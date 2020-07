– Det er veldig tungt. Du går jo rett i kjelleren. Når vi skjønte at det ikke kunne spilles her i sommer ble vi skikkelig lei oss, sier Ellen Horn, kunstnerisk leder ved Peer Gynt AS.

Men selv om koronasituasjonen satte en stopper for forestillingen, kan publikum likevel oppleve Peer Gynt på scenen.

Bare på en helt ny måte.

For det blir koronatilpassa konserter, og takket være ny teknologi kan bukkerittet oppleves, også i år.

FULLE SETER: Slik ser det egentlig ut under Peer Gynt-forestillingene om sommeren. I amfiet er det plass til 2300 personer. Snøhettas ikoniske vannspeil som dekker scenen er fylt med vann. Her fra forestillingen i 2019 Foto: Bård Gundersen / Peer Gynt AS

Hologram-hus

Den kritikerroste Peer Gynt-forestillingen hadde oppstart i 1989, og har siden den gang blitt fremført i mange ulike versjoner.

Men årets versjon er noe helt utenom det vanlige.

Gjennom en hologramløsning, brukt i teatersammenheng for første gang i Norge, kan du se Peer Gynt og Mor Åse på Snøhettas vannspeil ved Gålåvatnet.

Forestillingen er kortet ned til 13 minutter, og kan sees gjennom et vindu i et lite hus midt i amfiet.

HOLOGRAM: Inne i dette huset kan du se Peer Gynt-forestillingen i år. Dette gjennom en hologramløsning der det ser ut som at skuespillet utføres på scenen som normalt. Fra høyttalerne hører du de kjente replikkene i Bukkerittet. Du trenger javascript for å se video. HOLOGRAM: Inne i dette huset kan du se Peer Gynt-forestillingen i år. Dette gjennom en hologramløsning der det ser ut som at skuespillet utføres på scenen som normalt. Fra høyttalerne hører du de kjente replikkene i Bukkerittet.

– Jeg har aldri sett noe som dette før. Det er en fantastisk teknologi. Det er jo et godt plaster på såret.

Lena Kristin Ellingsen er skuespiller fra Nationaltheatret og kjent fra blant annet Himmelblå.

Hun skulle egentlig ha sunget Solveigs sang, og spilt rollen som den Grønnkledde, men må vente til neste år før hun kan stå på scenen i Gålå.

– Det er jo som det er for alle oss som driver med kunst og kultur. Vi skulle gjerne spilt og sunget for folk. Men da kan vi glede oss desto mer til neste år, sier Ellingsen.

GOD TID: Lena Kristin Ellingsen skal for første gang spille i Peer Gynt som den Grønnkledde. Men ikke før neste år. – Da får jeg ekstra god tid på å forberede meg, sier hun. Foto: Bård Gundersen / Peer Gynt AS

Mister 17 millioner

Den utradisjonelle Peer Gynt-forestillingen har plass til fem personer om gangen og kan sees når man selv ønsker mellom 20. juni og 9. august.

Men mindre publikum betyr også tapte billettinntekter for arrangøren. De mister nemlig 17 millioner kroner, kun på billettsalg.

GLEDER SEG: Ellen Horn og May Brit Støve (t.h) sier de synes det er synd at forestillingen ikke kan gå som normalt i år, men at de gleder seg til neste år. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er klart det koster. Det blir ikke noe overskudd ved Gålåvatnet i år, nei, sier May Brit Støve, som er daglig leder i Peer Gynt AS.

Hun forteller at det likevel ikke blir kroken på døra for Peer Gynt, og at de skal klare seg både gjennom sommeren og til neste år.

– Det at gjestene ikke kommer har jo store økonomiske konsekvenser for oss, men når vi ga gass fikk vi jo med oss en god del hjelpere inn i prosjektet, sier hun.