Ny regjering vil tette inntektsgapet for bønder, men for Viktoria kjem det for seint

I 2016 tok Viktoria Dyrkoren over familiegarden frå svigerfar sin. Då hadde ho ambisjonar om å ha det som heiltidsjobb.

Men ho har måtte jobba som sjukepleiar ved sidan av garden. Fem år seinare er dei fleste ammekyrne selde eller sendt til slakt.

– Det er trist, men slik som situasjonen er i dag, er det ikkje noko anna moglegheit for meg. Økonomien i å vere ammeku-bonde er for dårleg, seier ho.

I dag la den nye Ap-Sp-regjeringa fram regjeringsplattforma si, Hurdalsplattformen. Der står det at dei vil leggje ein plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Vil tette inntektsgapet

Inntekta til bønder har vore ei viktig politisk sak, først med bondeopprøret i vår og så i valkampen.

Ifølge den nye regjeringa bør landbruket ha same inntektsmoglegheiter som andre grupper.

I Hurdalsplattforma står det at regjeringa vil:

Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.

Sikre riktig talgrunnlag for jordbruksoppgjeret, irekna å måle inntektsnivået og ikkje berre inntektsutviklinga. Arbeidet som er sett i gang for å greie ut dette, skal vidareførast.

EINIGE OM INNTEKTSGAP: Ap-Sp-regjeringa kjem til å arbeide for at bønder ikkje tenar mykje dårlegare enn andre yrkesgrupper. Foto: Arbeiderpartiet

Altså vil dei ta meir omsyn til kor mykje bøndene faktisk tener i framtidige jordbruksoppgjer. Og ikkje berre kor mykje inntekta har auka.

Statistikken viser at små og mellomstore gardsdrift forsvinn meir og meir. Ifølgje SSB er det om lag like mykje jordbruksareal i drift no som for 50 år sidan. Men i løpet av dei åra har tre av fire gardsbruk lagt ned drifta. Det er dei store aktørane som står att.

Bondelaget er nøgde

Bønder har vore opprørte over låge inntekter og mange var skuffa då jordbruksoppgjeret kom i vår. Elisabeth Gjems frå Innlandet Bondelag, blir glad for å sjå lovnadane frå den nye regjeringa.

– Vi får gjennomslag for mykje av det vi har peika på. Vi har gitt uttrykk for kor alvorleg situasjonen er i landbruket og det verker som at det har dei forstått, seier ho.

Gjems fortel at situasjonen til Viktoria ikkje er eit unntak. Dei har fått signal om at 15 til 20 bruk med ammeku legg ned Innlandet i denne perioden.

MÅ TENE PENGAR: Bondelaget meiner lønnsnivået til bonden ikkje ligg på same nivå som andre vanlege yrkesgrupper. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Bonden må tene pengar. Som Viktoria forklarer så tener ein sjukepleiar mykje betre, legg ho til.

Ifølge Gjems stig kostnadane mykje meir enn inntektene. Planane for å redusere inntektsgapet er difor viktig no, meiner ho.

– Det var heilt naudsynt no å få eit lys i tunnelen for folk og å gjere det mogleg å satse vidare på framtida. Både for oss som driv i næringa og dei som tenker seg inn i denne næringa, seier Gjems.

Har kasta inn handkleet

Viktoria Dyrkoren seier er det uansett for seint. For å få økonomien til å gå rundt, har ho jobba turnus som sjukepleiar.

Om ho skulle tent meir på gardsdrifta, måtte ho og mannen ha investert ti millionar kroner i mjølkerobot, fjøs, og bunde seg til den drifta i 30 år, meiner ho.

AMMEKU UTAN FLOKK: Berre nokre få kyr er att i fjøset til Viktoria Dyrkoren. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Då skal du verkeleg vite at det er det du vil drive med. Det var lettare å leie bort kvoten og drive litt med ammeku, så det i det minste kunne vere ku på garden, slik det har vore sidan tidenes morgon.

No går ho tilbake til sjukepleiarjobben. Jorda rundt familiegarden skal dei prøve å leige ut til andre optimistar.

– Det er eit fint landskap å ha ku, så vi håpar det kjem nokon neste sommar.