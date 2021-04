I mars ble Lønhøiden stansa av norsk politi etter å ha passerte en stengt grenseovergang ved Austmarka i Kongsvinger.

Artisten var på flyttefot fra hjemmet sitt i Sverige og til Norge. Men turen gikk ikke etter planen.

Politiet mener han brøt loven og har gitt artisten et forelegg på 14.000 kroner. Lønhøiden føler seg dårlig behandla og reagerer på boten.

– Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke sjekka reglene bedre. Men det er ikke lett å ha oversikt. Reglene endres ofte og med kort tids mellomrom, sier han.

Roy Lønhøiden har de siste åra bodd i Sverige, men jobbet mye i Norge. Tre ganger er han nominert til Spelemannsprisen.

Kritiserer myndighetene og politiet

Kun noen få grenseoverganger i Norge er åpne, etter at regjeringen skjerpet innreisekravene i januar.

På de mange grenseovergangene i Innlandet er det nå kun tre som er åpne for passering. Resten er stengt enten med fysiske sperrer eller med skilting, som er tilfellet der artisten passerte.

Lønhøiden sier han ikke prøvde å snike seg over grensa, men at han handla i god tro.

– Jeg har passert denne grenseovergangen før uten problemer, selv om det er en stund siden.

Han sier han hadde avlagt negativ koronatest dagen før avreise. Han hadde også registrert innreisen til Norge, slik det er krav om.

Det hjalp ikke i møtet med politiet på grensa.

ÅPEN: Grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog er landets nest største og en av få grenseoverganger som nå kan passeres lovlig. Foto: Ann-Kristin Mo

Han sier han ble overrasket over at politiet ikke ville la han snu ved den stengte grenseovergangen for å kjøre til Magnormoen i Eidskog, der det er lov å passere.

I et leserinnlegg i Resett kritiserer han politiet og mener myndigheten gjør han til en kriminell.

« ... så raskt som lovgivningen forandres under denne pandemien er det kanskje lov å spørre om ikke politiet bør utvise litt skjønn og forståelse for at ikke alle er like oppdatert til enhver tid på hvilke krumspring Solberg/Høie/Mæland har funnet på den siste uken», skriver Lønhøiden, i leserinnlegget som er hyppig delt.

Støtte fra mor

Artisten sier han ser på seg selv som en lovlydig borger. Da han fikk forelegget fra politiet ringte han sin mor.

Han husket hennes ord fra da han var guttunge om at han aldri måtte havne i fengsel. Men hos mor var det nå bare støtte å hente.

«Jeg syns du kan ta fengselsstraff. Du kan jo ha med gitar og spille i fengselet», skriver artisten om morens reaksjon.

POLITI: Pål Erik Teigen, stabssjef i Innlandet politidistrikt. Foto: Anders Bakkerud Larsen

Politiet vil ikke svare på kritikken fra Lønhøiden. Men stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, sier ulovlig grensepassering er et stort problem.

Hittil i år er 88 personer anmeldt for å ha tatt seg ulovlig over grensa i fylket med flest grenseoverganger i landet.

Det er viktig at folk bruker de åpne grenseovergangene for å hindre smittespredning, sier Teigen.

– Vi avdekker mye smitte over grensa. Derfor må vi ha kontroll på hvem som kommer inn i landet, sier Teigen.

Forberedt på fengsel

Roy Lønhøiden er opprinnelig fra Kongsvinger men flyttet til Sverige i 2015.

Nå har han meldt flytting til Norge blant annet for å fullføre innspillingen av en ny plate. For tiden bor han i en leid bolig i Austmarka.

Han har kontaktet advokat, men sier han er forberedt på at grensepasseringen i mars ender med straff.

I verste fall fengsel.

– Jeg har ikke råd til å betale noen bot. Det har vært dårlig med spillejobber det siste året. Da blir det i så fall fengsel, sier artisten.

Lønhøiden er bøtelagt for ulovlig grensepassering og for kjøring uten gyldig førerkort. Hvis han ikke betaler boten kan han bli straffet med fengsel i 24 dager.

Pål Erik Teigen i politiet sier på generelt grunnlag at alle ulovlige grensepasseringer blir anmeldt og at størrelsen på bøtene er bestemt av Riksadvokaten.

Han mener alle nå bør ha fått med seg at de fleste grenseoverganger er stengt.

– Vi har drevet med råd og veiledning lenge. Det er skiltet på grensa og skrevet om i media. Jeg tviler på at noen ikke har fått det med seg, sier Teigen.