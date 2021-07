Politistasjonen blir trolig bygget på grensa mellom Eidskog i Innlandet og Eda i Värmland.

Den blir i så fall den første i sitt slag i Norge.

Politidirektoratet kommer med anbefalingen om en felles norsk-svensk politistasjon i en rapport til Justis- og beredskapsdepartementet.

I GRENSELAND: Her kan det bli norsk-svensk politistasjon dersom departementet følger innstillingen fra Politidirektoratet. Foto: ann-kristin mo / nrk

Innholdet i rapporten er ikke offentligjort, men departementet sier til NRK at det er innstillingen.

Med det kan mange års jobb for å få til et tettere samarbeid over landegrensene trolig komme på plass.

Har tro på et mer effektivt politi

PANDEMIPOLITI: Arne Hammersmark, visepolitimester i Innlandet politidistrikt sier at pandemien har vist hvor viktig det er med politi på grensa. – Politiet har vært til stede på grensa døgnet rundt under pandemien. Forholdene har vært kummerlige. Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

Politiet i Innlandet har jobba for å få til en felles politistasjon på grensa i flere år.

Innlandet har med sine 36 offisielle grenseoverganger over halvparten av grenseovergangene i Norge. Jobben blir stadig mer krevende.

– Med et samarbeid vil vi få bedre kontroll på grensekriminaliteten, sier Arne Hammersmark, visepolitimester i Innlandet politidistrikt.

Han har tro på at et samarbeid under samme tak vil føre til bedre etterretning, mer effektiv etterforskning og bedre forebyggende arbeid.

– Vi mener en felles politistasjon er en framtidig måte å jobbe på for to så like stater. Flere andre steder i Europa har de lignende samarbeid som har ført mye bra med seg, sier Hammersmark.

Ikke minst mener han at pandemien har vist at det er et stort behov for et tettere samarbeid.

Svenskene har tatt de nødvendige avgjørelsene og er klare til å sette spaden i jorda, men på norsk side har det drøyd.

Det har blitt møtt med sterk kritikk av svenskene.

Under pandemien har politiet på grensa jobba fra brakkerigger uten toaletter.

Tomta står klar på grensa

Ved Morokulien har Eidskog kommune sikret seg en tomt. Der håper Ap-ordfører Kamilla Thue at den felles politistasjonen vil stå klar innen to år.

Hun gleder seg over å høre at Politidirektoratet anbefaler en felles svensk-norsk politistasjon på grensa.

NORSK-SVENSK FORSØSTRING: Ordfører Kamilla Thue i Eidskog (t.v) og kommunalråd Johanna Söderberg i Eda kommun håper begge på at den felles politistasjonen snart kommer på plass. Foto: Knut-Øyvind Hagen / nrk

– Vi har jobba for dette i svært mange år. Jeg spretter ikke champagnen før første spadetaket er tatt, men dette er absolutt positive signaler, sier Thue.

Hun mener at grensekriminalitet tar mye av kapasiteten til politiet langs grensa og at det er på tide at det nå kommer en endelig avklaring om en felles politistasjon.

– Det er ikke oss det står på. Vi eier en egnet tomt helt inntil grensa. Eda kommune gjør det samme på andre siden. Vi kan bygge, staten kan bygge eller private aktører kan gjøre det. Vi skal være raske med å gjøre de nødvendige reguleringene, sier ordføreren.

Kommunalråd Johanna Söderberg i Eda kommun er svært glad for signalene som nå kommer fra de norske poltimyndighetene.

– I Sverige har politimyndigheten alt bestemt at de stiller seg bak dette, så det er svært gledelige nyheter dersom dette betyr at vi nå snart kan begynne å bygge, sier hun.

Møter ministeren med champagne

Det er foreløpig ikke er tatt en endelig beslutning i saken. Det understreker Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til NRK.

HÅPEFULL: Tor André Johnsen, stortingsrepresentant for Frp, har store forhåpninger om at det snart bygges en felles politistasjon på grensa. Foto: Knut Røsrud / NRK

Men Justis- og beredskapsminister Monica Mæland kommer til Magnormoen i løpet av august. Der vil hun si mer om saken.

– Jeg fikk en positiv telefonsamtale fra ministeren i dag. Vi følte at saken hadde havnet på et sidespor, men nå ser vi virkelig positivt på det, sier Tor André Johnsen, stortingsrepresentant for Frp i Innlandet.

Han mener stasjonen skulle vært på plass for lenge siden, men er glad for at det nå skjer noe.

– Det finnes eksempler på at regjeringa ikke har fulgt faglige råd tidligere. Men i denne saken har jeg trua. Jeg tar med champagne til Magnormoen i august, sier Johnsen etter telefonsamtalen med Mæland torsdag.