Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Situasjonen ved svenskegrensa tilspisser seg atter en gang.

Denne gangen på grunn av dyr koronatesting av svensker som jobber i Norge.

Teststasjonen som Eidskog kommune har etablert, legges ned 15. november.

– Det er ille. Vi har både stasjonen og all infrastrukturen på plass, sier kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen.

Nå som stasjonen legges ned, vil bedriftene få en kjemperegning. De må selv administrere og betale for koronatestingen.

KRITISK: Evy Anne Vestli Heggen er kommunalsjef for helse i Eidskog kommune. Hun mener det er helt feil at teststasjonen på grensa legges ned. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Gratis testing forsvinner

Etter at Sverige ble rød sone, må alle svenske arbeidere som pendler til Norge testes hver 7. dag.

Eidskog har via et kommunalt samarbeid sørget for at alle kan teste seg gratis på teststasjonen.

Heggen forklarer at pendlerne har kunnet teste seg gratis på stasjonen.

Også de som jobber i private bedrifter og andre foretak.

Må betale 5.000 i måneden per ansatt

Også NHO er bekymret for den store regningen bedriftene nå får.

Regiondirektør Jon Kristiansen sier det er snakk om 5.000-6.000 kroner per måned per ansatt.

Han sier det særlig vil ramme små bedrifter.

– Man må kunne diskutere om bedriftene skal dekke slike kostnader. De får dem på grunn av offentlig påførte smitteverntiltak, sier Kristiansen.

Han skjønner ikke hvorfor dagens ordning med teststasjonene ikke kan beholdes.

REGIONDIREKTØR: Jon Kristiansen i NHO er bekymret på vegne av bedriftene. Han sier koronatesting av svenske pendlere vil koste 5.000-6.000 kroner per måned per ansatt. Foto: Moment Studio/NHO

Avhengig av den svenske arbeidskraften

Også kommunalsjef Heggen er bekymret for bedriftene.

– Hvis næringslivet skal betale selv, blir det både ekstra kostnader og mer byråkrati. Jeg mottar bekymringer fra næringslivet for hvordan de nå kan organisere dette.

Hun sier de svenske pendlerne er viktige.

– Vi ser det blant annet innenfor helsesektoren. Vi er avhengig av svenskene for å få hjulene til å gå rundt.

FAGDIREKTØR: Svein Lie i Helsedirektoratet forstår at de nye testreglene for pendlere gir kostnader. Men han sier det kun vil gjelde til Sverige igjen blir grønn sone. Foto: Gorm Kallestad

Helsedirektoratet: – Forstår det er kostnader

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, forstår at bedriftene tenker på den ekstra regningen.

– Jeg forstår at dette gir kostnader. Men bakgrunnen er at regjeringen og departementet har bestemt at dette er kostnader som skal dekkes av arbeidsgiver.

Han sier formålet med grenseteststasjonene var å redusere importsmitte.

Men det har vært et tiltak som treffer veldig få. 98 prosent av bilistene har kjørt forbi.

Lie presiserer at situasjonen med koronatesting for pendlere er midlertidig.

– Når vi etter hvert får en situasjon hvor Sverige blir grønn sone, vil det ikke lenger være behov for dette testregimet.

Kritisk pendler

PENDLER: Fredrica Bornstedt er kritisk til at svenske pendlere må testes hver sjuende dag. Det gjør at det er dyrt å ha dem ansatt. Foto: SVT

Fredrica Bornstedt er en av de 14.300 pendlerne fra Sverige. Hun bor i Arvika i Sverige, og jobber som lærer i Kongsvinger.

Bornstedt er kritisk til testregimet for de svenske pendlerne.

– Jeg må testes hver sjuende dag for å få arbeide der. Uten de hyppige testene får jeg ikke beholde jobben, sier Bornstedt til SVT.

Hun har jobbet i Norge i seks år. Hun reagerer på reglene, siden hennes hjemkommune i Sverige har hatt lavere smittetall enn Kongsvinger.

– Nå har grensen blitt veldig tydelig, fordi de har spesielle regler for oss svensker. Jeg forstår ikke helt vitsen med det, når ikke det øvrige personalet også testes. Alle burde jo være potensielle smittebærere. Ikke bare jeg.

Diskuterer situasjonen

Torsdag hadde Eidskog kommune og Fylkesmannen møte med Helsedirektoratet.

Her ble det både fokus på teststasjonene som legges ned, og økte utgifter for bedriftene.

Det er foreløpig uklart om møtet vil føre til endringer.