Det forteller Terje Krogstad, som er driftsenhetsleder i Innlandet politidistrikt.

Han sier det kan tenkes at de tomme konvoluttene er lagt i postkassene av innbruddstyver, men at man ikke kan vite for sikkert.

– Det kan godt være noen gjør det for å se om folk tar inn posten sin.

Han forteller at det er få innbrudd i eneboliger, og ønsker ikke at folk skal bli bekymra for at noen har robba huset når man kommer hjem fra ferie.

– Men samtidig bør man ha et våkent øye med det som skjer, sier han.

Dette bør du gjøre

I fjor utgjorde erstatningene etter forsikringsmeldte innbrudd og tyverier i overkant av 400 millioner kroner.

En økning på seks prosent fra året før.

Brandeggen tror det også i år vil bli frastjålet verdier for mange millioner kroner fra norske hjem i sommerferien.

– Nå som grensene er delvis åpnet igjen etter korona-nedstengningen er det grunn til å tro at mye av tyvegodset igjen vil finne veien til utlandet, slik vi har sett mange eksempler på tidligere år.

Skal du reise bort i sommer? Da råder Brandeggen deg til å sjekke av disse punktene før du drar:

10 tips for å unngå innbrudd Ekspandér faktaboks En boligalarm er den beste forsikringen mot innbrudd, viser statistikken.

Ta bilder av verdigjenstandene dine. Lagre på mobil eller i skyen.

Lås vinduer og dører og la ikke verdifulle gjenstander ligge synlig fremme.

Ikke la en stige ligge tilgjengelig ved huset. Fjern den eller lås den fast.

Stopp post, reklameutsendelser og aviser. En full postkasse er en invitasjon til tyver.

Ikke la søppelkassen stå tom. La gjerne naboer eller venner fylle på etter hvert.

Avtal med naboer og venner til å passe på og se til huset mens dere er borte.

Få noen til å klippe gresset og vanne plen og blomster mens dere er borte.

Husk litt belysning. Har du mulighet, varier belysningen.

Ha lås på ytterdører og utsatte vinduer som er godkjent av forsikringsselskapene. Kilde: Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Blir urolig

Vange forteller at de ikke har opplevd liknende før. De har heller ikke vært plaget med unge som ringer på og stikker av, eller at noen gjør rampestreker i nabolaget.

– Vi har vært veldig heldige.

Nå skal hun og mannen reise på ferie, og har sørget for at folk passer på huset mens de er bortreist.

Likevel er Vange redd for hva som kan møte dem når de kommer hjem igjen.

– Vi har jo tenkt oss på hytta nå, så da blir vi litt urolige. Men man må jo bare ta sjansen, for jeg kan ikke bare sitte hjemme heller, sier hun.