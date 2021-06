– Vi ønsker at det skal bli enklere å være på hytta. Etter pandemien ser vi at folk bruker hytta si på en annen måte. De er der mye mer enn før, sier Linda Hofstad Helleland (H).

ENKLERE Å VÆRE PÅ HYTTA: Helleland mener hjemkommunen skal ta noe av regninga til hyttekommuner. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Distrikts- og digitaliseringsministeren mener at når folk er mer på hytta, større deler av året, må hjemkommunen være med på spleiselaget.

– Jeg mener at velferdstjenester skal betales av den kommunen du skatter til, sier hun.

Dersom du oppholder deg på hytta i en annen kommune har du nemlig rett på de samme helsetjenestene som i hjemkommunen, som for eksempel hjemmehjelp.

Det blir svært kostbart i feriemånedene, når mange som ikke betaler inntektsskatt til kommunen, likevel benytter seg av tjenestene.

Utspillet fra statsråden er en brannfakkel i debatten om rettferdighet mellom hyttekommuner og bykommuner, og har ført til engasjert debatt flere ganger tidligere.

Setter tak på eiendomsskatt

Forrige uke steg også temperaturen fordi det ble kjent at det er flertall for å sette en begrensning på hvor mye kommunene kan skattlegge hytteeierne.

VIKTIG INNTEKTSKILDE: Økonomien går ikke opp i Hol uten eiendomsskatt fra hytteeiere, mener ordfører Petter Rukke (Ap). Foto: Caroline Utti / NRK

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for hyttekommunene.

– Vi innførte eiendomsskatt for å få budsjettene våre til å gå i hop, sa ordfører i Hol, Petter Rukke (Ap), til NRK i forrige uke.

Nå vil altså regjeringen i stedet legge til rette for at den mest kostbare utgiftsposten, helsetjenester, sendes til den enkeltes hjemkommune.

Forslaget er en del av en større distriktspakke regjeringen vil legge fram på mandag.

– Som å sminke brura

Men helseregningsforslaget skaper liten jubel hos ordføreren i Øyer, en av landets mest populære hyttekommuner.

VOLDSOMT TRYKK PÅ HELSEVESENET: I Øyer mangedobles innbyggertallet i ferier. Seinest i jula måtte de ansette en ekstra person for å ta unna pågangen ved legesenteret. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Det blir som å sminke brura. Først begrenser de eiendomsskatten. Så kommer de med et nytt tilbud i andre enden.

– Isolert sett er det et godt forslag, og noe vi har ment lenge, men det er ingen helhet her når det kuttes et annet sted, sier Jon Halvor Midtmageli (Sp).

– Tar seg godt betalt

Heller ikke varaordføreren i Bærum, der mange av innbyggerne eier hytte, er veldig positiv til forslaget.

BYRÅKRATISK VANSKELIG: Varaordfører Siw Wikan i Bærum tror det er praktiske utfordringer hvis de skal få helseregningen fra kommuner der innbyggerne har hytte. Foto: Høyre

– Dette høres veldig byråkratisk ut. Sammen med Asker har vi i underkant av 30.000 hytteeiere. Da blir det en stor jobb å håndtere regninger for denne gruppen, sier Siw Wikan (H).

Hun mener også at dette ikke nødvendigvis er mer rettferdig enn slik det er i dag.

– Mange hyttekommuner tar seg jo godt betalt, for eksempel gjennom beskatning. Vi ser jo også at hytteeierne kjøper varer og tjenester lokalt og bidrar til sysselsetting.