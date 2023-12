– Vi er veldig glade for å komme i gang igjen, og at konflikten med kommunen er ferdig, sier Per Fineid, daglig leder i Pihl AS.

Med et løypenett på 350 km og seks måneders skisesong, er Sjusjøen flere ganger kåret til Norges beste langrennsdestinasjon.

Med drøye 6000 fritidseiendommer i området er Sjusjøen også kjent som Norges største hytteby.

Nå kan det bli enda flere hytter.

I 2018 fikk grunneier Pihl AS godkjent 96 nye hyttetomter i Kroksjølia.

De første seks tomtene ble solgt raskt – og så kom byggeforbudet.

Helt siden juni 2019 har en konflikt om vann og avløp satt stopper for bygging i området.

Fire år etter, er forbudet opphevet. Dermed kan tomtene legges ut for salg.

Kvass konflikt

Årsaken til at det ble innført byggestopp på Sjusjøen i 2019, var at Ringsaker kommune mente det var for dårlig tilgang på vann til hyttene.

Brøttum Almenning, Ringsaker Almenning og Pihl AS mente på sin side at vannforsyningen var god nok til mange nye boenheter.

Konflikten handlet om kapasitet på vann- og avløpsanlegget, og det økonomiske ansvaret for utbygging.

I november godkjente kommunestyret i Ringsaker kommune forliket mellom kommunen og grunneierne. Partene kom til enighet gjennom rettslig mekling.

Dermed åpner kommunen opp for videre utbygging.

Hva er enigheten mellom Ringsaker kommune og Brøttum almenning, Ringsaker almenning og Pihl AS? Ekspander/minimer faktaboks Grunneierne betaler, som fullt og endelig oppgjør for alle krav og motkrav i Saken, inkludert Grunneiernes varslede erstatningskrav, NOK 25 mill. til Ringsaker kommune. lnnbetaling finner sted 14 dager etter at avtalen er godkjent av Ringsaker kommunestyre.

Ringsaker kommune etablerer VA-infrastruktur, herunder vannverk, for fremføring av vann til Ringsakerfjellet, i henhold til inngått utbyggingsavtale av 2010, og opphever innført tilknytningsstans så snart praktisk mulig, og senest innen 14 dager etter at avtalen er godkjent av Ringsaker kommunestyre. Ringsaker kommune plikter å ferdigstille nytt vannverk til slik tid, at det ikke blir behov for ytterligere tilknytningsstans på Sjusjøen.

Partene dekker sakens omkostninger til tingretten, herunder til co-megler, i fellesskap. For øvrig dekker partene hver sine omkostninger.

Avtalen blir gyldig, så snart den er godkjent av Ringsaker kommunestyre.

Saken begjæres hevet som forlikt, gjennom felles prosesskriv, så snart avtalen er godkjent av Ringsaker kommunestyre. Kilde: Ringsaker kommune

– Veldig gledelig

Kai Ove Berg (H), ordfører i Ringsaker, er glad for at konflikten med grunneierne er historie, og at byggestoppen er opphevet.

– Det synes vi er veldig gledelig og vi har allerede registrert at det er mer aktivitet nå enn det har vært på veldig lenge.

Ringsaker er den største hyttekommunen i Norge med nesten 7300 fritidsboliger.

Det er kommunene som legger til rette for hyttebygging. Men slik utbygging legger press på infrastruktur som veier, kraftforsyning og vann og kloakk.

Særlig i store hyttekommuner er dette merkbart.

Berg sier at Sjusjøen er et viktig område for kommunen, og at de har en plan for den vurdere utviklingen.

– I 2024 kommer vi til å ha fokus på at det ikke blir utvikling videre innover i fjellet, men at det blir en fortetting i områder som allerede er bebygd.

Vil berøre landskapet

Morten Aas i Forum for natur og friluftsliv Innlandet er derimot ikke begeistret for at det blir ny byggeaktivitet på Sjusjøen.

– Det er jo ingen gledens dag for natur- og friluftslivsorganisasjonene, det kan jeg jo si. Men så blir det jo spennende å se hvordan markedet responderer.

I tillegg til et labert hyttemarked, peker han på at fortetting er en vanskelig strategi når det gjelder fritidsboliger.

– Jo tettere du bygger, jo mer får du by- eller tettstedsfølelsen. Mange av dem som har kjøpt hytte på Sjusjøen i sin tid, har jo kjøpt for å nettopp få det frirommet.

Han mener de ulike oppfatningene rundt trivsel kan begrense fortettingen på Sjusjøen:

– Fortetting er ikke enkelt. Hvor tett kan du fortette før det går utover trivsel og opplevelseskvaliteter?

Men det er på langt nær første gang noen er bekymret:

Plass til flere

Strategien for utviklingen på Sjusjøen er fortetting – altså bygge mer, og utnytte kapasiteten, i områder der det allerede er bebygd.

Det betyr at hytteeiere vil måtte regne med å få naboer tettere på seg.

Ifølge tall fra SSB var det over 481 000 hytter eller fritidsbygg i Norge per 1. januar 2023. Rundt 52 prosent av byggene ligger i mer tettbygde fritidsbyggområder.

Fineid i Phil AS sier at utbygging på Sjusjøen ikke bare er negativt for den etablerte bebyggelsen.

– Det er fremføring av vann og avløp til eksisterende hytter samtidig. Så man får det tilbudet, men så må man tåle at det kommer noen flere enheter.

Som grunneier har de klare planer for videre utbygging:

– Vi vil fortsette å undersøke mulighetene for det, innenfor de rammene som er.

Krevende marked

Men markedet er et helt annet i dag, enn da Phil AS fikk godkjenning for nærmere hundre hyttetomter i 2018.

– Det er en helt annen interesse nå enn den gangen, så det gjør jo at vi er litt spent. Men vi tror vel at det er noen som ønsker seg hytte og hyttetomt på Sjusjøen, sier Fineid.

Han opplyser at det har vært god interesse etter at de meldte at det ville komme nye tomter for salg.

På første salgsdag denne uken, ble det likevel bare ett salg.

I alt ble det solgt rundt 11 400 fritidsboliger i Norge i 2022, ifølge SSB. Av disse var 1 700 nye hytter.

Flest nye hytter ble solgt i Hol i Hallingdal og Øyer i Innlandet, hvor man blant annet finner skidestinasjoner som Hafjell og Kvitfjell.

Bråstopp i byggingen

Guro Hauge, direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, mener det er godt nytt for næringen, at byggestoppen er opphevet på Sjusjøen.

– Det gir en forutsigbarhet. Uavklarte situasjoner er svært ødeleggende, spesielt når markedssituasjonen er krevende, sier hun.

I tillegg til at salget på nye boliger hittil i år er 35 prosent lavere enn samme periode i fjor, har også hyttemarkedet fått en kraftig brems.

Byggenæringens Landsforening forventer at 2024 blir et veldig tøft år og at tallet på arbeidsledige i bransjen vil fortsette å øke.

Samtidig tror Hauge forliket i Ringsaker vil gi økt aktivitet i Innlandet, et område som har vært ekstra hardt rammet av markedssituasjonen i forhold til resten av landet.

– Jeg tenker at alt, alle aktiviteter, er veldig kjærkomment i byggenæringa nå, sier hun.