Høyre-topp kritiserer «sprikende signaler» fra helsemyndighetene

– Det er viktig med åpen debatt om smittehåndteringen, og jeg er opptatt av at befolkningen får korrekt og enhetlig informasjon om pandemihåndteringen. Men akkurat nå synes jeg det har vært sprikende signaler fra ulike myndighetspersoner, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland i stortingssalen.

Han pekte på at noen oppgir smittetall, andre er opptatt av R-tall, andre igjen har hatt sterke meninger om vaksinepass

– I en uforutsigbar situasjon der mange føler usikkerhet for arbeidsplassen, plassen i vaksinekøen, for skole og fritidsaktiviteter, så er det ikke nyttig med stadig mer sprikende signaler og forvirrende informasjon.

Til NRK sier Helleland at fagetatene bør ha en mer enhetlig kommunikasjon som støtter opp om den politikken de selv er med å utforme.

Blir det for mange sprikende signal blir folk forvirret, og forvirring er ikke det vi trenger i den situasjonen som er nå, sa Helleland til NRK etter å ha vært på Stortingets talerstol.

Ulike signaler

De siste dagene har det kommet flere uttalelser i mediene om gjenåpningstakten.

Ledelsen i FHI mente R-tallet må ligge under 1 i uker og kanskje måneder før landet kan gjenåpne, mens beskjeden fra Helsedirektoratet var at antall koronatilfeller må godt under 200 per døgn. Helsedirektøren sa også at første trinn i gjenåpningen kunne komme i gang i slutten av mai.

Mandag uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at antallet daglige smittetilfeller ville måtte ligge under 200 per dag før man i det hele tatt kunne vurdere en gjenåpning.

Men FHI-overlege Preben Aavitsland gikk ut i etterkant og understreket at antallet innleggelser er en like sentral faktor.

– Vaksinasjon skal først og fremst beskytte mot alvorlig sykdom. Når vi utover våren får beskyttet de som er mest utsatt for alvorlig sykdom, må vi særlig følge antall innleggelser. Klarer vi å redusere antallet innleggelser betydelig fra dagens rundt 200 per uke, skal vi ikke se oss blinde på smittetallene, skrev Aavitsland i en e-post til NTB mandag.

På direkte spørsmål fra NRK etter Solbergs redegjørelse i Stortinget, sa Bjørn Guldvog følgende:

– Tallet 200 var tenkt som en illustrasjon. Vi aldri tenkt at det er et smittetall som vil være grunnlag for lettelse, det er en sammensetting av flere informasjonsbiter; hvor langt vi har kommet i vaksinering, hvordan helsetjenesten står seg og smitteutvikling.

Støre: – Bør ikke gi inntrykk av en klokke som tikker

Også Jonas Gahr Støre mener utspillene bidrar til å forvirre folk. Han oppfordret regjeringen til å ha kontroll med kommunikasjonen.

– Når det ikke er satt en dato, bør en ikke gi inntrykk av at det er en klokke som tikker, sa han.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket i Stortinget onsdag at regjeringen ikke setter noen dato for framdriften av gjenåpningen fordi det er så mange usikkerhetsmomenter.

– Det er klokt å ikke sette noen dato. Det siste folk trenger nå, er nye nedturer, sa Frp-nestleder Sylvi Listhaug etter at Solberg hadde lagt planen fram for Stortinget.