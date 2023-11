– Det er viktig at alle foreldre og barn skal være trygge når barn går på skolen og i barnehagen.

Det sier Guro Margit Horsberg Birkeland, generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Vasilios Oskar Tosounidi (11) døde av en allergisk reaksjon på veg hjem fra skolen i november 2022. Torsdag ble det kjent at kommunen er siktet for uaktsomt drap, og at de får en bot på 1,5 millioner kroner.

Birkeland mener dødsfallet aldri skulle skjedd, og viser til viktigheten av å ta matallergi på alvor.

Guro Margit Horsberg Birkeland er generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Foto: Norges Astma- og allergiforbund

– Det er forferdelig trist at det skal være mulig å få påført en alvorlig reaksjon med et slikt resultat på en skole i Norge i 2022.

– Men det viser også hvor alvorlig disse reaksjonene er, og hvordan alle må ta til seg å lære seg å håndtere allergi på en riktig måte, slik at vi unngår denne typen katastrofale reaksjoner, legger hun til.

Kommunen har sagt at de aksepterer boten, og at de erkjenner at det er gjort feil på systemnivå. Blad nederst i saken for kommunens beklagelse.

Håper forelegget sender et kraftig signal

Det var 4. november 2022 at Vasilios Oskar Tosounidi (11) spiste deler av en hvetebolle som inneholdt melkeprotein på skolen. På vei hjem kollapset han.

Gutten døde på sykehus dagen etter, og obduksjonsrapporten konkluderte med at han døde som følge av en kraftig allergisk reaksjon.

Birkeland håper kommuner og skoler som ikke har tilstrekkelig kunnskap rundt håndtering av alvorlig matallergi, nå får ordnet opp i rutiner og sørget for korrekt opplæring av ansatte.

– Det innebærer blant annet at man følger de nasjonale rådene som står på helsedirektoratet sin side, sier hun.

Vasilios Oskar Tosounidi (11) døde av allergisk reaksjon på veg hjem fra skolen i Kongsvinger. Foto: privat

Generalsekretæren forteller at denne saken er et veldig sjeldent tilfelle. Men at kommuner og skoler er nødt til å være forberedt, slik at dette ikke skjer igjen.

– Noen har en såkalt forsinket reaksjon, og i denne konkrete saken er jeg kjent med at det var en forsinket reaksjon. Dette viser en kunnskapsmangel som jeg dessverre er redd at flere har. Dette må tas på alvor.

Birkeland forstår dersom foreldre som har barn med matallergi blir engstelige når man hører om en slik historie.

– Det viktigste er å ta kontakt med skolen og fortelle om bekymringen, og få bekreftet at her er det etablert gode rutiner. Det er viktig at alle barn og foreldre skal være trygge.

Mener det kunne vært unngått

Advokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma er bistandsadvokat til 11-åringens far.

Også de håper millionboten til kommunen vil gjøre at noe lignende ikke skjer igjen.

– Far håper også at dette forelegget sender et kraftig signal til alle skoler i hele landet om viktigheten av å ta barns helse på alvor, og at det kan få fatale konsekvenser viss ikke, sier Zadig til NRK.

– Far setter pris på at saken er blitt tatt på alvor, og at kommunen har blitt straffet for uaktsomt drap. Barn skal ikke dø på skolen, legger hun til.

– Lemfeldig omgang med alvorlige og viktige opplysninger om et barns helse fikk fatale følger i denne saken, sier advokat Inger Zadig. Foto: Elden advokatfirma

Generalsekretær Birkeland sier hun er enig i fars uttalelse.

– Denne saken viser hvor alvorlig en allergireaksjon kan være. Det er veldig viktig å ta matallergi på alvor, sier hun.

Birkeland mener boten sier noe om hvor alvorlig politiet ser på saken.

– Her er det et dødsfall på en ung gutt - som ikke skulle skjedd, og det forklarer størrelsen på boten.

Kommunen legger seg flat

Kongsvinger kommune mottok forelegget fra Innlandet politidistrikt torsdag klokka 14.

– Kongsvinger kommune erkjenner at det er gjort feil på systemnivå, og at det førte til at en elev døde som følge av en allergisk reaksjon. Kongsvinger kommune aksepterer forelegget etter manglende journalføring på elevkort og at det ikke ble ringt hjem.

Det sier kommunedirektør i Kongsvinger Lars Andreas Uglem til NRK.

Hendelsen skal ha medført en grundig gjennomgang av kommunens rutiner i skole og barnehage angående elever og barns helseutfordringer.

– Kommunen har og vil ha et vedvarende fokus på internkontroll på dette feltet.

Kommunen beklager på det dypeste, og aksepterer forelegget fra Innlandet politidistrikt. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Kongsvinger kommune beklager på det dypeste til familien og de pårørende. Skolen skal være et trygt sted, uavhengig av helseutfordringer, sier Uglem.

«At en av våre elever dør, er det verste som kan skje. Det er vondt for hele organisasjonen og selvsagt en stor belastning for familien og de pårørende. Vi vil igjen uttrykke dyp medfølelse med de pårørende. Kongsvinger kommune har for kort tid siden mottatt forelegget fra Innlandet politidistrikt, og erkjenner brudd på internkontroll og aksepterer forelegget etter at en av våre elever døde som følge av en allergisk reaksjon».

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Det har vært viktig for Kongsvinger kommune at det har vært en grundig prosess for å belyse alle sider av saken. Kommunen har forsøkt å samarbeide og medvirke til å opplyse saken så godt som mulig, står det.