Kan miste livsverket etter 40 år: – Føles som Davids kamp mot Goliat

I den vesle fjellkommunen Engerdal, ligger Sølenstua Camp og Hytter.

Her, ved Femundsmarka nasjonalpark, har Ann-Mari Hagens familie drevet campingplass i over 40 år. Men nå kan det være over.

Tomta som campingplassen ligger på, eies av Norges største grunneier - Statskog. Nå har de sagt opp leiekontrakta og vil heve festeavgifta fra rundt 20.000 kroner til 70.000 kroner i året.

Det gjør det vanskelig å drive familiebedriften videre.

– Vi har bygd opp denne plassen gjennom to generasjoner for våre egne sparepenger. Vi driver med små marginer og det er ikke liv laga for denne bedriften med Statskog sine betingelser, sier Ann-Mari Hagen.

Mener Statskog hindrer næringsutvikling på bygda

Familien Hagen ønsker å kjøpe tomta for å slippe å betale dyr og uforutsigbar festavgift. Men Statskog sier nei.

De vil heller ikke godta familiens tilbud om å overta ei like stor skogtomt i bytte mot campingplassen. Statskog mener et tomtebytte, eller såkalt makeskifte, må ses på som et salg.

TO GENERASJONER: Far Rune Larsson håper på en løsning med Statskog som gjør at det blir mulig å drive videre. I over 40 år har familien drevet campingplassen i Engerdal. Foto: Anne Næsheim / NRK

Ordfører Line Storsnes (Sp) mener Staten gjør det vanskelig å drive næringsutvikling i en liten bygdekommune som Engerdal med måten de opptrer på som grunneier.

Statskog eier en femtedel av fastlands-Norge. I Engerdal eier de nesten alt. Hele 85 prosent av kommunens areal er statsallmenning.

Det forplikter, mener ordføreren.

Hun mener Statskog bør legge til rette for salg av næringseiendom, slik at næringsdrivende kan ha ei forutsigbar drift uten å måtte bekymre seg for fremtidige festeavgifter.

ORDFØRER: Line Storsnes (Sp) mener Statskog gjør det vanskelig for næringsdrivende i Engerdal. Foto: Anne Næsheim / NRK

Men Statskog avviser kritikken fra ordføreren. Regionansvarlig for eiendom-drift i Sør-Norge, Borghild Simengård, sier loven setter strenge begrensninger når det kommer til salg av statsallmenning.

– Et salg vil være i strid med fjelloven. Vi er positive til at folk får drive næringsvirksomhet, men vi kan ikke drive forskjellsbehandling, sier Simengård.

Ordføreren mener Statskog tolker regelverket for strengt. Hun mener Staten har et særlig ansvar for å legge til rette for vekst i en kommune som sliter med fraflytting og hvor det er vanskelig å drive næring.

– Det er ikke det samme å drive næring i en liten bygdekommune som Engerdal, sammenligna med en større kommune, sier ordføreren.

Kan måtte rive hele campingplassen

STATSKOG: Borghild Simengård Foto: Ruth Barsten / NRK

Ordføreren sier flere bedrifter i Engerdal er fortvila over at de nektes mulighet til å kjøpe næringseiendom og må leve med usikre leieavtaler.

Borghild Simengård i Statskog forsvarer festeavgiften.

– Vi er ikke ute etter å være urettferdig dyre eller ha så høy festeavgift at det river aktører over ende. Men vi kan ikke gi bort fellesskapets grunn, sier Simengård.

Statskog forsvarer oppjusteringa av festeavgifta på campingplassen. De mener nivået de har lagt seg på er rimelig og i tråd med områdets markedsverdi.

Ann-Mari Hagen mener Statskog tar feil og har derfor bestilt en egen takst av området. Mens Statskog legger til grunn av tomta har en verdi på i underkant av 1,5 millioner kroner, mener Hagens takstmann at verdien av tomta er på 50.000 kroner.

Dersom det ikke blir noen enighet, kan Statskog kreve at campingplassen rives før de tar tomta tilbake.

Borghild Simengård i Statskog håper det ikke blir nødvendig og sier de er opptatt av å finne en løsning.

Det gjør også Ann-Mari Hagen. Men hun tror det blir vanskelig.

– Jeg hadde håpet at jeg kunne jobbe her resten av min yrkesaktive tid. Men nå ser jeg ingen annen mulighet enn å avvikle drifta. Det føles som Davids kamp mot Goliat.