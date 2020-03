Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Alle dei 22 fekk ikkje det første svaret samtidig. Alle hadde fått korrigert sine prøvesvar i løpet av eit døgn, seier kommunikasjonsrådgjevar Line Fuglehaug ved Sykehuset Innlandet til NRK.

Skuldast intern svikt

I ei pressemelding frå Sykehuset Innlandet skriv dei at det var måndag 30. mars at det blei avdekka feil på eit sett med prøvar som var analysert for Covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

Elleve personar hadde då først fått beskjed om at dei ikkje var smitta, men det viste seg at dei eigentleg var det. Elleve andre personar hadde fått beskjed om at dei var smitta, men desse hadde ikkje korona.

Feilen skal ifølge pressemeldinga skuldast ein intern svikt i programmeringa av prøveoppsettet.

– Feilen blei raskt oppdaga, og alle dei 22 er kontakta og informert om riktig prøvesvar, seier divisjonsdirektør for Medisinsk service Randi Beitdokken i pressmeldinga.

– Vi er lei oss for at dette har skjedd, og har beklaga overfor personane dette gjeld. Vi har gode system for analysering av prøvar ved laboratoriet, og handterer dette som eit avvik for å skjerpe rutinane ytterlegare, seier ho.

Sporar eventuell vidare smitte

Det er i pressemeldinga opplyst om at det er sett i gong tiltak overfor dei personane som først fekk svar om at prøven var negativ, og som seinare fekk beskjed om at prøven var positiv.

– Det var relativt kort tid mellom dei to beskjedane, men det er viktig å få kartlagt om dei som no har fått positive prøvesvar har vore i kontakt med andre i mellomtida. Desse er kontakta og blir følgt opp, seier Beitdokken.

FEIL: Det var ved Sykehuset Innlandet, avdeling for mikrobiologi, at feilen vart oppdaga. Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK

Til NRK seier Fuglehaug at det er bustadkommunane til dei det gjeld som tar seg av smittesporing.

– Dei som fekk beskjed om positiv prøve til slutt blir det smittesporing på. Då vil den vise kven dei har vore i kontakt med etter dei fekk beskjed om at prøvane var negative, seier Fuglehaug.

Fekk reaksjonar

Kommuneoverlege og leiar av samfunnsmedisinsk eining i Hamar-regionen, Bente Bjørnhaug, seier til NRK at alle kommunane i Hedmark er råka av at dei har pasientar som først hadde fått negativt svar på prøven, men som så fekk positivt svar.

– Det gjeld ein, frå to-tre stykk i kvar kommune. Det er ein utruleg kjedeleg situasjon, og det er ikkje særleg morosamt å ta den telefonen og ringe desse menneska, seier Bjørnhaug.

– No var vi så heldige at laboratoriet hadde rukke å ringe dei aller fleste, og hadde bedt om unnskyldning på førehand. Dei hadde informert, så vi kom litt til dekka bord, seier ho.

Ho seier likevel mange reagerte.

– Vi hadde alle reaksjonar, frå sinne og fortviling til glede over at dei kunne forstå kvifor dei var sjuke, seier Bjørnhaug.

Nokon hadde gjort ærend

Sidan det er kommunen som tar seg av sporinga seier Fuglehaug at dei ved Sykehuset Innlandet ikkje veit kva følger feilen kan ha fått.

– Vi får ikkje tilbakemelding på dette, fordi det er kommunen som har ansvar for smittesporing. Det er gode rutinar for smittesporing, seier Fuglehaug.

Kommuneoverlege Ketil Hegge i Hamar seier til NRK at det er trist at nokon har fått negative svar, og at det så viser det seg at det var positivt svar som var riktig.

– Eg var ikkje var på vakt då det skjedde, så eg har ikkje oversikt over kva konsekvensar det har fått, seier Hegge.

Bente Bjørnhaug seier mange av pasientane fekk første beskjed på føremiddagen på måndag, og at desse fekk kontrabeskjed på kvelden.

– Vi fekk gitt beskjed til alle. Sjølv om det vart nokså seint på kvelden, så ringde vi folk mellom elleve og tolv om kvelden for å vere sikker på at dei skulle få beskjeden i går, seier Bjørnhaug.

– Nokon hadde gjort ærend ute, men eg trur ikkje det er nokon som har vore i arbeid fordi det gjekk for kort tid. Eg trur nok nokon har forårsaka kontakt med andre menneske som er sett i karantene, seier ho.

Fleire feil i Noreg

St. Olavs hospital i Trondheim har også gått ut med melding der dei beklagar at det blei gitt feil svar på ni koronaprøver natt til sundag.

Årsaka var menneskeleg svikt på sjukehuset sitt laboratorium, og blei oppdaga av kontrollrutinar.

Fire prøvar blei formidla som positive, men var negative. Fem prøvar blei formidla som negative, men var positive.

– Det var ein menneskeleg feil i ei manuell rutine som skjedde. Våre eigne kontrollprosedyrar fanga det opp raskt. Vi har nå ekstra merksemd på kontrollrutinane, seier fagdirektør Tom Christian Martinsen ved St. Olavs hospital i Trondheim til NRK.