Den unge gutten skal ha blitt syk på veg hjem fra skolen fredag. I løpet av helga døde han på sykehus.

Gutten, som gikk på en barneskole i Kongsvinger, skal ha fått i seg et næringsmiddel han ikke tålte.

Politiadvokat Henning Klauseie forteller til NRK at de skal etterforske saken, etter ønske fra familien.

– Målet er å finne ut om noen er å klandre for det tragiske dødsfallet eller om det er uheldig omstendigheter. Det er et uventet dødsfall på en ung gutt. Det mener vi at vi må gjøre en undersøkelse av, sier han.

Skal avhøre skoleelever

Det er ennå usikkert hvilket næringsmiddel skoleeleven skal ha fått i seg.

Det vil være aktuelt å avhøre en rekke personer. Det vil i tillegg bli begjært en rettsmedisinsk undersøkelse av gutten, forteller Klauseie.

– Det er naturlig at etterforskningen omfatter å avhøre personer på skolen som har hatt kontakt med han på siste skoledag før helga. Men det er foreløpig ingen mistenkte i saken.

ØNSKE FRA FAMILIEN: – Vi har mottatt en henvendelse fra de etterlattes bistandsadvokat med ønske om at dødsfallet blir etterforsket. Og vi har besluttet å åpne etterforskning av saken, sier politiadvokat Henning Klauseie. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ordfører: – En tung dag

Ordfører i Kongsvinger Eli Wathne (H) sier til NRK at kommunen er i sorg.

– Det er en tung og trist dag. Vi i Kongsvinger er i stor sorg over at et barn har gått bort. Jeg har lyst på vegne av Kongsvinger kommune å uttrykke den dypeste medfølelse til familien, pårørende og alle involverte.

Hun forteller at kommunens psykososiale kriseteam ivaretar alle berørte.

– Familien har bedt om ro i en tung og vanskelig situasjon, sier hun.

KRISETEAM: Eli Wathne, ordfører i Kongsvinger, sier at kommunens psykososiale kriseteam ivaretar alle berørte. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Rektor ved skolen skal søndag ha sendt ut melding til foresatte til elever ved skolen om den tragiske hendelsen.