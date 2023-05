Møtte bjørn langs riksvegen: – Spesielt

Da Dan Martinsen var på vei hjem fra fotballkamp på Hadeland torsdag kveld fikk han en spesiell opplevelse.

Langs riksveg 4 ved Lygna i Gran lusket det nemlig en bjørn i grøftekanten. Dan bestemte seg for å stoppe bilen på andre siden av vegen, og fanget bamsen på video.

TUR: Ifølge SNO har bjørnen hatt en lang ferd før han ble observert ved riksveg 4 på Lygna.

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte denne historien først.

Den siste tiden har bjørnen blitt observert flere steder på Østlandet. Han er nemlig på en ordentlig langtur.

Virket nysgjerrig

Dan Martinsen forteller at det var en artig opplevelse å se bjørnen på så nært hold.

Han var på vei hjem fra sønnens fotballkamp, og forteller at de var flere som stoppa for å ta bilder og videoer av dyret.

SPENNENDE: Dan forteller at det var spennende å se bjørn på nært hold. Tidligere har han kun sett det i dyrepark. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg synes det var veldig spennende, og jeg regnet med at det var den jeg har sett i avisene, sier han.

Flere lokalaviser har omtalt bjørnen og ferden hans på Østlandet.

Dan synes bjørnen virket veldig nysgjerrig, og trodde på et tidspunkt at den kom til å krysse riksvegen for å utforske tilskuerne.

– Vi valgte å dra, så han ikke skulle gå over veien. Men det gjorde han etter vi hadde dratt.

Ifølge Dan gikk bjørnen videre nordvestover.

TROLIG UNG HANNBJØRN: Dette bildet har Statens naturoppsyn tatt av bjørnen som nå er på vandring på Hadeland. Foto: SNO

Spesiell reiserute

Ole Knut Steinset er fagansvarlig for store rovvilt i Statens Naturoppsyn (SNO) i Oppland. Han forteller at denne bjørnen har vært på en ordentlig langtur.

– Vi er rimelig sikre på at en og samme bjørn har gått en runde fra Elverum til Skedsmokorset. Der har den snudd og gått nordover på vestsiden av Mjøsa.

OPPHAV: Steinset forteller at SNO prøver å finne opphavet til bjørnen. De har tatt DNA-analyser av hår og avføring, og venter på svar. Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Ifølge Steinset er det ikke helt uvanlig at unge hannbjørner legger ut på vandring. Først og fremst fordi de kan bli jagd bort fra områder hvor større hannbjørner vil være for seg selv.

Men det er allikevel noe spesielt med bamsens reiserute.

– Han har jo havnet i området hvor vi sjeldent har sett bjørn før. Han har gått i nærheten av veger og eksponert seg en del, så han virker ikke så veldig redd for folk, sier Steinset.

Og eksponert har han blitt. Den unge hannbjørnen har nærmest blitt en kjendis.

Måtte bortvise folk

Onsdag kveld hadde mange samlet seg i Gran kommune på Hadeland, med håp om å få se bamsen.

– Jeg har forståelse for at det er veldig spennende, men når det samles mye folk kan det oppstå situasjoner. Derfor valgte vi å vise dem bort, sier Steinset.

Han poengterer likevel at bjørnen ikke er farlig for folk.

– Vi har ikke hatt noen situasjoner hvor han har vært aggressiv eller irritert. Bjørner er uhyre sjeldent farlig for mennesker.

UFARLIG: Bjørnen er ikke farlig for mennesker, ifølge Steinset. Foto: Dan Martinsen

Dersom man skulle møte på kjendisbjørnen, eller hvilken som helst annen bjørn, foreslår Steinset å nyte det.

– Det er få forunt å se den, så det må man glede seg over. Hvis den kommer brått på kan du gi deg til kjenne ved å synge eller rope, og trekke deg tilbake.

Foreløpig har bjørnen heller ikke tatt noen husdyr på ferden. Steinset sier han rett og slett ikke virker interessert i for eksempel sau, og har gått forbi flere uten at det har skjedd noe.

– Han har derimot rasert noen bikuber flere plasser, så han er nok veldig glad i honning.

Mener man bør vurdere å ta den ut

Villmarkskjendis Lars Monsen har møtt bjørn flere hundre ganger i Alaska, Canada og Skandinavia. Han sier han er er skeptisk til oppførselen til det dyret som nå vandrer på Hadeland og kaller det «veldig uvanlig».

– Vanligvis så vil jeg ha mest mulig bjørn i terrenget. Men når han blir såpass nærgående, så mener jeg faktisk at man skal vurdere å eliminere den. Nå har jeg ikke fulgt med de siste dagene, for jeg har vært oppi Femundsmarka.

VIS RESPEKT: Lars Monsen sier at folk ikke må være redde for å gå i naturen, men sier oppfordrer til å ha respekt dersom man møter en bjørn. (Arkivfoto) Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Men hvis den fortsetter å være nær befolkningen og sånn, så synes jeg vi skal ta den ut. Men det er ikke min avgjørelse, sier Monsen til NRK.

Han maner uansett folk til å ha respekt for dyret, men ønsker ikke å skremme noen fra å bruke naturen selv om det er rovdyr der.

– Ikke vær redd for å gå på tur i naturen nå. Men vær som dyra flest, ha med deg sansene og gi deg til kjenne. Da går det bra, sier Monsen.