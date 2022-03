Hadde innebygd vedovn i varebilen: – Aldri sett lignende

I en storkontroll på Ånestad i Løten kom vegvesenet over en noe spesiell varebil denne uka.

Bilen var ombygd til en arbeidsbrakke med varme og senger. Varmekilden var ikke noe mindre enn en Jøtul vedovn som var montert inne i bilen ved siden av sengene.

Seniorinspektør Jan Erik Nybroen i Statens vegvesen har aldri sett noe lignende.

– Jeg har vært i vegvesenet i 16 år. Jeg har sett mye rart opp gjennom årene, alle mulige kreative løsninger, men en vedovn i en varebil var nytt.

Brannfare ved bråstopp

– En vedovn i en bil hører ikke hjemme noen steder. En Jøtul vedovn veier vel opp mot 80 kilo. En bråstopp kunne fått til fatale følger, sier Nybroen.

Hadde det vært glør i vedovnen hadde også risikoen for brann ved en bråstopp vært svært brannfarlig, mener han.

Det var to gutter i 30-årene fra Oslo som hadde bygd om varebilen til en arbeidsbrakke.

– De var nok håndverkere, sier seniorinspektøren.

OVERRASKENDE: Jan Erik Nybroen sier han aldri har sett noen ha en montert vedovn i en bil. Dette mener han kan være livsfarlig. Foto: Privat

Sjåføren fikk bruksforbud og et overlastgebyr på 3000 kroner.

Varebilen ble plukket ut i Statens vegvesen tredagerskontroll på Ånestad i Løten denne uka. De passerte 1290 kjøretøy over vekta. 185 av disse ble tatt ut til utvidet kontroll.

– Det er litt skremmende at det er så mye feil og mangler, sier Nybroen.

Resultatene fra kontrollen kan du se under:

Kontrollen på Ånestad resulterte i: Ekspandér faktaboks Bruksforbud gjenstander i frontruten (PL)

Bruksforbud sikthindrende gjenstander i frontruten (LV)

Bruksforbud på sprekk i ramme (NO)

Bruksforbud og anmeldelse på bruk av tilbakekalt løyve. Transport selskapet benyttet løyve fra et selskap som er opphørt. (NO)

Bruksforbud på låst svingskive, k.seddel på brems og gebyr på dekk under minimum dekkmønster 5mm (NO)

Bruksforbud og anmeldelse på utgått løyve, utgått på gyldig dato (CZ)

Bruksforbud på lastesikring (NO)

Bruksforbud på dårlig brems (NO)

Bruksforbud og gebyr på 2 dekk under minimum dekkmønster 5 mm (NO).

Bruksforbud på manglende brems på et hjul, slitte bremsebånd og luftlekkasje. Dårlig lastesikring og defekt sidehinder (NO)

Bruksforbud på mangelfulle dokumenter for kabotasje kjøring i Norge (FIN)

Bruksforbud på utgått dato på brannslokkere for kjøring av ADR (NO)

Bruksforbud overlast gebyr 6050.- (NO)

Bruksforbud overlast gebyr 3800.- (NO)

Bruksforbud på svak brems (NO)

Bruksforbud og overlastgebyr 3000.- på varebil, veid til 4400 kg. Bilen var ombygd til arbeidsbrakke med varme. Varmekilden var en Jøtul vedovn montert inne i bilen, ved siden av sengene.

Bruksforbud på sikthindrende gjenstander i frontruten, og k.seddel på svake bremser (CZ)

Bruksforbud på lastesikring, skriftlige instruksjoner for kjøring av ADR, og 3000.- i gebyr for manglende kjennemerke (NO)

Bruksforbud på manglende leiekontrakt (NO)

Anmeldelse på utgått skriver, og 4250.- i gebyr for overlast (NO)

Bruksforbud overlast, vektgebyr 3800.-, og brudd på kjøre- og hviletid. 1000.- i gebyr til sjåfør, og 2000.- i gebyr til transportforetaket (LT).

Anmeldelse av sjåfør som ikke stoppet for skiltet kontroll (UA)

30 minutter etter kjøretøyet hadde godkjent EU-kontroll, kom kjøretøyet inn til kontroll. Det ble konstatert åpenbare feil og mangler på kjøretøyet. Dette blir en tilsynssak for SVV i etterkant (NO)

Bruksforbud på 2 dekk under minimum mønsterdybde 5 mm, og vognkort gebyr (NL)

Bruksforbud for manglende vognkort (DK)

Bruksforbud på utgått YSK, under 3 måneder siden utløpsdato, og bruksforbud på manglende brems på 1 hjul (LV)

Modulvogntog fra Finland veide 68250 kg, dette ble et vektgebyr på 29450.- til transportfirmaet. Vogntoget var også for langt 25,6m og manglet lengde merking «25 meter» bak på hengeren. Sjåføren hadde brudd på kjøre- og hviletiden som ble gitt gebyr på. Det ble 4000.- til sjåføren og 8000.- til foretaket. Han ble også anmeldt på kjøre- og hviletid. Sjåføren hadde kjørt i elleve 24 timers perioder siden siste godkjente ukehvile.

