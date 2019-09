Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum syns det var på høy tid med et maktskifte i hjemkommunen Stange. Fem partier stilte seg bak listetopp Aasa Gjestvang. Budskapet var klart; 96 år med Ap-makt var nok.

SP gjorde et godt valg (23,7 prosent). Men det gjorde Arbeiderpartiet også (36.9). Og så ble det opp til et helt nytt parti, som ikke hadde tatt stilling på forhånd, å bestemme.

Nærmiljølista Ottestad hadde historien i sine hender.

Sendte ut liste med krav

De stilte til valg for første gang, fikk 7,1 prosent av stemmene, havnet på vippen og brukte makta til å stille en rekke krav til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

PÅ VIPPEN: Paal Ravnaas (i midten) fra Nærmiljølista Ottestad kunne velge mellom Aasa Gjestvang og Nils A. Røhne som ordfører etter valget. Foto: Knut Røsrud

– Det vanskeligste for oss var å gi fra oss varaordføreren og gi opp planene om et stort kulturhus i Stange sentrum, sier sittende ordfører Nils A. Røhne (Ap).

– Det de har blitt enige om var vår politikk allerede, og vi innfridde alle kravene, sier Aasa Gjestvang (Sp).

Men Nærmiljølista valgte Arbeiderpartiet, sammen med SV og MDG.

– Vi føler at Arbeiderpartiet møtte oss på en mer helhetlig måte og vi har fått gjennomslag for mange gode saker, sier Paal Ravnaas i Nærmiljølista Ottestad.

Han blir nå varaordfører.

JOKEREN: Paal Ravnaas og Nærmiljølista Ottestad stilte mange krav til dem de skal samarbeide med. Foto: NRK

Nærmiljølista får også et medlem i formannskapet, i driftsutvalget og i planutvalget, i tillegg til tre i kommunestyret.

Syns de gjorde et rart valg

Aasa Gjestvang var klar til å ta over. Nå er hun skuffet og synes Nærmiljølista tok et merkelig valg.

– Vi står allerede for den politikken Nærmiljølista vil ha, mens Arbeiderpartiet måtte svelge flere kameler for å tilfredsstille kravene. Nå skal altså Arbeiderpartiet lede kommunen med en politikk de ikke gikk til valg på, sier Aasa Gjestvang.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpeker at Stange Senterparti gjorde et godt valg og gikk fram med over ni prosentpoeng.

– Aasa Gjestvang og Senterpartiet i Stange er valgets vinner. At Ottestadlista valgte Ap er ikke så overraskende, sier Slagsvold Vedum.

Skriver seg inn i historiebøkene

Nils A. Røhne, som nå sikrer 100 år med Arbeiderparti-styre i Stange, er fornøyd, selv om de må legge bort sin store drøm om å bygge et kulturhus til 115 millioner kroner på Tingvold i Stange sentrum.

– Det måtte vi gi oss på. Men vi har ikke gitt opp muligheten for å se på sentrumsutviklingen i Stange, sier Røhne, som er lettet over at de kom i mål.

ORDFØRER: Nils A. Røhne er ikke lei av å lese sakspapirer og klar for fire nye år på ordførerkontoret i Stange. Foto: NRK

Nå blir Arbeiderpartiet i Stange historiske. Ifølge Det norske Arbeiderparti er de den eneste kommunen med sammenhengende Ap-styre i 100 år.

– Det syns jeg er artig og tilfredsstillende. Stange kommune sine tradisjoner og historie peker i retning av at, her vil sosialdemokratiet stå sterkt i all tid, sier Nils A. Røhne.

Ottestad for alle pengene

Men nå er det Ottestad det skal handle om.

Nærmiljølista oppsto fordi den tett befolkede delen av Stange, som ligger nærmere Hamar sentrum enn Stange sentrum, har følt seg oversett. Nå får de både varaordføreren og et eget kommunedelsutvalg.

– Politikerne i Stange skal se mer mot Ottestad og vi har fått inn flere representanter fra Ottestad i kommunestyret, sier Paal Ravnaas.