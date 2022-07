Nylig møttes 400 personer på Hadeland med ett felles mål for øye:

Finne kjærligheten.

Og det var det flere som gjorde.

Blant annet 33 år gamle Ida Hennie og 33 år gamle Eugen Hartvig Fendeland.

SUKSESS: Flere fant tonen på singelfestivalen. Arrangøren får stadig meldinger fra fornøyde deltakere. Foto: Skjermdump

Fant tonen

Da Ida Hennie hørte om festivalen var hun ikke i tvil:

– Jeg tenkte «dit skal jeg!».

33-åringen har vært singel i rundt 10 år. Hun har vært på forskjellige sjekkeapper, men har verken vært helt klar for, eller klart, å finne den rette.

Sammen med ei venninne dro Hennie på singelfestivalen, som var på Hadeland i juni i år.

Hun hadde ikke forventet å finne seg kjæreste der, men jevnaldrende Eugen Hartvig Fendeland dukket opp, og de to fant tonen.

De endte opp med å spille hestesko sammen. Etter det var de med hverandre resten av dagen på de ulike aktivitetene som var på festivalen.

– Så holdt vi kontakten og møttes en uke etterpå. Nå har vi blitt enige om at vi er kjærester, så det er veldig hyggelig, sier Hennie, som er glad for at hun tok sjansen på å dra.

SAMMEN: – Jeg koser meg og er lykkelig og fornøyd, sier Ida Hennie etter å ha fått seg kjæreste på singelfestivalen. Ida bor i Oslo og Eugen bor på Hønefoss. – Det blir jo avstand, men så sees vi i helgene. Så får vi se, sier hun. Foto: Privat

– Har satt norsk rekord i dating

Arrangør Thomas Engeset mener det er et stort behov for festivaler av denne typen.

– Det har seg sånn at det aldri før har vært så mange single i Norge som det er nå. 1,4 millioner er single nå av de som er over 18 år. Da må vi ta samfunnsoppdraget og gjøre noe med den statistikken, sa han før festivalstart.

Engeset la ut et innlegg på Instagram hvor han luftet tanken om konseptet. Tilbakemeldingene var så mange at han bestemte seg for å kjøre på.

– Veldig mange er lei av sjekkeappene. Målet vårt var å lage noe som var mindre skummelt, sier han.

FORNØYD: Singelfestivalen gikk over all forventning. Arrangør Thomas Engeset er strålende fornøyd. Foto: Alexander Nordby / NRK

Og for å få deltakerne til å slappe av, gjorde han noe ganske så uvanlig.

– Vi varmet opp gjengen med underholdning på scenen, og jeg kom ridende inn naken på en hest.

Engeset sier det var en slu plan for å få deltakerne til å senke garden. For mer «dust» enn det kunne det ikke bli, mener han.

Og festivalen fortsatte med et brak. Deltakerne skulle speed-date i 60 sekunder, og tema for samtalen kom fra scenen. Det ble til sammen 16.400 dater.

– Jeg vet at vi har satt norsk rekord i dating, sier arrangøren.

Renner inn med meldinger

En skulle tru at en slik festival hadde som mål å få flest mulig nye kjærestepar. Men Engeset ser annerledes på det i ettertid.

– Vi har fått mange meldinger fra deltakere som skriver at de trengte dette. Nå har de fått igjen trua på at det finnes mange muligheter der ute, sier han.

For tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg. På telefonen til Engeset har det rent inn med meldinger fra fornøyde deltakere:

– Det er vanvittig deilig. Vi tok jo litt ansvar for disse menneskene som kom, så det hadde jo vært innmari synd om folk syntes det var ubehagelig, sier han.

Men om det blir singelfestival til neste år er ennå usikkert.

– Ja, vi får se. Vi er jo en gjeng som har holdt på med dette på fritiden i et halvt års tid, så vi må sette oss ned og finne ut om det er krefter til å gjøre dette igjen.

Men om det blir festival til neste år, så anbefaler 33 år gamle Ida Hennie alle single å ta turen.

– Det var en fantastisk opplevelse. Ikke tenk så mye - grip livet, sier hun.

Hør praten med festivalarrangøren på reiseradioen her: