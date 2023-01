CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Over 60.000 turglade nordmenn og turister tar årlig turen over Besseggen. Nå får stien ny status. Mandag presenterte Miljødirektoratet Besseggen som ny Nasjonal turiststi.

Begrepet innebærer ifølge direktoratet både pengebevilgninger og tilrettelegging av hjelpetjenester.

– Gjennom Nasjonale turiststier unngår vi at det blir for mye slitasje og forsøpling som går ut over naturmangfoldet og opplevelsen av å være i naturen. Det har dessuten vist seg at ulykker og skader blir redusert når et sted blir en Nasjonal turiststi, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

STOR PÅGANG: Besseggen brukes som salgsplakat for Fjell-Norge, men drar også til seg turister som ikke er godt nok forberedt. Foto: NRK

Kommunen jubler

Norsk fjellsenter i Lom og Vågå kommune har søkt om å bli nasjonal turiststi. Bakgrunnen er stor slitasje av landskapet og beredskap for de titusenvis av turgåerne, forteller ordfører Harald Sve Bjørndal (Bygdelista).

– Det er en voldsomt god nyhet for oss. Det gir gode muligheter i å være med i ordningen.

Bjørndal viser til at kommunen ønsket å få med nasjonale myndigheter på dugnaden med å ta vare på Besseggen i årene som kommer.

De siste årene har kalde, våte og skadde turister ført til en rekke redningsaksjoner på Besseggen.

Luftambulansen på Dombås har rykket ut til fjellet mange ganger og brukt viktig flytid på redningsaksjoner de mener kunne vært unngått. I fjor sommer måtte to par bli berget etter å ha truffet på dårlig vær.

Det håper Vågå nå å unngå med bedre informasjon.

Les også: Mange treng hjelp på Besseggen: – Eg unner ikkje min verste fiende dette

– Vil ikke statusen som nasjonal turiststi innebære en risiko for at enda flere turister oppsøker Besseggen og på den måten øker slitasjen?

– Det kan selvsagt skje, men det er fullt mulig å legge til rette for. Fjellet tåler trafikk godt, men det er viktig å drive vedlikehold, sier Bjørndal.

Også statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) anerkjenner at statusen som nasjonal turiststi kan føre til økt besøk og belastning, men sier Miljødepartementet har gjort et bevisst valg om å styre trafikken til stedet som tåler det.

– Mye av nøkkelen ligger i å kanalisere besøkene til steder som tåler belastningen. Besseggen er rigget for et høyt ferdselstrykk og har blant annet veier helt inn, sier Øren Heen.

Patrulje kan bli gjeninnført

I tillegg til autorisasjonsordningen har det siden oppstarten i 2017 blitt delt ut ca. 10 millioner kroner hvert år. Nå får hver av turiststiene 300.000 kroner i fasttilskudd.

Pengene har blant annet blitt brukt til bygging av nødbuer, fjellvakttjeneste og tilrettelegging av stier.

Tidligere har den såkalte Besseggen-patruljen tatt hånd om turgåere som har trengt hjelp. Patruljen var et lokalt initiativ i 2017, men ble lagt ned under koronapandemien. Nå kan patruljering på nytt bli en realitet.

– Patruljen er ett av flere tiltak vi setter inn nå, forteller Mai Bakken som er daglig leder ved Norsk Fjellsenter.

Hun har ledet arbeidet med å søke om autorisasjonen og sier tildelingen er en anerkjennelse.

– Med tilskuddet er vi sikre på at patruljen skal kunne gå der med 50 patruljer. Det er kjempeviktig for beredskapen, sier Bakken.

Naturvernforbundet applauderer at det settes av penger til naturvern.

– Og så er vi veldig glade for at det settes fokus på å gi informasjon om hvordan man kan gå på tur i harmoni med naturen, sier Ole Midthun som er leder i Naturvernforbundet Innlandet.

BESSEGGEN-PATRULJEN: Tidligere har den såkalte Besseggen-patruljen tatt hånd om turgåere som har trengt hjelp. Patruljen var et lokalt initiativ i 2017, men ble lagt ned under koronapandemien. Nå kan patruljering på nytt bli en realitet. Foto: Even Lusæter

Besseggen blir den femte autoriserte stien. Fra før har disse stedene samme status:

Fosseråsa, Geiranger

Kjerag, Lysefjorden

Preikestolen, Lysefjorden

Trolltunga, Odda