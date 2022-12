– Elevene synes det er ubehagelig, og føler ikke at de får vært seg selv når de vet at det blir tatt opp, sier Trude Halvorsen.

Hun er rektor ved Røyslimoen barneskole i Lillehammer.

Over en periode har skolen lagt merke til en økende trend under skolens arrangementer, nemlig foreldre som er mer opptatt av å fotografere og filme enn å være mentalt til stede.

Derfor har de nå tatt et utradisjonelt grep.

– En utfordring

De har nå vedtatt å innføre fotoforbud under skolens arrangementer. Forbudet ble enstemmig vedtatt også ved skolens FAU.

– Det er flere og flere som tar opp mobilen. Det er en utfordring når man tenker at foresatte tar bilder av andres barn når de også tar av sitt eget, sier Halvorsen.

Det kan være gode grunner til at mange ikke ønsker bilder av seg selv på nett eller andres telefoner, mener hun.

– Så har det litt med at man skal be om lov.

Halvorsen mener det er viktig å ta hensyn til elevenes personvern.

TA HENSYN: Rektor ved Røyslimoen skole, Trude Halvorsen, forteller at elever ikke føler de kan være seg selv på grunn av all fotografering og filming. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I skoletimene prøver de også å lære elevene at man må spørre om lov før man tar bilder eller film av andre personer.

– Da blir det litt vanskelig når de voksne gjør det motsatte, sier Halvorsen.

Elevene er glad for forbudet

Også blant elevene blir forbudet tatt godt imot, forteller elevrådsrepresentantene Kristian Hansen og Eirik Tolstad Jensen. Begge går i 7. klasse ved skolen.

– Jeg synes det er ganske bra, fordi det kanskje er noen som har en dårlig dag den dagen og ikke vil bli filmet. Det har helt sikkert vært ubehagelig for noen, sier Kristian Hansen.

UBEHAGELIG: Eirik Tolstad Jensen og Kristian Hansen støtter fotoforbudet ved skolen, og forteller at flere medelever har følt det ubehagelig med all filmingen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Skolekamerat Eirik Tolstad Jensen sier det er flere som kan synes det er ekkelt å bli filmet.

Spesielt hvis et barn gjør noe som ikke var planlagt, og så har plutselig alle det på video.

– Det er bra det blir et forbud. Plutselig er det over 40 foreldre og besteforeldre som tar video av dem, sier han.

Forberedt på reaksjoner

Camilla Martinsen er leder for FAU ved Røyslimoen skole. Hun forteller at det kun har vært positive tilbakemeldinger på forbudet.

Flere foreldre hadde også signalisert at de synes mobilbruken under forestillinger har gått for langt.

FAU-leder Camilla Martinsen mener mobilbruken har gått for langt. Foto: Privat

– Vi klarer nesten ikke å klappe fordi vi står der med telefoner. En del barn har sagt, ikke til meg, men at de ikke vet hvordan de skal oppføre seg når de blir filmet. De føler de blir litt kunstige, fordi man er redd for å bli filmet eller gjøre noe dårlig på film, sier Martinsen.

Hun føler seg trygg på at det nye forbudet er godt innenfor lover og regler. Hun er også forberedt på at noen kan reagere når de får høre om det.

– Men når vi kan dekke oss bak at det ikke er lov å dele filmer og bilder uten samtykke, så er det ikke vanskelig. Men at det er drastisk, det skjønner jeg. Det er det jo. Men det er fordi vi har latt det gå så langt.

– Hva er motargumentet?

Martinsen får full støtte fra skolens rektor.

– Noen kan kanskje likevel se dette som et dramatisk grep?

– Ja, det kan det være. Men motargumentet, hva er det? Når det gjelder å være visuelt til stede og ta innover seg det barna gjør, uten at det skal skje gjennom skjermen, sier Halvorsen.

Skolen har ikke hatt noen uheldige opplevelser der bilder og videoer av barna har havnet på avveie, men de ønsker å være i forkant med forbudet som nå er innført.

– Elevene selv har uttrykt at de synes det er ubehagelig, at dette har vært tiltagende og at flere filmer hele sekvenser og flere barn samtidig, i tillegg til sitt eget barn, forklarer Halvorsen.