Trygve Slagsvold Vedum omtalt som joiker Fred Buljo: – Vi har jo begge litt lite hår

At Trygve Slagsvold Vedum har humor, kom vel ikke som noen bombe på noen her i landet.

Men nå har også svensker og dansker fått øynene opp for den lattermilde Stange-sokningen, og det på en noe spesiell måte.

LATTER: Trygve Slagsvold Vedum er kjent for å le høyt og mye. I tillegg er han en ivrig forkjemper for distrikts-Norge, og som leder for Senterpartiet seiler han for tiden i stor medvind. Foto: NTB SCANPIX / NRK (ILL.)

– Uskyldig moro

Mandag ble det oppdaget at noen hadde tukla med Wikipedia-artiklene om Vedum.

Men det var ikke av det ondskapsfulle slaget. Det var gjort med humor, og det gikk rett hjem hos Vedum selv:

– Jeg blir tillagt egenskaper som jeg ikke har, men som jeg gjerne skulle hatt! ler han på ekte Vedum-vis.

JOIKARE: Skjermdump av den svenske omtalen av Vedum på Wikipedia. Foto: skjermdump

I artiklene sto det blant annet at Vedum var politiker og «lantbrukare» (gårdbruker).

Men videre sto det at han var joiker i bandet Keiino, og at han «anvender pseudonymet Fred Buljo».

Vedum sier at han liker joikeren han blir omtalt som.

– Jeg synes Keiino er kjempeflinke, og jeg ser jo at vi er litt like. Men jeg er jo ikke så flink til å synge, sier han, og legger til at han ser på spøken som uskyldig moro.

DANSE-FRED: Keiino representerte Norge i Melodi Grand Prix 2019. Fred Buljo er joiker i gruppa, og han var også i aksjon i programmet «Skal vi danse» på TV2 i høst. Foto: Espen Solli / TV 2

Utfordrer Vedum til joike-duell

Fred Buljos, alias Fred-René Øvergård Buljo, likte også humoren i artiklene.

Han hadde allerede fått flere meldinger om dem da NRK tok kontakt.

– Det var gøy, jeg måtte le. Hvis noen faktisk tror at vi er samme person, så er det ekstra gøy. Men det må sjekkes om han har joike-genet, da! Jeg utfordrer han her og nå til en joikeduell, ler Buljo.

Artisten ser ingen umiddelbare likheter, bortsett fra at de begge har litt lite hår.

– Og så er vi begge politisk engasjert, jeg var parlamentarisk leder for partiet Árja på Sametinget.

SUKSESS: Låta Keiino deltok med på MGP i 2019, «Spirit in the sky», toppet hitlistene i flere europeiske land. I tillegg toppet låta VG-lista her hjemme. Her er Fred Buljo avbildet i Frognerparken i august 2020. Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Spøk og feil kan forekomme

Hvem som har endret artiklene om Vedum, er ukjent. Det eneste du legger igjen når du endrer noe i et såkalt wiki, er IP-adressen til pc-en du brukte.

Harald Haugland er bidragsyter og en av Wikipedias administratorer i Norge. Han sier at det kan forekomme slike spøker i artiklene, men at det ofte blir oppdaget og fjernet raskt.

Haugland sier at det imidlertid skal mere til for at artikler om norske personer blir oppdaget hos utenlandske Wikipedia-sider.

Fordi Haugland er administrator, kan han også se hvilke endringer som er gjort med de aktuelle wikipedia-artiklene.

Den danske var allerede rettet opp da Haugland sjekket, men på den svenske lå joike-spøken fortsatt ute mandag kveld.

– Det var det med joiken som forsvant ut på den danske siden, men i Sverige har det nå ligget feil ute siden klokka 19 søndag kveld, sier han.

Snart er joikeren Vedum ferdig

Vedum tar det hele med knusende ro, men legger til at faktasjekk alltid er viktig når man søker etter informasjon på nettet.

– Men det er jo personer inne og sjekker disse artiklene hele tiden. Så snart er nok mitt døgn som joiker over, ler han.

Men for Keiino fortsetter joike-eventyret, for de er deltagere også i årets norske utgave av Melodi Grand Prix med låta «Monument».

Låten ble valgt ut som en av seks forhåndskvalifiserte bidrag til finalen den 20. februar.