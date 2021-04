Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er det mange som har behov for å bli sett, sier statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget.

Han mener situasjonen begynner å bli spesielt alvorlig for barn og unge som må leve med restriksjoner i skolehverdagen, mangel på fritidsaktiviteter og tapt sosialt samspill.

– Ett år for de unge er mye lengre tid enn for de fleste av oss som er litt eldre, sier Storberget som får støtte av helseministeren.

– Vi diskuterer om vi, når vi har vaksinert alle over 45, skal gå ned og vaksinere de yngste gruppene blant de voksne først, sier Bent Høie til NRK.

Han begrunner det med at det er mye smitte, og stor risiko for smittespredning, i de yngste aldersgruppene blant de voksne.

Glad for at noen tenker på dem

– Jeg føler jo at vi blir litt glemt oppe i dette, så det er fint å vite at noen tenker på oss, sier Kristian Sållmann.

Kristian Sållman er russepresident på Hamar katedralskole. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Han er russepresident på Hamar katedralskole og har hatt et annerledes avslutningsår enn de fleste før ham. Både han og medelev Marte Haug Byrøygard har imidlertid stor tillit til helsemyndighetenes prioriteringer.

– Det er vanskelig å prioritere grupper opp mot hverandre, men jeg tror myndighetene vet hva som er best, sier Byrøygard.

Marte Haug Byrøygard er visepresident for russen på Hamar katedralskole i år. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Hun har selv kjent mye på begrensninger det siste året og sier at det har vært ei krevende tid.

– Det preger jo oss i likhet med at det preger resten av verden. Akkurat nå er det litt vanskelig å se langt framover og planlegge noe som helst. Vi må bare ta en dag om gangen og se hva som skjer. Ting endrer seg jo over natta, sier hun.

– Jeg håper vi får åpna Norge så fort som mulig så vi kan gå tilbake til det normale livet, sier Sållman.

Gir gjerne bort sin plass i køen

Per i dag er ingen det ingen vaksine som er godkjent for personer under 16 år. I Norge er det kun 16–17 åringer med fare for alvorlig sykdom dersom de blir smittet, som vil få tilbud om vaksine.

Personer mellom 18 og 45 år, uten underliggende sykdom står samlet nederst på prioriteringslista når vaksinene skal settes.

Det mener Storberget man kunne gjort noe med.

– Det er jo Folkehelseinstituttet (FHI) som bestemmer det, men jeg synes det høres fornuftig ut å sette støtet inn mot de unge både når det gjelder gjenåpning, men også for å minske smitte, sier Storberget.

– Ville du gitt bort din vaksine?

– Ja! Jeg føler meg ikke utsatt og står rolig i vaksinekø. Dersom det å oppgi min plass i køen kunne bidra til at flere barn og unge fikk fullverdig aktivitetstilbud både på skolen og i fritida, er det en god sak, sier han.

Holder fast på strategien

FHI melder at dagens vaksinestrategi ligger fast fram til alle over 45 år er vaksinert. Dersom deres vaksineringsplan holder, vil det være gjort i løpet av juni. Når voksne mellom 18 og 45 så skal vaksineres, er det ikke bestemt hvilken rekkefølge det skjer i.

Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttet, (FHI) Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi gjør våre vurderinger etter det regjeringa har bestemt, at vi først og fremst skal redusere sykdom og død. Derfor vaksinerer vi først dem som har størst risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Dersom dagens vaksinestrategi fører fram er håpet at det blir så lite smitte i befolkningen at barn og unge som ikke er vaksinert, i liten grad blir smittet. I tillegg prøves flere vaksiner nå ut blant yngre.

– Dersom noen av vaksinene blir godkjent for barn, vil vi vurdere om vi skal tilby vaksinasjon. Da må vi på vanlig måte veie fordeler og ulemper. Fordelene er at man beskyttes mot koronasykdom, ulempen er at en del av de vaksinerte blir småsyke et par dager, sier han.

Det nøkterne vaksinasjonsscenarioet til FHI lagt fram 30.03.2021. Det er fortsatt usikkerhet knyttet blant annet til bruken av AstraZeneca-vaksinen. Foto: FHI