Anmeldelse på avsender av farlig gods. Avsender skulle sende dokumentene til oss under kontrollen, men dokumentene inneholdt feil opplysninger 2 ganger. Så det ble bestemt og tømme semihengeren for å se hva som var inne på lasten (NO)

Anmeldelse av sjåfør for ikke å stoppe for skiltet kontroll, og manglende vognkort gebyr 500.-. Bruksforbud på stropp på utløserarmen. (UA)

Bruksforbud på bredde av kjøretøy, ble målt til 270 cm (PL)

Bruksforbud overlast gebyr 4250.-(NO)

Anmeldelse av sjåfør på kjøre- og hviletid, og bruksforbud på manglende «25 meter» lengde skilt på modulvogntog (NO)

Bruksforbud på merking av spesialtransport, og k.seddel på svak brems (NO)

Bruksforbud på manglende utfylte dokumenter for å kjøre kabotasje (PL)

Bruksforbud på bremser, 3 av 6 bremseskiver og klosser gikk stål i stål (NO)

Bruksforbud på låst svingkrans på dolly i modul kombinasjon (NO)

Bruksforbud på manglende bremselys semihenger og dolly (NO)

Bruksforbud på begjæring av kjøretøy (NO)

Bruksforbud på låst svingskive og stropp i utløserarmen til kingpin-låsen (NO)

Bruksforbud på avrenning av fiskevann, og bruksforbud på manglende utfylte dokumenter for å kjøre kabotasje i Norge (PL)

Bruksforbud på mangelfull utfylte dokumenter for kjøring av kabotasje i Norge (LT)

Anmeldelse på avsender på kjøring med farlig gods, ikke sendt dokumenter som angir ADR på lasten (NO)

Bruksforbud overlast gebyr 6950.-, og bruksforbud på lastesikring (NO)

Bruksforbud avrenning fiskevann (PL)

Bruksforbud på mangelfull utfylte dokumenter for kjøring av kabotasje i Norge (EST)

Anmeldelse for kjøring med farlig gods, sjåfør avsender og transportør (NO)

Anmeldelse av sjåfør for ikke og stoppet for kontroll. Kjøretøyet var overlastet, overlast gebyr på 6950.-, sjåføren hadde brudd på kjøre- og hviletid bestemmelsene. Sjåføren hadde gjenstander i frontruten for 7 gang, og blir anmeldt. Vogntoget hadde også feil på bremser (LT)

Bruksforbud på gjenstander i frontruten (PL)

Det ble skrevet ut 16 k.seddler, det ble skrevet på svak brems, sidehinder, div. lys mangler til forskjellige nasjoner. Kilde: Statens vegvesen

Ikke merket med farlig gods

Under kontrollen på Ånestad ble det oppdaget fem biler som ikke hadde merket kjøretøyet med farlig gods.

Dette mener Statens vegvesen kan gi farlige situasjoner ved eventuell brann eller ulykker av kjøretøyene, med for eksempel avrenning av farlige væsker til vann.

De oransje skiltene på kjøretøyene som sier det er farlig gods på kjøretøyet, er verdifull informasjon for brannvesenet, forteller Nybroen.

– Brannvesenet er de første som er på stedet, og skulle det skje noe så vet jo heller ikke de at det faktisk er farlig gods om bord.

FARLIG GODS: Et kjøretøy ble stoppet med 18 tonn farlig gods, det meste av det syre. Dette var ikke merket og kunne utsatt redningsmannskap og andre for stor fare hvis det hadde skjedd en ulykke. Bildet er fra 2015. Foto: Statens vegvesen

– Det kan for eksempel være stoffer i kjøretøyet som ikke kan bli utsatt for vann, men det vet man ingenting om så lenge ikke kjøretøyet er merket. Det er skummelt å tenke på, legger han til.

Nybroen forteller at kjøretøyene som ikke hadde merket den farlige godsen var fra samme firma.

– Jeg vet ikke hvorfor det blir slik. Man plikter å informere om farlig gods, sier han.

Mange utenlandske kjøretøy kommer til Norge for å kjøre kabotasjeturer. Inngangsbilletten for dette er å ha papirene for inngående last til Norge i orden.

Der er det ganske mange som får bruksforbud for uriktige opplysninger, melder vegvesenet.