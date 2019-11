Smøresjef frykter fluorkaos - kritiserer FIS

Tobias Dahl Fenre er bekymret. Han er positiv til et forbud mot fluor i skismurning, men mener det Internasjonale Skiforbundet (FIS) har gått alt for fort fram.

– Et forbud må komme på bakgrunn av dialog og langsiktig arbeid. Jeg reagerer på at man har satt en kort frist, at det skal tre i kraft allerede neste sesong.

Ikke klar over konsekvensene

Skiskytternes smøresjef mener FIS burde tatt mer kontakt med fagpersoner.

– Jeg vet at det har vært lite dialog og jeg tror at de som har stemt over dette ikke er klar over konsekvensene dette har for toppidretten.

Det internasjonale skiforbundet har allerede sagt at et ekspertutvalg skal jobbe med hvordan forbudet skal kunne håndheves og hvilke regler som skal gjelde, men Fenre mener det er for mye som er uklart ennå.

FOR TIDLIG: Fluorforbudet kommer for tidlig, mener smøresjefen. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Hvem skal ha ansvaret?

– Det som mangler er først og fremst informasjon om hvordan man skal gjennomføre dette. Hvor strenge skal straffene være? Skal det sidestilles med doping?

Fenre ser for seg flere vanskelige scenarioer, blant annet rundt hvem som skal ha det rettslige og juridiske ansvaret. Han peker på at ingen toppløpere i dag smører sine egne ski og at smørerne ikke har noen mulighet til å kontrollere om det er rester av gammel fluorsmurning under ski. Heller ikke hva leverandørene putter i produktene sine.

ANSVAR: Hvem skal ha ansvaret? Løpere eller smørere? Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Skal jeg sitte med ansvaret hvis jeg har sendt et feil skipar til start, ett som var smurt med fluor fra før? Eller om jeg har brukt en smurning som var merket fluorfritt, men inneholdt fluor likevel? Det er et ansvar jeg ikke er klar til å ta hvis det ikke er kartlagt hvilke regler som gjelder.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har ennå ikke tatt en avgjørelse på hva de gjør i saken. Rådet fra den norske smøresjefen er klart.

– Det vi må gjøre nå, både FIS og IBU, er å diskutere hvordan dette skal fungere i praksis. Finne et regelverk. Ting er ikke på plass i dag.

Viktig signal om framtidas skisport

NYE REGLER: Hva som skjer med de gamle skiparene er et av spørsmålene fluorforbudet reiser. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Norges Skiforbund og skipresident Erik Røste var de som foreslo forbudet mot fluor til FIS.

Røste sitter også i arbeidsgruppa som skal finne testmetoder og lage regelverket som skal gjelde fra neste sesong. Han mener det var viktig å tidlig sende et klart og tydelig signal om at fluor skal forbys.

– Vi kunne gjort det motsatt, jobbet med testmetode og alle spørsmålene som nå dukker opp, for så å sette et forbud. Vi mente det var viktigere å være klar og tydelig på det signalet som nå gis til alle nasjoner og alle produsenter, at fremtidens skisport skal være uten bruk av fluor.

SKAL SITTE I ARBEIDSGRUPPE: Skipresident Erik Røste er en av dem som skal utarbeide regler for hvordan fluorforbudet skal håndheves. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Han mener også at det har vært god dialog med både fagpersoner og produsenter.

– I hvilken grad de har hatt dialog med IBU vet jeg ikke. Vi har definitivt hatt dialog med våre smørere.