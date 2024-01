Nytt forsøk for svensknorsk astronaut

Klokka 22.49 torsdag kveld gjøres et nytt forsøk på å skyte opp en Falcon 9-rakett fra Kennedy Space Center i Florida i USA. Om bord sitter svensknorske Marcus Wandt.

Den opprinnelige planen var at oppskytingen av Falcon 9-raketten med Wandt og tre andre om bord skulle skje i 23-tiden onsdag kveld, men dette ble utsatt på bare noen timers varsel. Det er ikke helt uvanlig i romfartssammenheng.

Wandt og de andre skal opp i farkosten Dragon for å reise til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Der skal de være i to uker for å utføre ulike vitenskapelige eksperimenter på oppdrag fra firmaet Axiom Space.

Ni minutter etter den planlagte oppskytingen vil astronautene nå bane. Deretter tar det omtrent 36 timer å komme seg til romstasjonen. Wandt vokste opp utenfor Karlstad i Sverige, men moren bor på Gjøvik. Han sier han er stolt av å representere både Sverige og Norge i rommet.

