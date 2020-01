Senterpartiet har varslet omkamp om de nye storfylkene etter at Frp gikk ut av regjering. Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum har pekt på Viken, Troms og Finnmark, men også andre fylker dersom det er ønsket lokalt.

Vedums hjemfylke Hedmark har aldri vært grønnere enn nå etter et knallvalg for Senterpartietmed 28 prosent. Men Sp-lederens drøm om å oppløse Innlandet fylke blir knust av Arbeiderpartiet, selv om Innlandet domineres totalt av de rødgrønne.

Vil ikke snu

VIL IKKE SNU: Leder i Innlandet Ap, Anita Ihle Steen vil ikke skrote regionreformen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Uten Arbeiderpartiet er det ikke flertall i Innlandet for å reversere regionreformen. NRK har spurt flere sentrale politikere i Innlandet Ap, og alle sier plent nei til å reversere fylkessammenslåinga mellom Hedmark og Oppland selv om de var imot reformen før den ble vedtatt.

Leder i Innlandet Ap, Anita Steen, vil ikke stoppe regionreformen. Hun mener at prosessen har kommet så langt og at det er brukt så mye penger at det er for seint å snu.

– Vi bør bruke tiden nå på å få dette til å fungere godt og utvikle det nye fylket og de mulighetene dette gir oss videre, sier hun.

Det samme mener gruppeleder i det nye fylkestinget, Anne- Marte Kolbjørnshus.

Hun understreker at saken er diskutert og landet i fylkestingsgruppa og at Innlandet er en realitet.

Vil ikke bruke mer penger

– Signalene fra våre fylkestingsrepresentanter er at vi nå jobber for Innlandet fullt og helt, og ikke ser meningen med en oppløsning når så mange arbeidstimer og millioner allerede er brukt på prosessen med å slå oss sammen.

Hun ser ikke poenget med å starte en ny,stor oppsplittingsrunde som vil koste enda mer tid og penger.

– Vi vil ikke bruke nye 100 millioner kroner på det. Vi vil heller bruke pengene på flere bussruter og bedre tjenester på videregående skoler, sier Kolbjørnshus.

Også andre fylkespolitikere i Ap NRK har vært i kontakt med mener det samme.

Ikke aktuelt

NEI: Fremskrittspartiet og Truls Gihlemoen vil ikke reversere regionreformen. Foto: NRK

Slagsvold Vedum kan heller ikke håpe på drahjelp fra Fremskrittspartiet.

– Den drømmen kan jeg knuse umiddelbart. Vi ser ingen grunn til at vi nå etter å ha gjennomført en tidkrevende og kostbar reform skal bruke enda mer penger og tid på å reversere og gå tilbake til flere fylker.

Det sier gruppeleder for Innlandet Frp Truls Gihlemoen. Han ser regionreformen som et skritt mot å bli kvitt fylkeskommunen.

Gihlemoen sier han heller vil bruke pengene på skole og fylkesveger, og mener Senterpartiet burde tenke det samme.

– Ikke overrasket

Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum er ikke overrasket.

– Frp har tenkt stordrift hele tida. Arbeiderpartiet har vært mer delt. Men det viktigste for meg nå er å få et prinsippvedtak i Stortinget om at fylkene kan diskutere dette på nytt, sier Slagsvold Vedum.

– Så bør en også sette seg ned i Hedmark og Oppland og diskutere dette i ro og mak, sier Slagsvold Vedum.

Han har tro på at holdningene vil endre seg.

– Nå har det lenge bare vært snakk om stordrift og stordriftsfordeler, sier han.

Han mener at dersom Frp og Ap er så redd for kostnadene, så må de stoppe oppussing av felles fylkeshus og at folk må tvangspendle.

– Vi prøvde å få til det før jul, poengterer han.

Slagvold Vedum har ikke gitt opp heller i hjemfylket.

– I den rødgrønne plattformen i Innlandet står det at en kan diskutere dette på nytt dersom stortingsflertallet endrer seg etter valget.

– Hvorfor kan vi ikke i forbindelse med valget spørre folk hva de mener, spør han.