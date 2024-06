Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Glamox i Grue flytter produksjonen av den ikoniske Luxo-lampa til Polen, og 51 ansatte mister jobben.

Om du ikke hadde lampa hjemme i oppveksten, har du nok sett den på det store lerretet.

Du vet, den spretne bordlampa som hopper bort og skviser seg oppå i'en i PIXAR-logoen i forkant av enhver animasjonsfilm selskapet viser.

«Luxo Jr.», laget i 1986, var animasjonsstudioet Pixars første kortfilm. Der leker to lamper med en ball. Den ble nominert til Oscar i kategorien beste animerte kortfilm. Foto: Pixar/Glamox

I den vesle bygda Kirkenær i Grue i Innlandet har de produsert vel fem-seks millioner av Luxos ikoniske skrivebordslampe.

Snart er det over.

Den ikoniske Luxo-lampa L-1, opprinnelig kalt 1001, er kanskje en av de mest kopierte blant de norske lampene, og regnes som ikonisk.

51 mister jobben: – Sjokk og vantro

Det var i forrige uke de 51 ansatte ved Glamox i Grue fikk den nedslående beskjeden: Hele produksjonen ved hjørnesteinsbedriften flagges ut.

Om et knapt år blir L-1 og andre lamper produsert i Polen.

Ingeniør Vegard Åslie, produktingeniør Gunnar Øxseth og produksjonsarbeider Randi Paulsrud har jobbet ved Glamox i Grue i henholdsvis 29, 38 og 17 år. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Ifølge Randi Paulsrud, tillitsvalgt for Fellesforbundet, ble nyheten mottatt med vantro blant de ansatte.

– Folk skjønte ikke helt hva budskapet gikk ut på.

Paulsrud sier hun tviler på at det blir enkelt å finne seg nye jobber i området.

– Noen klarer det nok ganske fort. Men vi blir mange som holder på med det samme, og som skal slåss om de jobbene som er. Så det blir nok da å flytte ut av distriktet for mange.

Produksjonen av L-1 var i en periode satt ut til Italia, så Kina. Men i fjor klarte Grue å hente produksjonen hjem. Gleden ble kortvarig. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Glamox AS er et konsern eid av investorfondene Triton og Fondsavanse. I en pressemelding forklares utflaggingen med at flere oppkjøp de senere årene har ført til overskuddskapasitet i konsernets produksjonsnettverk, i tillegg til endrede markedsforhold.

– Denne type beslutninger er krevende, men vi er nødt til å tilpasse virksomheten slik at vi ivaretar konkurransekraften vår, sa Astrid Simonsen Joos, konsernsjef i Glamox da utflaggingen ble kjent.

Lova datasenter og mange arbeidsplasser, bygde kryptoanlegg. – Eit skrekkeksempel, seier NTNU-ekspert

Mangeårige medarbeidere

Paulsrud, som selv har arbeidet ved Glamox i 17 år, forteller om en trofast arbeidsstokk.

Som ingeniør Vegard Åsli, som til neste år feirer 30-årsjubileum. Han mener prosessen har gått altfor fort.

Glamox Ekspander/minimer faktaboks Glamox AS er et ledende belysningsselskap som leverer belysning til profesjonelle bygg i Europa og til verdens marine-, offshore- og vindmarkeder.

Glamox AS har hovedkontor i Oslo, er privateid av Triton og Fondsavanse og er et datterselskap av GLX Holding AS.

Glamox AS sysselsetter rundt 2.100 medarbeidere med salg og produksjon i Europa, Asia og Nord-Amerika.

I 2023 var den årlige omsetningen 4,2 milliarder kroner.

Glamox eier en rekke kvalitetsmerker, inkludert Glamox, Aqua Signal, ES-SYSTEM, Küttel, LINKSrechts, LiteIP, Luminell, Luxo, Luxonic, Norselight og Wasco. Kilde: Glamox

– Det var en kjapp prosess. Det er det kritikkverdige i hele saken, synes jeg.

– Hvordan er det å miste jobben etter 30 år?

– Du skjønner det ikke før du står i det sjøl. Det er skremmende, men virkeligheten går opp for deg etter hvert. Så får du summa deg, og så må du bare begynne å tenke fremover.

– Hvor langt framover har du klart å tenke?

– Jeg veit jo framtida mi her nå. Jeg blir vel en av de som er med til slutt, antageligvis. Så sant det ikke dukker opp noe interessant på jobbmarkedet, da.

Det er kommunen som eier fabrikkbygget, som om ett år vil bli stående tom. Ordfører Rune Grenberg (Ap) sier at de nå vil prøve å fylle bygget med ny virksomhet. – Kanskje kan det være en virksomhet som kan tilby nye arbeidsplasser til de som står utenfor. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Kommunikasjonsansvarlig Nina Hol sier til NRK at selskapet har forståelse for at nedleggelsen oppleves vanskelig for de ansatte:

– Vi mener det har vært en grundig prosess, og vi gjør det vi kan for å støtte våre ansatte i denne vanskelige prosessen.

Selskapet tilbyr de ansatte blant annet karriereveiledning.

Ordfører: – Ikke bra for utenforskapen

Arbeidsledigheten i Grue kommune har ifølge Nav sunket jevnt siden januar i år, fra 2,7 til 2,1 prosent i mai.

Men at 50 arbeidsplasser snart forsvinner i kommunen, vil merkes, mener ordfører Rune Grenberg (Ap).

– Vi er i et område med stort utenforskap allerede. Vi trenger alle arbeidsplassene vi kan få, og at de forsvinner, har sine konsekvenser.

– Når så mange mister jobben sin i et lite samfunn, kommer det til å få samfunnsmessige konsekvenser, sier ordfører Rune Grenberg (Ap). Foto: Arne Sørenes / NRK

Han sier videre at han har tro på de ansatte, som han sier har ry på seg å være flinke.

– Jeg tror ikke de blir gående ledige lenge i dette markedet, og jeg vet noen allerede har fått henvendelser. Så jeg håper og tror de kommer seg videre i jobb andre steder så fort som overhodet mulig.

– Du er optimistisk, tross alt?

– Når det lukkes noen dører, så åpner de òg andre. Men dette er ikke en dag for å dyrke optimismen. Det er rett og slett kjedelig, og aller mest for de som mister jobben.

Det har vært lampeproduksjon i Grue siden 70-tallet. Neste år er lampeeventyret over. Foto: Jenny Marie Sveen / Jenny Marie Sveen

– Bittert

Og at den ikoniske lampa fra Luxo, som for øvrig også er utstilt på Nasjonalmuseet, snart blir satt sammen av polske hender, mener produktingeniør Gunnar Røxseth er bittert.

– Den er jo ikke norsk lenger, når den går til Polen. De får sikkert til det de også, men det er bittert at den går videre, sier han.

Mai 2025 slukkes lampene på fabrikken i Grue.

– Hvordan blir det å holde motivasjonen oppe når du vet du må forlate arbeidsplassen?

– Du blir vel ikke 100 prosent motivert til å yte maks. Du blir ikke det. Men vi skal gjøre så godt vi kan, og vi skal levere med stil. Det skal vi.