En av seks av oss får en depresjon i løpet av livet.

Kjenner seg igjen

Silje Vestgöte Kirsebom har som terapeut i Psykisk helsetjeneste i Tynset kommune erfart at det er en sammenheng mellom immunforsvar og psyke.

– Vi er hele mennesker med både en psykisk og fysisk helse. Dersom vi sliter psykisk påvirker det den kroppslige helsa vår også.

Silje Vestgöte Kirsebom jobber som terapeut i Psykisk helsetjeneste i Tynset kommune. Foto: Privat

Hun peker på at når vi er deprimerte spiser vi kanskje mer usunt, og har dårligere søvnkvalitet.

Immunforsvar i beredskap

Helge Toft har brukt seks år på å forske på sammenhengen mellom psykisk sjukdom og immunforsvaret.

I sin ferske doktorgradsstudie har han undersøkt sammenhengen mellom angst, depresjon, traumer og spiseforstyrrelser hos 147 pasienter ved Modum bad.

Ved å måle et stoff som regulerer immunforsvaret, fant han ut at immunforsvaret hos psykisk sjuke er mer aktivt enn hos andre. Hans mest oppsiktsvekkende funn er at pasienter med posttraumatisk stresslidelse skiller seg ut ved at immunforsvaret jobber hardest hos disse.

Psykiatrisk sykepleier ved NK-ROP, Helge Toft, forsvarte 2. oktober sin doktorgradsavhandling. Målet er å bidra til å utvikle ny behandling for depresjon. Foto: Privat

– Immunforsvaret eskalerte mer og mer i de ukene pasientene var i psykiatrisk behandling. Kroppen jobber på overtid, som om den bekjemper en infeksjon uten at det er noe virus eller bakterier.

Forskes på sammenhenger

Nå forskes det mange steder i verden- også i Norge om hvilke biologiske mekanismer som ligger bak.

– Vi vet at folk med psykiske plager også er mer utsatt for ulike betennelser i kroppen og immunforsvarssykdommer. Dette tyder også på at det er et samspill, sier førsteamanuensis Solveig Merete Klæbo Reitan ved Institutt for psykisk helse ved NTNU.

Førsteamanuensis ved NTNU Solveig Klæbo Reitan er også spesialist i psykiatri og har doktorgrad i immunologi. Foto: NTNU



Hun er også spesialist i psykiatri og har doktorgrad i immunologi. Et nytt forskningsprosjekt hun er del av, ser for seg sammenhengen mellom psykoser og immunforsvaret.

Mange pasienter opplever ikke bedring ved hjelp av dagens metoder for psykiatrisk behandling. Den nye studien viser at et kronisk aktivt immunforsvar over tid har en negativ effekt på psykisk helse, forteller Helge Toft.

– Hvis vi kan identifisere hvilke betennelser, som er aktivert, kan vi behandle dette med betennelsesdempende medisiner, i tillegg til dagens eksisterende psykologiske behandling, sier Helge Toft.