– Jeg blir i bedre humør! Pusten er ikke like tung lengre. Leddgikta og artrosen min har blitt mindre smertefull, det er veldig godt.

Kari Husby (68) har nettopp fullført en gruppeøkt for eldre på treningssenteret Spenst i Lillehammer.

Dagens time var fylt opp, og det er ikke uvanlig. Hverken for yoga, spinning eller styrke. Spesielt sistnevnte er i vinden for hele Norges befolkning, men særlig for de over 67 år.

– Samholdet vi får gjennom treningen er unikt

TYDELIG: – Vi ser at de som deltar på gruppetimer blant eldre, har mye mindre frafall. Det er tydelig at det sosiale spiller en rolle for dem, sier fysioterapeut Ingvild Stensby ved Spenst Lillehammer. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå viser utviklingen. Tallenes tale er faktisk at de eldste er den eneste aldersgruppen i Norge med økning i fysisk aktivitet de siste tre årene.

– At de trener mer, er viktig av flere årsaker, sier fysioterapeut Ingvild Stensby ved Spenst Lillehammer.

Hun peker på at kroppen blir skrøpeligere med årene, og at styrketrening kan forebygge blant annet fall, som ikke uvanlig for eldre.

– Vi ser også at det har stagnerende eller lindrende effekt på flere diagnoser som er vanlige i denne aldersgruppen. Folk blir også mer selvstendig i egne hjem, og øker livskvaliteten generelt, sier hun.

Stensby opplyser at eldre er den gruppen på deres senter som øker klart mest, og har best oppmøte.

– Det er samholdet som er det viktig for at vi kommer tilbake. Jeg har blitt mye sprekere, og gått ned 20 kilo siden jeg startet, sier Vidar (72).

– Utviklingen er jo veldig flott med tanke på Alzheimer-diagnosen din, sier Kari.

Vidar nikker anerkjennende.

Treningen erstatter et tomrom for eldre

Siden starten på 2000-tallet har eldre som trener én eller flere ganger i uken, økt fra 55 til 76 prosent. For styrketreningen sin del, er tallene ekstreme. Fra usle 3 prosent i 2001, til 24 i 2019.

Altså fra så å si ingen, til en fjerdedel av de spurte i aldersgruppen.

– Noen har kanskje mista sine kjære, og sitter mye alene. På treningssenteret får de faste rutiner med oppmøter, og ikke minst en vennekrets. Det ser vi tydelig, sier Stensby.

SPREKINGER: Ingvild Sætren (84), Vidar Alven (72) og Kari Husby (68) stortrives på treningssenteret i Lillehammer. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Det er nemlig ikke bare treningen som er i fokus.

– Det første jeg ble møtt med da jeg meldte meg inn, var faktisk et julebord, sier Kari.

Ingvild Sætren (84) er den i trioen som har holdt på lengst, og har kunnet sett utviklingen hele veien.

– I starten var vi neimen ikke mange, men nå er vi det, sier hun.

Kari nikker.

– Det har blitt som vår nye arbeidsplass! Det er folk av alle slag i gruppen vår som holder sammen, så flott altså.