Hyttemillionene ruller gjennom kommunen hennes, men det synes ikke på innbyggernes lønnskonto

– Det å være en stor reiselivsdestinasjon, og det å være et godt sted å bo går ikke nødvendigvis hånd i hånd, sier varaordfører i Trysil, Stine Akre (SV).

Hennes kommune er en av hyttegigantene her i landet.

Men det enkelte så for seg at skulle bli en sentral strategi for distriktene, med tilflytting, arbeidsplasser og partystemning for det lokale næringslivet, har ikke helt slått til.

For sannheten er at hyttekommunene i distriktene sliter, på lik linje med mange andre distriktskommuner.

UTFORDRING: Stine Akre er utdannet folklorist fra Universitetet i Bergen, men valgte å flytte hjem og overta en blomsterbutikk som har vært i slekta i flere generasjoner. Både hennes butikk og andre næringsdrivende nyter godt av turistene, men kommunen sliter like fullt med en av landets laveste gjennomsnittslønninger. I tillegg er kommunen hardt rammet av koronapandemien, og mange står nå uten jobb. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

NRK har gått gjennom tall for lønn og befolkning for de 12 største hyttekommunene i Distrikts-Norge.

Tallene viser at kommunene er preget av fraflytning, lavt lønnsnivå og underskudd i fødselstall.

– Vi har for få høykompetansearbeidsplasser. Derfor er det ikke mange nok som velger å komme hjem, sier Stine Akre, varaordfører i Trysil.

Befolkningsutvikling i landets 12 største distrikts-hyttekommuner Antall hytter Befolkning 2015 Befolkning 2020 Fødselsunderskudd 2017/18/19 Nettoinnflytting 2017/18/19 Folketilvekst 2017/18/19 Trysil 6813 6569 6 627 - 35/- 38/- 29 52/77/49 17/40/20 Hol 5694 4471 4 441 - 1/- 14/- 5 13/-35/-27 15/- 47/ -32 Vinje 5390 3689 3676 - 14/- 1/- 4 3/15/-43 17/14/-47 Sigdal 4959 3520 3 467 - 16/- 5/- 9 2/7/-14 14/2/-23 Nord-Aurdal 4628 6466 6413 - 26/- 20/- 11 20/-8/6 -47/-25/-5 Ringebu 4091 4459 4 392 - 19/- 22/- 25 -30/-7/-9 -48/-29/-33 Sirdal 4015 1838 1822 6/-3/5 -1/ 0/- 22 6/-3/-17 Nore og Uvdal 3989 2541 2439 - 16/- 9/- 10 - 33/- 25/ 1 -48/-34/-9 Oppdal 3865 6852 7001 -6/6/-12 3/-1/38 -3/5/26 Øystre Slidre 3493 3199 3229 -6/-13/4 -21/-3/17 -27/-13/21 Sør-Aurdal 3480 3094 2954 -18/-6/-27 6/-28/0 -12/-33/-27 Flesberg 3457 2671 2688 6/5/0 -15/1/-6 -8/6/-6 Tall er hentet fra SSB, statistikk 06913: Befolkning. Bykommuner som også har mange hytter, som Ringsaker, Larvik og Kragerø, er utelatt fra lista.

Milliarder i omløp – men de lander ikke hos innbyggerne

I Trysil er det milliarder i omløp hvert år. For kommunen har nær 7000 hytter, og ingen steder omsettes det for mer i hyttesalg enn her.

Det merker innbyggerne i kommunen lite til, i alle fall på lommeboka.

I fjor tjente hver trysling rundt 40.000 i måneden før skatt. Dermed ligger de på bunn-20 av gjennomsnittslønninger her i landet. For noen år siden var de helt på bunn av denne lista.

SPRETTER OPP: Det nærmer seg en halv million hytter i Norge. Dette er fra et hyttefelt i Sirdal i Agder.

Stine Akre mener kommunen må jobbe for å få flere arbeidsplasser for folk med høy utdannelse, og dermed høyere lønn. Hun mener de bør støtte gründere og andre som ønsker å skape seg en arbeidsplass.

– Disse arbeidsplassene finnes i dag i offentlig sektor, altså i kommunen. De finnes i mindre grad i det private næringslivet her, sier hun.

Gjennomsnitts/medianlønn i distrikts-hyttekommunene i 2019 Gjennomsnittslønn Medianlønn Norge 47 290 42 835 Trysil 40 570 38 520 Hol 41 930 38 900 Vinje 43 740 41 640 Sigdal 41 260 38 780 Nord-Aurdal 41 340 39 000 Ringebu 41 030 38 920 Nore og Uvdal 40 690 39 180 Sirdal 44 890 42 310 Oppdal 42 180 39 930 Øystre Slidre 40 950 38 710 Sør-Aurdal 40 820 39 720 Flesberg 43 000 42 170

– Feilslått satsing

Statsviter Svenn Arne Lie mener hyttebygginga her i landet har slått feil ut på flere vis. Han mener at det ikke har vært god nok planlegging av de store utbyggingene.

