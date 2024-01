Svensknorske Marcus (43) blir første nordmann i verdensrommet

På onsdag braker det løs fra Kennedy Space Center i Florida.

Da blir svensknorske Marcus Wandt den første astronauten i verdensrommet med norsk statsborgerskap.

– Jeg gleder meg virkelig. Jeg har ikke grudd meg så langt. Det finnes en anspenthet, men den er positiv. Når man har forberedt noe i lang tid, og veldig intensivt, så kjenner man at «nu er det dags», sier Wandt til NRK.

Klokka 23.11 norsk tid, onsdag 17. januar, skytes Wandt opp til den internasjonale romstasjonen (ISS).

Han blir én av fire astronauter på oppdrag med firmaet Axiom Space, og den første astronauten fra ESA (European Space Agency) på et kommersielt oppdrag.

Her er hele «Axiom Mission 3» mannskapet under trening. Foto: SpaceX / Imagery Courtesy of Axiom Space

Fakta om oppskytingen «Axiom Mission 3»: Ekspander/minimer faktaboks Er det første heleuropeiske astronautoppdraget til den internasjonale romstasjonen

Oppdraget utføres av Axiom Space og det er støttet av blant annet ESA, den svenske romorganisasjonen SNSA og den svenske flyprodusenten Saab

Axiom er et kommersielt selskap som spesialiserer seg på å legge til rette for romferder. SpaceX sørger for selve transporten, mens Axiom organiserer ferden og oppdragene på romstasjonen.

Oppskytingen skjer med et Crew Dragon-romfartøy og en Falcon 9-bærerakett fra SpaceX

ESA gjør dette for å vise at korte oppdrag i rommet med rask opplæringstid vil være nyttig både for forskning, utdanning og inspirasjon

Marcus Wandt skal skytes opp med tre andre astronauter. Walter Villadei, pilot på oppdraget og oberst i det italienske luftforsvaret. Tyrkiske Alper Gezeravci er med som oppdragsspesialist, og kommandør er Michael López-Alegría, tidligere astronaut ved NASA. Kilde: Norsk romsenter/NRK

– Tror det blir sterkt

Noe astronaut Wandt ser frem til, er å skulle åpne døra til den romstasjonen for første gang.

– Det tror jeg blir sterkt, det er et av de delene i oppdraget som jeg tror kan bli det sterkeste, sier han.

Her står Marcus Wandt ved siden av SpaceX Dragon-kapselen som skal ta ham til den internasjonale romstasjonen. Foto: Axiom Space

Det å dra til verdensrommet har imidlertid ikke vært en livslang drøm for Wandt.

– Når jeg skjønte på ordentlig at jeg ville bli det, var bare et par år siden. Da jeg så European Space Agency gikk ut og sa at de søkte nye astronauter, sier han.

Og han søkte og fikk det til:

I konkurranse med over 22 500 søkere, ble han presentert som en av 17 nye ESA-astronauter i fjor sommer.

Wandt ble plassert som reserve-astronaut, men på ekstraordinært vis dukket det opp et romoppdrag hvor han, ved hjelp av Sverige, fikk muligheten.

Kunne du tenke deg å bli astronaut? Ja, det hadde vært noe, det!🤩 Nei, det hadde jeg aldri turt😱 Det spørs...💸 Vis resultat

Han har bakgrunn som jagerflyger i det svenske luftforsvaret, og som testpilot leder for flyoperasjoner ved Saab.

Ferden fra Florida ender på den internasjonale romstasjonen, hvor de skal være i to uker. Foto: AP

Stolt av å representere Norge

Marcus Wandt er halvt norsk og har norsk statsborgerskap.

Han har en norsk mor som er fra Toten, og som nå bor på Gjøvik.

– Spør man henne så er jeg ganske mye norsk, men også hvis man spør meg, sier han.

