Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Antallet hytter solgt til utlendinger i Norge har doblet seg de siste ti årene, med hver tredje fritidsbolig i Trysil nå solgt til tyskere, svensker eller dansker.

Gunstig kronekurs og klimaendringer som driver skiturister nordover er hovedårsakene til økningen.

Utlendingene er interessert i både hytter og leiligheter, og foretrekker høy standard. De kjøper ofte eiendommer i prisklassen fire til seks millioner kroner.

Danske Søren Andersen, som allerede eier en leilighet i Trysil, planlegger å kjøpe tre flere på grunn av områdets attraktivitet og gunstig kronekurs.

Prognosesenteret forventer at denne trenden vil fortsette, spesielt hvis vintertemperaturene fortsetter å stige.



Ved foten av alpinbakkene i Trysilfjellet reiser det seg et nytt leilighetsbygg for skituristene.

Danske Søren Andersen eier allerede en leilighet like ved, og nå vil han kjøpe flere leiligheter.

– Vi har en fantastisk kronekurs som gjør det veldig interessant å kjøpe i Norge i disse tider.

Og han er ikke alene.

Så langt i år har utlendinger kjøpt én av 20 fritidsboliger som selges i Norge. Det er en økning fra i fjor og en dobling fra 2014.

Det viser tall fra Prognosesenteret.

Tre soverom, kjøkkenøy med integrert vinskap og to verandaer er noe av det Terje Meisingseth i Trysil kan lokke Søren Andersen med.

Snømangel i Europa og svak krone

Det er de store alpindestinasjonene som er spesielt attraktive for utlendingene, forteller Carl Christian Mathiesen ved Prognosesenteret.

Både Hemsedal og Trysil er attraktive for svenskene, danskene, tyskerne og nederlendere når de vil skaffe seg fritidsbolig i Norge.

– Vi har sett mye snømangel i Europa i tillegg til at vi har en svak norsk krone, gir Carl Christian Mathiesen som forklaring på økningen av salg av fritidsboliger til utlendinger.

Carl Christian Mathiesen ved Prognosesenteret tror økningen av utlendinger som kjøper hytter i Norge vil fortsette. Foto: Jenny Marie Sveen

Hvis vintertemperaturene fortsetter å øke de neste 70 årene tror Mathiesen flere utlendinger vil reise nordover til Norge for å stå på ski.

– Jeg tror norsk natur og norske hytter blir mer og mer etterspurt i årene som kommer, sier Mathiesen.

Grafen viser utviklingen i hyttesalg til utlendinger i Trysil fra 2014 til mars 2024. Foto: Jenny Marie Sveen

Han ser at det nå er mer etterspørsel etter nye hytter, noe som kan føre til mer utbygging.

Utlendingene er både ute etter hytter og leiligheter, og de vil ha høy standard.

– Både norske og spesielt utenlandske kjøpere ønsker komfort, sier Carl Christian Mathiesen.

Flere interessenter kan bidra til å holde eller øke prisene på fritidsboliger i Norge. Utlendingene kjøper gjerne hytter og leiligheter i prisklassen fire til seks millioner kroner.

På veg oppover igjen

Det betyr at det igjen er gode tider for eiendomsmeglerne som har blitt mer aktive på å markedsføre seg ute i Europa.

De har hatt en nedgang på mellom 15 og 20 prosent etter koronatiden. Nå ser de at det er på veg oppover igjen.

– De siste tre månedene har jeg solgt som aldri før, det har vært veldig bra, sier eiendomsmegler Petter Birkreim hos Privatmegleren.

Han har solgt mange fritidsboliger i Trysil og er vant med at det er mange svensker som vil kjøpe.

I Trysil har de også hatt mange dansker som har leid tidligere, men som nå kjøper hytte eller leilighet.

Petter Birkrem, eiendomsmegler hos Privatmegleren. Foto: Alexander Nordby / NRK

Påsken er en travel tid for han og de andre meglerne, for da er turistene der.

En av dem er Tue Blæde fra København som har leid hytte i Trysilfjellet med familien.

– Vi ville være sikker på at det både var snø og barnevennlig, sier han.

For ham er det ikke aktuelt å kjøpe seg hytte eller leilighet i Norge.

Både fordi han ikke har råd til det, men også fordi at det fungerer helt greit å leie den ene eller to gangene de kommer seg til Norge på ferie i løpet av et år.

Danske Tue Blæde og barna trives godt i bakkene i Trysilfjellet. Foto: Alexander Nordby / NRK

En investering

Det er likevel spesielt fra Danmark meglerne merker økt etterspørsel.

Salgsansvarlig i PTH Eiendom, Terje Meisingseth, forteller at det går raskere å få solgt nå enn tidligere.

Firmaet setter nå opp leilighetskomplekset Midtgard Trysil. Av de 19 forhåndssolgte er det 7-8 leiligheter som er solgt til dansker.

Salgsansvarlig i PTH Eiendom Terje Meisingseth foran leilighetsbygget som nå bygges i Trysilfjellet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Og nå i påsken har han besøk av Søren Andersen som vurderer å kjøpe flere leiligheter.

– Det skjer mye i Trysil både sommer og høst, i tillegg til utbygd skiområde. Og så har vi sett enorme klimapåvirkninger i Alpene, som har ført til avlyste skiferier. Det gjør at interessen for å se til Norge er større, mener Andersen.

Som er så sikker på den økte interessen fra dansker og nordeuropeere i Trysil, at han nå planlegger å sikre seg hele tre leiligheter til.