Han mener det heller ikke har vært godt nok fokus på hvordan lokalsamfunnene har kunnet tjene på alle hyttene.

Lie forklarer det med at hyttesatsinga kan ha bidratt til noen arbeidsplasser, men at dette stort sett er lavtlønna yrker i servicebransjen.

Han sier også at noen grunneiere kan ha tjent gode penger på tomtesalg, men at det er snakk om relativt få personer. Dessuten – solgt grunn er tapt grunn, både for selger og lokalsamfunn som tidligere kunne nyte godt av den aktuelle utmarka.

SKEPTISK: Svenn Arne Lie mener det bør stilles spørsmål ved om storstilt hyttesatsing er god distriktspolitikk. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Lie legger til at det hersker noen myter om hvordan hytteeierne bidrar til kommuneøkonomien.

– Mange hytteeiere tror nok at de bidrar ved for eksempel å handle lokalt. Men pengene du legger igjen på den lokale Rema 1000 butikken går til Rema 1000, ikke til kommunen, sier han.

Rådmann: Fordeler og ulemper

Rådmann i Trysil, Jan Sævik, mener på sin side det er mange fordeler ved å være hyttekommune. Han mener det medfører arbeidsplasser og flere innbyggere. Han sier også det har fordeler for det lokale næringslivet, og andre, gode ringvirkninger.

Sævik sier at arbeidsplassene har flytta seg fra trehogst i skogen til i turistnæringa i Trysil.

FORDELER OG ULEMPER: Jan Sævik, rådmann i Trysil, sier de er glade for å være en hyttekommune. Samtidig fører det med seg noen utfordringer, blant annet innen helsetjenester. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Ulempene sier han, ligger i kommuneøkonomien.

– Vi er for eksempel pliktige til å gi helsehjelp til alle som befinner seg i kommunen. Det betyr at vi har åtte flere ansatte på legesenteret for å håndtere turismen. Dette gir store kostnader.

I tillegg har Trysil ekstra personell innen byggesak og planlegging, som de ikke hadde trengt om de var en ordinær kommune i Distrikts-Norge.

Hva med eiendomsskatt?

De fleste hyttekommuner har innført eiendomsskatt på hytter, mange steder til protest fra hytteeierne. Men denne skatten har nesten alt å si for om hyttene fører til røde tall eller ei i kommunebudsjettet.

Professor Lars-Erik Borge har gått grundig inn i regnskapet til hyttekommunene, basert på en generell analyse.

Han sier at eiendomsskatten har vært omstridt, ut fra prinsippet om at «no taxation whitout representation».

– Enkelte hytteeiere har tatt til orde for at de bør ha stemmerett. Samtidig viser vår gjennomgang at eiendomsskatten er viktig for at ikke hytter skal bli et tapsprosjekt for kommunene, sier han.

ALPIN + HYTTER = SANT: Mange av hyttene i Fjell-Norge ligger ved et alpinanlegg. Her fra Kvitfjell, der alpinbakken ligger tett inntil mange av hyttene. Foto: Kvitfjell

Gikk til sak mot kommunen

Hytteeiere i Ringebu mente imidlertid at eiendomsskatten i kommunen hadde blitt vel høy.

De oppfattet at kommunen hadde tatt seg urettmessig mye betalt, og at de hadde satt en høyere skatt på hytter enn på helårsboliger. Det endte opp med et massesøksmål fra 200 hytteeiere i høst.

– Det går en grense hvor vi sier at nok er nok, sa Trond Hagen, frontfigur i hyttesøksmålet, leder i Norges Hytteforbund og hytteeier i Kvitfjell, til avisa GD.

Men kommunen vant rettssaken mot hytteeierne.

– Det tyder på at kommunene kan tjene på hytteutbygging hvis de bruker muligheten til å innføre eiendomsskatt, sier Lars-Erik Borge.

Arne Fossmo, ordfører i Ringebu, sier eiendomsskatten er viktige penger for kommunen i budsjettsammenheng. Han sier også at dommen i saken viser at de hadde lagt eiendomsskatten på et rettmessig nivå.

– Vi mente vi hadde gjort det riktig. Det viste det seg også at vi hadde gjort. Vi er veldig glade i fritidsinnbyggerne våre, og vi heiste ikke noe flagg for at vi vant denne saken. Men vi svarte på det søksmålet som ble reist, sier han.