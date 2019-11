Himmelen over Hoff kirke er grå i dag.

Familie og venner tar farvel med Oscar André Ocampo Overn.

15-åringen fra Kapp døde mandag 4. november.

15 ÅR GAMMEL: Oscar André Ocampo Overn rakk bare å bli 15 år gammel. Han døde mandag den 4. november. Foto: Privat

Inne i en krans på kisten står det skrevet «Takk for at jeg fikk være din. Jeg elsker deg for alltid».

Oscar André etterlater seg blant andre sin mor og sine to yngre søsken.

Det er fullt i kirken. Folk sitter på gulvet inne, og rundt 30 mennesker står utenfor kirken hvor det er satt opp høyttalere. Det er omtrent 300 sitteplasser i kirken.

Sogneprest for Kapp og Nordlia, Christina Grevbo skal holde minnetalen under bisettelsen.

MANGE MENNESKER: Det er allerede mange som har møtt opp ved Hoff kirken, som har omtrent 300 sitteplasser. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

Aktiv i korpset

Flere ungdommer møtte opp i bisettelsen i korpsuniformer. Oscar André ble ifølge Oppland Arbeiderblad med i skolekorpset på Kapp skole da han gikk i tredje klasse. Han spilte alt fra saksofon og slagverk til kornett og trompet.

I sommer var han ifølge avisa med på korpstur til Tyskland. Det ble den siste turen Oscar André fikk med korpsfamilien.

TROMPET: På bordet med kondolanseprotokollen i kirken ligger det en trompet. Oscar André var aktiv i korpsmiljøet på Toten. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

Har erkjent straffskyld

15-åringen ble funnet livløs i familiens hus den 9. oktober. Han døde 4. november på Ullevål sykehus.

Guttens far er siktet for drapet, og for seksuell omgang med barn under 14 år. Den fornærmede er gutten som nå er død. Mannen erkjenner straffskyld for begge punktene.

Han sitter varetektsfengslet til over nyttår.

Minnestund på skolen

Tirsdag denne uken samlet flere hundre elever og ansatte på Gjøvik videregående skole seg for å minnes Oscar André Ocampo Overn.

Han rakk bare å gå to måneder på skolen før han ble påført livstruende skader 9. oktober.

– Vi kjenner at ordene ikke strekker til. Våre tanker går til familien og Oscar Andrés nærmeste venner, sa sogneprest i Hoff kirke på Toten, Eystein Elde i minnestunden.

MINNESTUND: Tirsdag denne uken ble det holdt en minnestund på Gjøvik videregående skole. Oscar André rakk bare å gå på skolen i to måneder. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK