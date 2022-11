Skoleeleven som døde etter det som kan ha vært en allergisk reaksjon, ble syk på veg hjem fra skolen.

Nå frigir politiet navnet. Gutten som ble funnet død var 11 år gamle Vasilios Oskar Tosounidis. Han gikk på Langeland barneskole i Kongsvinger.

Politiet mener han kan ha fått i seg noe på skolen som utløste en allergisk reaksjon.

– Han ble funnet et sted mellom skolen og der han bodde, sa politiinspektør Henning Klauseie til NRK tidligere denne uka.

Pårørende er orientert om at navnet frigis.

Til obduksjon

Politiet etterforsker nå dødsfallet. De ble informert om dødsfallet søndag.

Mandag ble politiet kontaktet av familiens bistandsadvokat fordi familien ønsker at politiet skal prøve å finne ut hva som skjedde.

Politiet har satt i gang etterforskning og er nå i gang med å samle informasjon.

– Vi har gjennomført avhør av rektor ved barneskolen. I tillegg har vi flere navn på blokka. Det er også gjort avtale med pårørende om avhør i løpet av kort tid, sier Klauseie.

Rektor ved skolen skal ikke ha vært i direkte tilknytning til hendelsen. Avhøret av rektor skal ha vært for å få oversikt, ifølge Klauseie.

Men det er for tidlig å si noe sikkert om dødsårsaken, sier han.

– Det er naturlig å etterforske et uventet dødsfall hos et barn.

Det blir nå gjort en obduksjon ved Rettsmedisinsk institutt.

– Vi forventer å få et foreløpig svar på obduksjonsrapporten i løpet av torsdag.

Det er ingen mistenkte i saken.

KIL med sørgebind

Tosounidis spilte fotball i KIL. Under kampen mot KFMU tirsdag spilte Kongsvinger toppfotball med sørgebind.

Dette for å vise sin støtte til de pårørende.

Klubben skriver på sine nettsider at den tragiske hendelsen har satt sitt preg på lokalsamfunnet.

SØRGEBIND: Under kampen mot KFMU tirsdag spilte Kongsvinger toppfotball med sørgebind. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Våre kondolanser sendes til familie, venner og etterlatte», står det på KIL sine sider.

Ordfører i Kongsvinger Eli Wathne (H) forteller at kommunen er i sorg.

– Det er en tung og trist dag. Vi i Kongsvinger er i stor sorg over at et barn har gått bort. Jeg har lyst på vegne av Kongsvinger kommune å uttrykke den dypeste medfølelse til familien, pårørende og alle involverte, har hun tidligere sagt til NRK.