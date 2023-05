En av dem som møtet ulven var Kine Moldal Andersen. Fredag kveld ved 1800-tiden var hun på veg hjem i bilen sin.

– Jeg kom kjørende fra Hamar i retning Sandvika med syvåringen min i baksetet. Så ser jeg at det kommer en stor, nydelig skikkelse løpende på vegen et lite stykke foran meg. Det var en veldig «wooow-opplevelse», sier hun.

Hun forteller at det var flere som så ulven. Den løp over veien foran henne og i retning et renseanlegg på stedet.

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

Hun forteller at hun ble litt satt ut av opplevelsen.

– Det var utrolig kult og bare glede. Jeg hadde ikke noe frykt i det hele tatt, sier hun.

Ifølge Moldal Andersen har ingen sett ulven inne på selve boligfeltet. Tidligere skal det ha blitt en ulv observert i Stange-bygda ikke langt unna Ottestad. Hun lurer på om det er den samme ulven.

NÆRGÅENDE: Her løper ulven over veien rett ved boligfeltet Fjetrehagan i Ottestad. Foto: Kirsti Bjørge

Bekrefter at det er ulv

Simen Bredvold fra Statens naturoppsyn bekrefter til NRK at det dreier seg om en ulv. Han har sett bilder og en video som er tatt av den.

– Ut fra atferden ser den ikke ut til å være helt bekvem. Han prøver nok å komme seg ut av området, sier Bredvold.

INNESPERRET: Simen Bredvold fra SNO tror ulven sliter med å komme seg vekk fra området. Foto: Privat

Han mener det trolig er snakk om en ung hannulv som er støtt vekk reviret og derfor er på vandring. Han ber folk om å forholde seg i ro og la den få komme seg unna.

Bredvold mener det ikke noen grunn til å være bekymret. Men han minner om at det er et vilt dyr, så derfor bør man vise respekt.

– Den blir nok ikke i det området. Men den har trolig møtt på stengsler i form av bebyggelse, veier og gjerder slik at den ikke vet helt hvordan den skal komme seg vekk, sier han.

Bredvold opplyser at en lokal rovviltkontakt er på stedet og observerer hvordan det går med dyret.

Ottestad ligger like ved Hamar i Stange kommune.

Ved 1830-tiden fredag kveld hørte Petter Mellum, som bor i Ottestad, noen lyder utenfor husveggen. Han så en skikkelse og mistenkte raskt hva det var.

– Jeg leste i forrige uke at det var ulv i området. Så jeg gikk til stua for å titte ut. Da dro jeg opp mobilen og fikk den veldig tydelig foran meg, sier han.

Dermed siket 32-åringen seg en finfin video av det litt sjeldne dyret som løper på jordet rett utenfor boligfeltet.

Hva tenker du om at det er ulv hos dere?

– Det er litt overraskende. Ulven pleier jo ikke å være i et så tettbygd område, sier han.