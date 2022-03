Brann ved atomreaktor vekker vonde minner for bønder

Det er økende frykt for atomulykker som følge av krigen som pågår i Ukraina. Nylig førte et russisk angrep til brann ved et av Ukrainas atomkraftverk.

Ståle Støen har drevet med sau i Folldal i Østerdalen 46 år. Han husker godt den katastrofale Tsjernobyl-ulykken, som endte med at mengder av radioaktivt avfall havna i norsk natur.

Nå er sauebonden bekymret for at historien kan gjenta seg.

– Det er dramatisk det som skjer. Jeg er veldig urolig for at dette kan bli en ny Tsjernobyl-situasjon. Jeg frykter at radioaktive stoffer på nytt kommer på avveie, sier han.

Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverkene, har Helsedirektoratet nå bedt kommunene gå gjennom jod-beredskapen.

Rammet bønder i Norge

Natt til 26. april 1986 eksploderte en reaktor ved kjernekraftverket og forårsaket historiens største kjernekraftulykke.

Enorme mengder radioaktivitet ble sluppet ut i forbindelse med ulykken i Tsjernobyl. Den drev med vinden over Norge, og falt ned på bakken sammen med regnet.

Fakta om Tsjernobyl-ulykken Ekspandér faktaboks Natt til 26. april 1986 eksploderte en tre år gammel reaktor ved kjernekraftverket Tsjernobyl nord for Ukrainas hovedstad Kiev, like ved grensen til Hviterussland.

Rundt 50 brannmenn og redningsmannskaper døde av strålingsdosene de fikk mens de prøvde å slukke brannen.

Enorme mengder radioaktive partikler ble ført med vinden nordover i det som regnes som tidenes verste atomulykke.

70 prosent av det radioaktive nedfallet havnet i Hviterussland, men også Norge og Sverige ble hardt rammet.

Det er stor uenighet om de mer langsiktige helsekonsekvensene av Tsjernobyl-ulykken.

Anslag viser at 8.000 til 10.000 barn, de fleste i Hviterussland, fikk kreft i skjoldbruskkjertelen på grunn av radioaktivt jod. De aller fleste overlevde.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere anslått at strålingen fra Tsjernobyl til sammen vil koste 9.000 mennesker livet, mens organisasjonen Greenpeace mener ti ganger så mange vil dø som følge av strålingen.

(Kilder: NTB, Statens strålevern)

Østerdalen var et av områdene som ble hardt rammet. Bøndene der fikk langvarige problemer med høye konsentrasjoner av radioaktivt cesium i sauene sine.

SAUEBONDE: Ståle Støen har drevet med sau i godt over 40 år. Og han følger situasjonen i Ukraina tett. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det var veldig stor usikkerhet og veldig bekymring for hvor lang tid det ville ta før det normaliserte seg. Og helsemessige konsekvenser, som det var for lite kunnskap om, sier Støen.

Radioaktive stoffer forblir i bakken i lang tid. Når sau eller vilt beiter i områder med radioaktivitet, tar de opp cesium, og dette er fortsatt et problem for sauenæringen.

– Cesium 137 har en halveringstid på 30 år, da skjønner vi litt av omfanget av dette, sier Støen.

En annen bonde som kjenner på bekymringen nå er Olav Tiller i Verdal. Han husker også godt merarbeidet Tsjernobyl førte til for bøndene.

– Jeg tenkte på det da jeg gikk til postkassa i morges, at nå er det østratrekk og vi hadde garantert fått det her om noen dager, sier Tiller.

BEKYMRA: Bonden, Olav Tiller er også bekymra for at vinden skal snu og at det vil komme radioaktivt avfall til Norge på nytt. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tiller sier at bøndene i Leksvik, som ble hardest rammet av atomnedfall i området etter ulykken, inntil nylig drev på med nedforing av sau.

– Og det er trettiseks år siden nå, sier han.

SE VIDEO: Slik beskytter du deg mot radioaktivitet. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Slik beskytter du deg mot radioaktivitet.

Mer beredt enn i 1986

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kaller situasjonen i Ukraina alvorlig og følger nøye med på områdene rundt kjernekraftverkene i landet.

Administrerende direktør for Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, sier de generelt også er veldig bekymret over situasjonen i det krigsrammede landet. Men hun mener de er godt forberedt for å håndtere et eventuelt utslipp. Og at man har lært mye etter Tsjernobyl-ulykken.

– Vi har bedre målinger og bedre overvåking, og et mye tettere samarbeid, også internasjonalt, enn vi hadde da.

DIREKTØR: Mattilsynets Ingunn Midttun Godal sier man har flere tiltak hvis det skulle komme et utslipp som kommer til Norge. Foto: Hanna Johre / NRK

Hun legger til:

– Vår oppgave i en sånn situasjon blir å sikre en trygg håndtering som minimerer konsekvenser for dyr, mat, drikkevann og fôr.

Og direktøren sier det er flere mulige tiltak man kan sette inn.

– De tiltakene kan være å be dyreeiere holde dyr inne dersom det er mulig, forsterke overvåkningen på mat og drikkevann. Vi vil også samarbeide med andre lands myndigheter for å forsikre oss at mat vi importerer fra utlandet er trygt.

Norges geologiske undersøkelse kartlegger Norge med helikopter og måler blant annet radioaktivt cesium fremdeles.

Marco Brönner som er seksjonsleder der sier nivåene av radioaktivitet har gått betydelig ned. Men at det fremdeles er bønder som fôrer ned beitedyr på grunn av høye cecium-nivåer.

– Norge har veldig strenge krav på radioaktiv belastning i maten, og Mattilsynet måler nivåer av cesium i dyr og planter. Så folk kan være trygge på at maten i butikken har en veldig lav, eller ingen konsentrasjon av cesium, sier Brönner.

48 timer etter i Norge

Russiske styrker har siden i natt tatt kontroll over Europas største kjernekraftverk. Anlegget som russerne angrep ligger utenfor den ukrainske byen Zaporizjzja, og det russiske angrepet blir fordømt både nasjonalt og internasjonalt.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at angrepet som førte til brannen, er på linje med galskap.

– Hvis det skulle skje en ulykke, vil det ta omtrent 48 timer før det kommer til Norge, sier Støre til NRK.

Det bekymrer sauebonden i Nord-Østerdalen. Men Ståle Støen innser at han får gjort lite med situasjonen.

– Jeg er urolig og engstelig. Vi får håpe det beste.