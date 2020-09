Siden midten av mars da koronapandemien brøt ut i området, har politiet vært til stede på grensa med døgnbemanning på Magnormoen. De har kun en brakke, uten toalett å være i.

– Altfor dårlig

– Fasilitetene på Magnormoen er ikke verdens beste. Dette er midlertidig på grunn av pandemien, men det kunne helt klart ha vært bedre, sier visepolitimester Arne Hammersmark i Innlandet politidistrikt.

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug besøkte tirsdag grenseområdet.

– Dette er altfor dårlig. Norsk politi som skal stoppe kriminalitet fortjener bedre, sier Listhaug.

Hun møtte både norsk og svensk politi på grensa. Hun vil ha en felles politistasjon på grensa raskt på plass.

Men den felles grensepolitistasjon mellom Norge og Sverige lar vente på seg. Det til tross for at den er vedtatt i Stortinget.

Svenskene klare

EN ENDELIG AVGJØRELSE: Lars Wirèn er sjef for politiet i Värmland. Han håper på en endelig avgjørelse om felles politistasjon på grensa. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Men det står ikke på svenskene. De er klare til å sette spaden i jorda.

Lars Wirèn som er sjef for politiet i Värmland mener at det er Norge som nå er bremseklossen.

– Innledningsvis var det Norge som var kommet lengst i arbeidet med en felles politistasjon. Etter hvert har det vist seg at det har vært enklere for oss i Sverige å få med oss hele organisasjonen på at dette er en bra sak, sier Wirèn.

Han ønsker nå en endelig beslutning på at politistasjonen skal bygges.

– Da kan vi legge premissene for et felles samarbeid, sier Wirèn.

Han mener at en felles politistasjon vil legge et godt utgangspunkt for å jobbe sammen om felles grensekriminalitet.

Visepolitimester Arne Hammersmark i Innlandet politidistrikt bekrefter at det er svenskene som nå venter på Norge.

– Det er bevilget penger i revidert nasjonalbudsjett, så vi venter nå på et formelt vedtak fra sentralt hold, sier han.

– Ønsker ikke «svenske tilstander»

HÅPER PÅ FORTGANG: Sylvi Listhaug (Frp) håper på fortgang i byggingen av felles politistasjon på grensa mellom Eda i Sverige og Eidskog i Norge. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Frps Sylvi Listhaug har tidligere sagt at hun er bekymret for at arbeidet skal legges på is.

Nå krever hun fortgang i prosessen.

– Jeg synes rett og slett det er flaut at justisminister Monica Mæland og Høyre ikke prioriterer jobben med å få dette på plass. Vi ønsker å passe på våre grenser. Vi ønsker ikke «svenske tilstander», der gjengkriminelle stadig utøver grovere kriminalitet, sier Listhaug.

Tidligere har justisminister Monica Mæland uttalt at en politistasjon på grensa er spennende prosjekt, men det er en del uklarheter både knyttet til både det juridiske og økonomien.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet svarer i en e-post til NRK tirsdag at et felles tjenestested på grensen til Sverige vil være et godt bidrag til innsatsen mot grensekryssende kriminalitet.

– I juni bevilget Stortinget penger til å starte utredningen av en felles politistasjon, og departementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å kartlegge de økonomiske og administrative konsekvensene. Forarbeidet er med andre ord igangsatt, sier Kleppen Sættem.

Danmark har tidligere innledet et lignende politisamarbeid med Tyskland, men grensestasjonen på Magnor i Innlandet vil bli den første i sitt slag i Norden.