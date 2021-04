Stoltenberg håper landet er gjenåpnet i sommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I morgen kommer regjeringens plan for gjenåpning av Norge.

FHI og Helsedirektoratet har levert ett felles dokument med forslag til gjenåpningsplan.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier de er veldig opptatt av at regjeringen hele tiden må vurdere situasjonen, og ikke låse seg til noen datoer.

– Samtidig er håpet at mye skal kunne være gjenåpnet innen juli, sier Stoltenberg til NRK.

– Du skal på konsert i sommer?

– Jeg har ikke planlagt for noen ting. Jeg har hele tiden en plan B. Det tror jeg er viktig å ha, smiler FHI-direktøren.

Frykter nye varianter

Smittetallene har vært på vei ned i påsken, men Stoltenberg er i likhet med de andre helsetoppene opptatt av usikkerheten i dette.

Færre har testet seg, og nedgangen kan være misvisende.

– Hva er skrekkscenarioet?

– Mer smitte med nye varianter, manglende kapasitet i sykehus og kommunehelsetjenesten eller svikt i tilgang på vaksiner. Det er mest risiko ved det første og det siste.

Hun tror Norge får nok vaksiner totalt, men er mer bekymret for om det kommer så raskt som lovet.

R-tallet må under 1

HÅPEFULL: FHI-direktør Camilla Stoltenberg Foto: Berit Roald / NTB

Stoltenberg sier R-tallet (reproduksjonstallet) må være under 1 over en lengre periode før Norge kan gjenåpnes.

I den siste ukesrapporten var R-tallet i Norge estimert til 1,0.

Hun sier man må regne med at tallet kan være over 1 en sjelden gang, men at tendensen skal være at R-tallet er under 1 over en lang periode. Det kan også varierer mellom regioner i landet.

– Det bør ligge under 1, og i flere uker, helst måneder, sier Stoltenberg til NRK.

Et R-tall under 1 betyr at smitten går ned.

Dersom ti er smittet, og R er 0,9, betyr det at de ti smittede smitter ni andre.

Stoltenberg presiserer at de ikke kan se på R-tallet alene.

Det er tre hovedelementer som skal til for at samfunnet skal gjenåpnes:

– Det ene er smittespredningen, sykdom og død, det andre er kapasiteten i kommunene og sykehusene og det tredje er vaksinasjon, sier Stoltenberg.

Hun sier en milepæl blir når alle over 45 har fått tilbud om vaksine.

– Det målet når vi cirka i juni i henhold til vaksineplanen.

Spent på hva Erna Solberg sier

– Når det gjelder smittespredningen, sier Helsedirektoratet at vi må under 200 daglige smittetilfeller. Er det et tall dere også har operert med overfor regjeringen?

– Vi har ikke forholdt oss til akkurat det tallet. Det vi har sagt er at et slikt tall må ses på sammen med andre forhold også. Men det kan godt settes en slik grense, og det kan helt sikkert bli aktuelt nå i forbindelse med gjenåpningen, svarer Stoltenberg.

– Har dere satt et tall i rådet dere gir til regjeringen?

– Vi har diskutert tall, og så er vi spent på hva statsministeren sier om det i morgen.

Mandag sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at Norge må godt under 200 daglige smittetilfeller før man kan starte «gjenåpning» av landet.

Nakstad påpekte at smittetallet ideelt sett kommer «ordentlig langt ned», altså så langt under 200 som mulig. Sist smittetallene var så lave over tid, var i oktober i fjor.