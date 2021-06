Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var i mai at en politipatrulje fra Trysil takket ja da de ble invitert inn i en russebuss i Elverum.

I en video som ble publisert av Dagbladet , kan man se at politibetjentene danser tett med russen uten munnbind og uten tanke på smittevern. Det var også fysisk kontakt mellom betjentene og russen.

I etterkant av hendelsen ble politiet anmeldt av en privatperson, og saken ble rutinemessig sendt over til Spesialenheten for politisaker.

De har henlagt saken og konkluderer med at politiet ikke gjorde noe strafbart.

Politiet har i etterkant beklaget at patruljen ble med på rulling, og at patruljen burde holdt lengre avstand ut fra nasjonale råd om smittevern.

Russepresident: – Sendte feil signaleffekt til russen

Russepresidenten i Elverum, Maren Søyland sa i etterkant til NRK at hendelsen sendte et feil signal til russen.

Politiet er de som passer på at russen er i samme kohort og at de følger smittevernreglene. Søylan mente det da ble feil at politiet selv ikke fulgte smittevernreglene.

Hun syntes forøvrig at det var kjedelig på politiets vegne.

– Jeg skjønner at folk kan gå på en smell og gjøre en feil. Men sånn er det jo, det blir tatt videoer av alt, og plutselig er det viralt, sier hun.