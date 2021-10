De føler på glede, forventninger og et press om å levere der de står dresskledde utenfor Stortinget.

Her skal brødrene Nils Kristen (32) og Per Martin (36) begge jobbe de neste fire åra. Men for forskjellige parti.

Nils Kristen for Arbeiderpartiet. Per Martin for Senterpartiet.

I dag satt de for første gang side om side i Stortingssalen, da regjeringen presenterte sin politikk for Stortinget.

– Dette blir fire spennende år og vi skal kjempe for å oppfylle regjeringsplattformen, sier Per Martin Sandtrøen.

Det tilhører sjeldenheten, men det er ikke første gang at et brødrepar fra Tynset sitter på Stortinget samtidig.

Klarer å skille familie og politikk

Per Martin (36) er eldst av de to. Da Senterpartiet kom i regjering tok han plassen til Trygve Slagsvold Vedum som nå er landets finansminister.

Nils Kristen (32) har allerede fire år bak seg på Stortinget som representant for Arbeiderpartiet. Han har stor tro på at å ha storebror ved sin side er en fordel.

– Det blir veldig spennende. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo en god felles plan for hvordan vi skal styre landet.

STOLT: – Det å være representant på Stortinget er jo en utrolig ansvarsfull oppgave, så alle som er valgt inn her har grunn til å være stolte over å ha fått den tilliten, sier Nils Kristen Sandtrøen (32). Brødrene snakker varmt om hverandre, også politisk. Foto: OLA BJØRLO STRANDE / NRK

– Hadde det vært vanskeligere å være brødre på Stortinget om Nils Kristen hadde representert Høyre eller Fremskrittspartiet?

– Jeg vet ikke om det hadde blitt vanskeligere, men når det er sagt er jeg jo glad for at han representerer et parti vi er i regjering med, sier Per Martin.

Og selv om de nå begge sitter på tinget er det ikke mange politiske krangler i familieselskaper.

– Det har alltid vært lov å diskutere forskjellige ting. Jeg opplever ikke at en julemiddag på Tynset er så annerledes nå enn for 10 år siden, sier Per Martin.

Historien gjentar seg

Brødrene Sandtrøen er ikke alene om å ha tette familiebånd på Stortinget. Christian Tybring Gjedde og Mathilde Tybring Gjedde er far og datter og representerer i dag Frp og Høyre.

Og selv om det sjeldent er to brødre på tinget samtidig, så var dette også tilfellet for over hundre år siden.

I 1895 ble Thore Embretsen Myrvang valgt inn på Stortinget for Venstre i en alder av 36 år. Åtte år senere fikk han følge av sin bror Tore Embretsen Myrvang Aaen fra Venstre. Også disse var fra Tynset.

I slektsboka "Myrvang-slekta fra Lonåsen, Tynset, som finnes digitalt på Nasjonalbiblioteket, beskrives de to som svært samfunnsengasjerte.

Thore var radikal og da han så nøden og fattigdommen på bygda ble han fylt med trang til å gjøre noe med urettferdigheten.

Den yngre broren beskrives som en lavmælt mann, men med ord som hadde tyngde. Han var avholdsmann, ærlig og stø som et fjell.

Lahlum: – Ikke et demokratisk problem

Hans Olav Lahlum er norsk historiker og SV-politiker.

Han mener det både er fordeler og ulemper ved at brødrene nå skal regjere og finne løsninger på tvers av parti.

– Man kan jo lett se for seg at det å ha en i familien som kjenner til og forstår situasjonen kan være nyttig.

FORDELER OG ULEMPER: Hans Olav Lahlum er norsk historiker, biograf, kriminalforfatter, sjakkspiller og SV-politiker. Han var SVs førstekandidat i Oppland i stortingsvalget 2017. Lahlum mener det både er fordeler og ulemper ved at brødrene Sandtrøen begge sitter på Stortinget. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Lahlum trekker imidlertid frem at Mathilde Tybring Gjedde tidligere har fått spørsmål om farens synspunkter og hva hun tenker om dem, på tross av at de representerer ulike parti.

– Slike situasjoner kan en få - at det for eksempel blir tatt opp i en debatt at brødrene er helt uenig. Så det er en del situasjoner man kan se for seg at det kan bli et problem, men et demokratisk problem er det ikke, sier han.

Men det skremmer ikke brødrene. For å være enige om alt er ikke noe mål.

– Det viktigste er å kjempe for det en tror på. Det er hva vi utretter for folk som betyr noe, sier Per Martin.

Lillebror Nils Kristen sier folk generelt virker positive til at de to er sammen på tinget.

– Det har vært mange hyggelige tilbakemeldinger, sier han