Ja, du kan gå på Besseggen på vinteren også

VINTERTUR: Her, ved Bandet, møter vinterruta sommerruta. Bandet er et smalt fjellparti som hindrer Bessvatnet fra å renne ned i Gjende. Her er det viktig å være obs, det kan ligge snøskavl her. Under er det et stup på 400 meter, og skavler kan knekke i 45 graders vinkel innover. Hold god avstand! Bildet er tatt 15.02.19.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK