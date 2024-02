– Det er jo veldig fascinerende. Det er jo tross alt dyr som du ikke akkurat ser i hverdagen.

Terje Korsmo fra Kirkenær i Grue skulle fylle bensin på snøskuteren ved Bograngen i Sverige, like ved grensen søndag.

Plutselig så han en brun elg.

Og like bak kom en hvit.

Disse to elgene, som antageligvis er tvillinger, har blitt observert ved svenskegrensen.

Han gikk nærmere for å ta bilder. Korsmo holdt litt avstand, men ingen av de to elgene reagerte.

Elgene stirret tilbake og spiste videre.

– Disse viser seg å være veldig tamme, sier han.

Men det er ikke første gang han opplever dette.

Elgen var ikke redd for Terje Korsmo. Foto: Terje Korsmo

– Jeg har faktisk sett en hvit elg to ganger før, for bare to-tre år siden, og slik sett så begynner jeg å få god erfaring i hvite elger, sier han.

Elg i Norge Ekspander/minimer faktaboks Det finnes ikke nøyaktige tall, men det finnes trolig et sted mellom 120.000 og 150.000 elg i Norge, skriver Rovdyrsenteret.

Elgen er verdens største hjortevilt og Norges største landpattedyr. De største hannelgene (oksene) kan veie opp mot 800 kilo.

Elgen har et påfallende, nesten forhistorisk utseende, med kort og kraftig kroppsbygning og lange og kraftige bein. Hals og nakke er kort og fyldig, skriver Store norske leksikon.

Ved fødselen er elgkalvene jevnt lyst brune eller rødbrune. Den brunlige fargen beholdes til de får den første mer grålige vinterpelsen i september/oktober. Vinterpelsen er tykkere og gråere enn sommerpelsen og skiftes igjen på tampen av våren, ifølge SNL.

Det er bare hanndyrene som har gevir.

Elgjakta er tradisjon flere steder i Norge, og ifølge Statistisk sentralbyrå felles det over 25.000 elg årlig.

I Buskerud har de sett en flekkede elg. Den har fått venner.

Kjente elger

Knut Arne Gjems er leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han bor rett ved, og har også sett de hvite elgene.

– Men blir de hvite elgene jaktet på?

– Det varierer litt fra område til område, og slik som i det område som de befinner seg ved Bograngen, så har de vel egentlig fredet de hvite elgene, sier Gjems.

I dette området har den hvite elgen blitt observert.

Høyere bestand av hvite elger

Den hvite fargen skyldes et fenomen som kalles leukisme.

– Det er veldig uvanlig, sier seniorforsker Erling Johan Solberg ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Hvite elger er vanligst langs svenskegrensen fra Trysil til Halden. Det er gjerne i disse grenseområdene du finner den hyppigst, forteller han.

Og akkurat i Bograngen-området har flere blitt observert.

– Bestanden i det aktuelle området synes å ha en høyere enn vanlig frekvens av gener som koder for denne tilstanden, sier Solberg.

Denne elgoksen har den siste tida vandret rundt i Hol kommune i Buskerud. Ifølge en zoolog skyldes flekkene piebaldisme. Foto: Thomas Mørch

Les mer om den flekkede elgen som vekker oppsikt.

Like stor sjanse for å overleve

Det er ulv i området, og seniorforskeren tror at hvite elger kan være litt mer utsatt enn den brune elgen.

Samtidig er den hvite elgen fredet av flere jegere.

– Så da virker det nesten som om de har høyere sannsynlighet for å overleve enkle steder.

Han sier at når elgen er hvit, er det omtrent det samme som at vi mennesker har blå øyne, fordi det er et recessivt gen.

– Bortsett fra at det er langt mindre vanlig enn blå øyne, sier Solberg.

Den hvite elgen er sjelden, men mer vanlig langs svenskegrensen. I 2020 ble også en hvit elg observert i området Eidskog. Om denne er i samme familie som elgene som ble observert denne uken, er ikke sikkert. Foto: Kjell-Erik Moseid

Selv om det lyse genet er lett undertrykt i naturen, er den hvite elgen like levedyktig som den brune.

Den kan altså reprodusere og har stor sjanse for å overleve. Det skiller den fra dyr som er hvite på grunn av albinisme.