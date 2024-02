Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks OL-antrekkene fra Lillehammer-OL i 1994 opplever en retro-boom, med økende interesse og etterspørsel.

Butikkeier Espen Andreas Borgersen leier ut den ikoniske grå og rosa OL-jakken for 500 kroner for en helg.

Moteekspert Ingeborg Heldal bekrefter retro-trenden og sier at folk har tatt tilbake retro-skistilen.

Strikkeprodusenten Dale of Norway har relansert den kjente OL-strikkegenseren fra 1994, og har solgt over 1200 gensere siden oktober 2023.

Nesten 2.000 klesplagg og gjenstander fra Lillehammer-OL er til salgs på Finn, flere av dem koster tusenvis av kroner.

Motespaltist Anders Kemp mener at fremtidsoptimismen og lekenheten i designet er grunnen til at OL-stilen er tilbake.

I 16 dager i februar utspilte det seg et vintereventyr av de sjeldne. Ilden blafret og minnet om den olympiske ånd, «Se ilden lyse» lød over samtlige høyttalere, og OL-floka gjorde at folk holdt varmen i vinterkulda.

Og Norge fikk sine nasjonalhelter for evigheten: Johann Olav Koss tok tre gull på skøyter, Bjørn Dæhlie vant femmil med slim om munnen, og våre alpinhelter tok trippelseier og danset vals på stadion.

Men det er ikke bare de sportslige høydepunktene som huskes. For husker du OL-klærne?

Langrennshelt Vegard Ulvang er iført den populære nikkersen og den røde jakka, i nasjonalromantisk ånd. Alpintgutta gjorde storeslem under Lillehammer-OL, med tidsriktige klær. Det manglet ikke på sterke farger i Hildegunn Fossens skiskytterdrakt. Antrekket oser 90-tall. Den sveitsiske alpinisten Vreni Schneider sparte ikke på fargene da hun feiret sitt olympiske gull. Lasse Kjus tok gull i kombinasjonen under Lillehammer-lekene. Og alpindressen var av den fargerike sorten. Skøytekongen møter den ekte kongen. Johann Olav Koss og Kong Harald fant tonen og er iført noen av Lillehammer-lekenes signaturplagg. Ikke bare tok Johann Olav Koss tre gull, hans svært tettsittende skøytedrakt har tålt tidens tann. Sissel Kyrkjebø sang den ikoniske låta Se ilden Lyse, og var så norsk som overhodet mulig i klesveien.

– Retro-boom

På butikken Forza second hand i Hamar utgjør OL-antrekk en stor porsjon av klærne de har.

– Vi ser absolutt en retro-boom. Jeg merker at det er stigende interesse, og både klær og effekter fra Lillehammer-OL er svært ettertraktet, sier eier Espen Andreas Borgersen.

RETRO: Espen Andreas Borgersen viser fram den velkjente jakka som både frivillige og Kong Harald hadde på seg. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Hans personlige favoritt, og mange andres, er den grå og rosa OL-jakka som både rojale og folk flest bar de to ukene i februar.

– Jeg tenker på Kong Harald med en gang jeg ser denne. Den er veldig klassisk, og det er stor etterspørsel etter den.

Jakken er til leie og ikke til salgs, han leier ut jakken for 500 kroner for en helg.

Posete og fargerike antrekk

OL-moten er for fullt tilbake og har satt tidløst fotavtrykk, sier moteekspert og KK-redaktør Ingeborg Heldal.

NOSTALGI: Ingeborg Heldal elsker OL-moten og minnes med smil. Her er hun selv iført antrekk fra 1994. Foto: privat

– At det er en «retroboom» er det ikke tvil om. Det ser du hvis du bare reiser i en slalåmbakke. Folk har tatt tilbake den retro-skistilen.

Heldal utdyper:

– Det gjelder både de hele dressene, som man kanskje historisk sett forbinder litt mer med 80-tallet, eller de litt mer posete, fargerike skiantrekkene som jo er 90-tallet og som Lillehammer-OL er en representant for.

REDAKTØR: Ingeborg Heldal syns vi bør ta fram OL-klærne igjen. Hun har mange minner fra OL i 1994, da hun var 20 år gammel. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Jakke med østblokk-stil

Anders Kemp, motespaltist og D2-leder, trekker fram, som butikkeieren i Hamar den grå jakke som et høydepunkt.

– Jeg liker den ikoniske jakka, den grå jakken med rosa detaljer, som er litt østblokk i stilen, den har en fremtidsoptimisme, med et grafisk motiv, og det sjokkrosa. Den ser jo dønn bra ut nå også.

Men han har flere favoritter, særlig fra atletenes antrekk.

– Jeg synes det er umulig å ikke tenke på det som foregikk i vikingskipet og Johann Olav Koss i en tettsittende, intenst rød, glinsende drakt. Det er et slags ikon for Lillehammer-lekene. Og selv på bildene nå ser han ut som en Marvel-superhelt.

HELT: Johann Olav Koss ble den aller største helten i OL på Lillehammer i 1994 med tre gull. Anders Kemp mener hans skøyteantrekk er ikonisk. Foto: Lise Åserud / NTB

Utsolgte strikkegensere

Strikkeprodusenten Dale of Norway har relansert den kjente og kjære OL-strikkegenseren fra 1994, og sier at de opplever veldig stor interesse.

– Vi relanserte 1994-genseren i oktober 2023 og har siden det solgt over 1200 gensere, bare på nettbutikken vår. I tillegg opplever forhandlerne våre også stor etterspørsel etter genseren, sier markedsdirektør Christine A. Madsen.

Hun sier videre at genseren har vært utsolgt flere ganger i perioden, og den per nå er utsolgt for de fleste størrelser. .

– Dette viser at designet fra 90-tallet står seg og at kvaliteten på de gamle genserne er like god, 30 år etter forrige lansering.

POPULÆRT: Strikkegensere fra OL-året 1994 går unna som varmt hvetebrød. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Fremtidsoptimisme og lekenhet

Også på Finn kryr det av objekter knyttet til OL på Lillehammer. Nesten 2.000 klesplagg og gjenstander fra lekene er til salgs, som termoser, dukker og pins. Flere av plaggene som ligger ute koster tusenvis av kroner, som den grå og rosa jakka.

Hvorfor er så OL-stilen tilbake for fullt? Anders Kemp har noen tanker:

MOTESPALTIST: D2s Anders Kemp tror fremtidsoptimismen og lekenheten er noen av grunnene til at OL-klærne er populære igjen. Foto: Nils Vik

– Jeg tror det er fremtidsoptimismen, at det er verden før terroren 11. september, før verden blir utrygg igjen.Og det var en stor lekenhet i designet. Plutselig fikk man lage fargerike prints på teknisk dyrt sportstøy, som jeg tror de unge synes er skikkelig kult nå igjen.

Bør vi så markere og feire 30-årsjubileet for Lillehammer-OL? Helt klart, mener Ingeborg Heldal:

– Jeg heier på den retrobølgen, frem med OL-antrekkene. Herlighet, det er 30 år siden Lillehammer-OL. Det er klart vi må vise frem de gamle antrekkene og være litt retro!

