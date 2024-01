Professor Bjørn Morten Hofmann har ledet en undersøkelse som har sjekket hvorfor røntgenbilder ofte må tas om igjen ved Sykehuset Innlandet.

I rapporten fra NTNU Gjøvik slås det fast at det må tas bilder om igjen ved hele 12 prosent av alle røntgenundersøkelser.

Hoffmann sier at bildene ofte blir tatt med kroppen i feil posisjon.

– Dette er uønsket fordi det vitner om dårlig kvalitet på bildearbeidet, og fører til dobbelt stråledose, sier han.

– For den enkelte pasient er risikoen ved stråling forholdsvis liten, men på befolkningsnivå vil enkeltpersoner kunne få kreft og noen vil kunne dø av kreft.

Hofmann understreker samtidig at et vanlig røntgenbilde tilsvarer bakgrunnstråling på ca. 7 dager, mens en CT-undersøkelse tilsvarer ca. 7 år.

– Lavere ved andre sykehus

– Undersøkelser fra andre sykehus viser at det går an å komme lavere, sier han.

– For eksempel var det 4,5 prosent ved Oslo universitetssykehus i 2009, og 10 prosent ved St Olavs Hospital i Trondheim i 2021, sier han.

Professor Bjørn Morten Hofmann ved NTNU Gjøvik. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Røntgenbilder er nødvendig

Hofmann presiserer at bruk av røntgenbilder alltid må veies opp mot fordelene, nemlig at pasienten får riktig diagnostikk og behandling.

Eva Friberg ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) bekrefter at røntgenstråler alltid innebærer en viss risiko.

– Røntgen og CT-undersøkelser har ioniserende stråling, og dette kan skade DNA-et i cellene våre, og på lang sikt føre til kreft, sier hun.

En internasjonal undersøkelse viser at det er økt risiko for å få kreft blant dem som har tatt CT-undersøkelse før de er 22 år.

Hun understreker samtidig at nytteverdien overstiger strålerisikoen når undersøkelsen er nødvendig.

– Men denne studien viser at det er utbredt omfang av omtak av bilder, noe som kan tyde på dårlig kvalitet på undersøkelsene. Dette er det viktig å ta tak i, sier hun.

Eva G. Friberg, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Foto: DSA

– Ofte vanskelig å unngå

Sykehuset Innlandet svarer at mange av bildene må tas om igjen av medisinske grunner, for å være sikre på at det er god nok kvalitet på undersøkelsen.

– Noen ganger er det bevegelse hos pasienten på grunn av smerter. Det kan også være variasjoner i anatomi fra pasient til pasient, sier Rut Heidi Haande, som er leder i fagrådet for bildediagnostikk ved Sykehuset Innlandet.

– I begge disse tilfellene må bildet tas om igjen uansett.

– Men hvor mange av disse 12 prosentene kunne vært unngått?

– Det blir ren gjetning, kanskje 4–5 prosent, sier hun.

Rut Heidi Haande, fagrådsleder for bildediagnostikk ved Sykehuset Innlandet. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Hofmann viser til undersøkelsen, der det går fram at 83 prosent av de doble bildene skyldes feil posisjon på pasienten, og 3 prosent at pasienten rørte på seg.

Etterlyser bedre opplæring

Både Bjørn Hofmann og Eva Friberg mener at Sykehuset Innlandet bør se nærmere på opplæringen av radiografer.

– Er det lett å unngå feil plassering av pasienten under fotografering med røntgen?

– Ja, det er lett å forebygge ved bedre opplæring, sier Hofmann.

Rut Heidi Haande svarer at Sykehuset Innlandet kun ansetter høgskoleutdannede radiografer, og at det gis god opplæring.

– Hofmann er ikke radiograf, men professor i medisinsk etikk, sier hun.

Hofmann svarer at dette er en «gammel klassiker.»

– Man tar mannen istedenfor ballen, når man er gått tom for argumenter.

Han viser også til en masteroppgave fra 2018, der det kommer fram at radiografene selv mener at manglende kompetanse er en viktig årsak til at røntgenbilder må tas om igjen.

Haande understreker at Sykehuset Innlandet absolutt er villige til å se nærmere på om bedre opplæring kan redusere antall bilder som må tas på nytt.

Radiografer under hardt press

Hun mener at denne saken illustrerer hvor vanskelig det er å drive sykehus når økonomien er vanskelig.

– Radiografenes ansvarsområde har utviklet seg voldsomt de siste tiårene. Det har vært en rivende teknisk og faglig utvikling med stadig nye versjoner av programvare.

– Dermed er tiden som kan brukes på hver enkelt oppgave både for opplæring og pasientbehandling blitt mindre, sier hun.

Haande sier at ​​​​denne økningen i arbeidsoppgaver har skjedd samtidig med at antall radiografer ved Sykehuset Innlandet ikke har hatt en tilsvarende økning.

Dårlig sykehusøkonomi

Haande fremholder at sykehusøkonomien også tvinger fram vanskelig prioriteringer når det gjelder stråling.

– Vi har valgt å prioritere tettere fokus på strålebelastning ved CT-undersøkelser, som er et langt større problem enn ved røntgen, sier hun.