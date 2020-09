I år er det 100 år siden multikunstneren Kjell Aukrust ble født. Nå blir det kjent at den folkekjære forfatteren, tegneren, maleren og humoristen hadde et vanskelig forhold til faren.

Flere i familien i NS

BIOGRAFI: Sigmund Løvåsen har skrevet den første brede biografien om Kjell Aukrust.

Rektoren ved Storsteigen i Alvdal og tidligere stortingsrepresentant for Bondepartiet, Lars O. Aukrust støttet Nasjonal Samling med artikler og frontkjempersaken økonomisk under krigen.



I tillegg var onkelen Paal Aukrust NS-ordfører i Lom. Ei kusine av Kjell vervet seg som frontsøster.



Aukrust-biograf Sigmund Løvåsen sier veldig mange i familien helte mot NS eller var medlemmer i NS. For den unge kunstneren Kjell Aukrust ble dette sårt og vanskelig og noe han bar med seg livet ut.

– Dette var noe Kjell og kona Kari Aukrust for all del ikke ville ha fram i lyset.

Stanset utgivelse

STOPPET: Forfatter Jan Jacob Tønseth skrev i 2000 biografien «En rar skrue – biografi Kjell Aukrust», men da satte Kjell Aukrust foten ned og fikk utgivelsen stanset.

Det førte til at den forrige Aukrust-biografien i år 2000 ble stanset.

Forfatter Jan Jakob Tønseth valgte å ta med at faren til Kjell ble dømt i landssvikoppgjøret. Da grep Kjell inn og stoppa utgivelsen, sier Løvåsen.



Snart 18 år etter at Kjell Aukrust døde, mener Løvåsen det er naturlig å ha med i en biografi.

– Det er viktig for å forstå Aukrust, hvordan han var og hva som formet ham. Kjell stod i spagaten under krigen mellom ei NS-dominert slekt og et motstandspreget kunstnermiljø i Oslo, der han studerte.

Sigmund Løvåsen forteller i boka om en skolesvak gutt, som endte med å bli landets mest leste forfatter.



A-kjendis og medieklovn

SUKSESS: Kjell Aukrust gjorde stor suksess med Flåklypa-filmen.

Kjell Aukrust fikk enorm suksess med bøkene «Simen», «Bonden» og «Bror min» og Flåklypa Tidende på 1950- og 60 tallet. Da ble forfatteren, karikaturtegneren og illustratøren a-kjendis. Radio og TV, ukeblader og aviser ville stadig ha med Aukrust på morsomme oppslag og programmer.

– Han ble en medieklovn og stempla som en crazy humorist. Det var rett og slett mye fjas i intervjuer med Kjell Aukrust, smiler Løvåsen.

På skriverommet hjemme i Svartskog utenfor Oslo har biografen de to siste åra lest flere tusen utklipp og lyttet til haugevis av radio og TV-innslag med Kjell Aukrust. I tillegg har han støvsugd arkiver og bøker.



Løvåsen sier bunkene med intervjuer er preget av journalister som elsker sitt intervjuobjekt og et intervjuobjekt som elsker sine egne fortellinger.

Ufrivillig barnløshet

TEGNER: Kjell Aukrust var også en meget anerkjent tegner og maler.

I «Kjell Aukrust- En biografi» skriver Sigmund Løvåsen også at det var et sårt punkt at om Kjell og kona Kari aldri fikk egne barn.

– Det var vanskelig å gå ut på barnas festdag, 17. mai med lykkelige barnefamilier og slenge seg med i festen for Kari og Kjell Aukrust.

Forfatteren fra Trysil er spent før utgivelsen av den første store biografien.

– Kjell Aukrust var så folkekjær at mange har et bilde av hvordan han var.

Løvåsen håper boka kommer med mye nytt, som kan utfylle det bildet mange har.

– Jeg er overrasket over alt han gjorde, alle retninger kunstnerskapet tok. Jeg håper å bidra til å få fram all kunsten hans, som delvis er blitt glemt men også mennesket Kjell Aukrust og det som lå bak alt det fantastiske han lagde, sier Sigmund Løvåsen.