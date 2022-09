«Partene i «Tolga-saken» har kommet frem til en omforent utenrettslig løsning. Kommunen har ikke kommentarer utover dette.»

Det skriver Tolga kommune på sin nettside.

Unngår rettssak

Rettssaken mellom brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen og Tolga kommune, skulle starte i Østre Innlandet tingrett på Tynset i januar.

I oktober 2020 krevde brødrene til sammen 3 millioner kroner i erstatning fra Tolga kommune og staten.

Nå melder Tolga kommune at de har inngått et forlik som innebærer at det ikke blir noen rettssak.

Det bekrefter kommunens advokat, Jørgen L. Stræte til NRK.

Kommunen gir ingen informasjon om hva forliket går ut på.

Satt under vergemål

I 2018 avslørte VG at Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen.

De ble deretter satt under vergemål mot sin vilje.

I etterkant har det vært uklart hvem som skulle stå til ansvar.

Tolga kommune avviste erstatningskravet.

Tingretten og lagmannsretten mente søksmålet måtte rettes mot staten, ikke kommunen. Men Høyesterett ga brødrene medhold i at de hadde rett til å saksøke Tolga kommune.

Nå har altså Tolga kommune valgt å forhandle seg frem til enighet med de to brødrene.

Forliket innebærer at det ikke blir noen rettssak. Hva partene har blitt enige om er foreløpig ikke klart.

Ingen i Tolga kommune vil kommentere saken.