Her er Wandt i trening på innsiden av et SpaceX Dragon-fartøy. Foto: Axiom Space

I oppveksten fartet han mye mellom Karlstad i Sverige og Reinsvoll i Norge, forklarer han.

– Jeg gikk litt i barnehage der, og var mye frem og tilbake. Vi var alltid over for å feire 17. mai og se på russetog, sier han.

Og Wandt har fremdeles både kompiser og slekt i området.

– Norge er en stor del av meg, sier han.

Mamma Anne-Torin Wandt Lynne har tatt turen til Florida for å følge oppskytingen sammen med familien.

– Det er kjempespennende, og jeg håper det blir en virkelig fin opplevelse, sier hun.

Oppskytingen av SpaceX-raketten Falcon 9, på Transporter-3 Mission, fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Foto: SpaceX

Ifølge Wandt Lynne er hun ikke nervøs – i hvert fall ikke enda.

– Det kommer nok først da. Jeg har forberedt meg mye på det, men man vet aldri hvordan man skulle reagere om noe skjer, sier hun.

Skal forske

På den internasjonale romstasjonen skal svensknorske Wandt blant annet forske og gjøre eksperimenter på stamceller, beinmasse, blodsirkulasjon, robotikk og kunstig intelligens.

Marcus Wandt har fullført astronaututdannelsen og opplæringen for sitt oppdrag i rommet på bare åtte måneder. Foto: P. Sebirot / ESA

Han og de andre astronautene skal være på romstasjonen i 14 dager, før de til slutt lander i Stillehavet.

– Vi har mye å gjøre der oppe, så vi må komme i gang med en gang vi kommer opp. Men vi er velforberedte, så det kjennes veldig bra, sier Wandt.

Den internasjonale romstasjonen (ISS) Foto: Ap Ekspander/minimer faktaboks Romstasjonen går i bane rundt Jorden.

Etterfølgeren til «Mir», som planmessig styrtet i Stillehavet utenfor New Zealand i 2001.

Et samarbeidsprosjekt mellom NASA (USA), Roskosmos (Russland), JAXA (Japan), CSA (Canada) og ESA (Europa). AEB (Brasil) samarbeider gjennom NASA.

Kretser rundt Jorden i en høyde på 400 kilometer med en fart på 26.000 km/t.

Har en besetning på seks personer. 221 personer fra 18 land har vært på romstasjonen siden den ble tatt i bruk i 2000.

Se hvor romstasjonen er akkurat nå

Synes det er artig

– Jeg synes først og fremst at det er artig. Det kan jo kanskje inspirere litt, sier fagsjef for bemannet romfart og utforskning hos Norsk Romsenter, Arvid Bertheau Johannessen.

Han sier at svensknorske Wandt har blitt tatt frem som svenske, og at Norsk Romsenter ikke har vært med i prosessen.

– Men vi har visst hele tiden at han har dobbelt statsborgerskap. Så han blir den første norske statsborger som drar ut i rommet, sier han.

Fagsjef for bemannet romfart og utforskning hos Norsk Romsenter, Arvid Bertheau Johannessen. Foto: Stig Jarnes / Stig Jarnes

Journalist i NRK og romentusiast Hallvard Sandberg synes det stort og kult med Wandt som første nordmann i verdensrommet.

Men han påpeker en vesentlig forskjell:

– Når han er om bord den internasjonale romstasjonen vil han ha et svensk flagg på armen, og ikke norsk, sier han.

Journalist og romentusiast Hallvard Sandberg. Foto: NRK

Johannesen forklarer at det var over 300 kvalifiserte søkere fra Norge da ESA søkte etter astronauter sist gang.

– Men dessverre så holdt det ikke helt over målstreken, sier han.

Skandinavia blir uansett godt representert på romstasjonen.

Nå blir det for første gang to skandinaver om bord på romstasjonen. Danske Andreas Mogensen er nemlig der fra før.

– Så det blir veldig skandinavisk, og det ser jeg frem til, sier Marcus Wandt.