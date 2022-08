Målet mandag var blant annet å få lastebilen på rundt 50 tonn inn på land. Den har stått på den kollapsede brua i en uke, men er nå berget sammen med tilhengeren.

For å få lastebilen på land måtte mannskapet fylle på med masse under brua for å holde bilen stabil. Bergingen gikk fint for seg.

– Dette gikk veldig bra. Her har entreprenørene gjort en god planleggingsjobb. De startet opp lastebilen, lysene gikk på og de kjørte faktisk de siste meterne ut av brua, sier samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng.

Nå er det å sette seg ned igjen å planlegge neste trekk. Blant annet skal de store pilarene ned, forteller hun.

I tillegg står det fremdeles en bil igjen på brua, på vestsiden, som skal berges.

FØR OG ETTER: Mannskapet senka brudelen som lastebilen sto på for å få trukket bilen på land.

Ønsker åpning av E6 til helga

Deler av Tretten bru falt også ned på hovedferdselsåra E6 og stengte vegen. Planen er å få åpna E6 til helga, sier Riseng.

Det vil ta noen dager å fjerne materiale fra brua som kollapset den 15. august. Det er også mye masse som må fjernes, før E6 kan åpnes.

BERGET: Slik ser det ut etter at lastebilen er berget. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi må ta høyde for at E6 kanskje også må repareres noe, før Vegvesenet kan åpne den for trafikk, sier Riseng.

Denne uka vil anleggsarbeiderne jobbe fra kl. 06 om morgenen til klokka 22 på kvelden for at arbeidet skal bli ferdig så fort som mulig

Kanskje blir det ikke midlertidig bru

Fylkeskommunen er i gang med å se på mulighetene til å bygge ei midlertidig bru på Tretten i påvente av at det kommer ei ny, permanent bru på fylkesveg 254.

Men Riseng sier dette er svært komplisert arbeid. Hun kan ikke love at det faktisk kommer en erstatningsbru på Tretten. Det skal være et møte om saken tirsdag.

– Det jobber vi med. Vi samarbeider med bruberedskapen i Statens vegvesen. Dette er et meget komplisert stykke arbeid. Brua vi skal ha på plass må stå i et par år, kanskje mer. Da skal den tåle diverse flommer i Lågen. Det er mange mulige alternativer, men vi kan ikke komme i den situasjonen at den midlertidige brua skulle blitt tatt av en flom.

– Betyr det at dere ikke får opp en midlertidig bru?

– Vi håper det, men det er ekstremt krevende. Vi skal ha et møte i morgen, så håper jeg vi ser at vi kan få det til.

RISENG OM NY BRU: Riseng understreker at situasjonen er annerledes nå enn da Statens vegvesen bygget ny bru i 2011-2012. Da skulle den midlertidige brua bare stå i en begrenset periode mens bygginga av den nye brua foregikk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Den nye brua må planlegges fra grunnen av, før selve bygginga kan begynne. Blant annet må vi ha nødvendige tillatelser fra vassdrags- og miljøvernmyndighetene, og vi må ha god kontakt og avtaler med grunneiere som blir berørt av arbeidet, sier Riseng.

SKAL BERGES: Lastebilen som ble trukket på land har full tank med diesel og er lastet med flere tonn kalk. Foto: Alexander Nordby / NRK

Samler opp avfall i elva

Fylkeskommunens driftsentreprenør, Hafjell Maskin, samler opp materialer fra brua som kommer i drift nedover i Lågen.

I tillegg ser fylkeskommunen på muligheten for å legge ut lenser for å samle opp flis og mindre deler av brua.

– Vi gjør det vi kan for å hindre forurensing. Kreosot som finnes i noe av treverket fra brua løser seg i liten grad opp i vann, sier ytre miljøkoordinator Janicke Haug.

– Etter denne første, akutte fasen må vi sørge for å få ryddet ordentlig på land og i elva, særlig av hensyn til fuglelivet i fredningsområdet, avslutter Haug.

OVER E6: Trafikken har vært omdirigert via Tretten sentrum eller riksvei 3 Østerdalen. Det er et mål å kunne åpne igjen E6 forbi Tretten i Gudbrandsdalen til helga. Foto: Alexander Nordby / NRK

Flere bruer stengt

15. august knakk Tretten bru i Gudbrandsdalen sammen mens en personbil og en lastebil var ute på brua, men ingen ble skadd.

Trafikken har vært omdirigert via Tretten sentrum eller riksvei 3 Østerdalen.

Brua i limtre var nær 150 meter lang og 10 meter bred. Flere fagverksbruer i tre er midlertidig stengt i påvente av at årsaken til brukollapsen blir klar.

Den midlertidige brua som erstatter Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad åpner for trafikk i løpet av de neste 24 timene. Den midlertidige brua for Tveit bru på E16 i Valdres åpner i løpet av 48 timer.

Moumbekken bru og Tveit bru er blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt for trafikk i forrige uke i påvente av svar på hvorfor Tretten bru kollapset.

De 14 bruene er stengt for biltrafikk, men er åpne for fotgjengere, syklister og utrykningskjøretøyer.

Hos Statens vegvesen får du informasjon om omkjøringer som følge av de stengte bruene.

PUBLIKUM: Det er mange som kommer for å se på rivingen på Tretten. Foto: Mette Vollan

Sikrer bevis

Rivingen er et komplisert arbeid som er nøye planlagt av en rekke fagetater.

– Politiet driver fremdeles med å sanke bevis. Vi har et utmerket samarbeid med alle de som gransker dette. Det er viktig at de får de bevisene de trenger, sier Riseng.

BEVIS: Politiet sikrer bevis etter brukollapsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det er Grete Aastorp fra Sintef som skal lede granskingsgruppa etter brukollapsen på Tretten, melder bygg.no.

Aastorp er HMS- og kvalitetssjef i Sintef Energi, og har jobbet med sikkerhet og beredskap i over 25 år.