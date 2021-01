Merkelig lysfenomen på himmelen: – Jeg trodde det var et brennende hus

– Jeg har sett mange fine solnedganger, men aldri maken til denne.

Det skriver Rigmor Sørlie, som knipset et bilde av det spesielle himmelfenomenet torsdag ettermiddag.

STOVNER: Rigmor Sørlie foreviget solstolpen slik. Foto: Rigmor Sørlie

Stolpe-sol

Og solnedgangen var noe helt for seg selv: En rød, stolpeaktig formasjon opp fra sola, og det kunne nesten se ut som en eksplosjon langt unna.

Ifølge Meteorologisk institutt kalles fenomenet en solstolpe, og kommer av at flate ispartikler som flyt i lufta.

Når de faller horisontalt – speiler de strålene fra sola i en «stolpe».

Fenomenet var synlig over store deler av Østlandet. Det var synlig bare en kort stund, før det forsvant igjen.

Trodde det var et brennende hus

Benn Martinsen fra Gjøvik var en annen som tok bildet av fenomenet.

– Jeg var på veg hjem fra en jobb på Hamar da jeg fikk øye på det. Jeg trodde først det var et hus som brant, forteller hun.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Martinsen fikk tatt bilde av solnedgangen, og delte bildet i Facebook-gruppa Tilbring ferien i Norge.

Gruppa, som har over 350.000 medlemmer, har blitt et yndet sted for å dele bilder av vakker natur her i landet.

Tråden om solstolpen har blitt delt nærmere 90 ganger og har fått hundrevis av kommentarer. Mange har delt egne bilder av solstolpen.

Synlig bare noen minutter

Solnedgangen har blitt delt flittig også andres steder i sosiale medier det siste døgnet.

– Den var bare synlig i noen minutter. Men jeg har aldri sett noe slik, så jeg fortet meg å ta bilde, sier Erik Sundheim.

Han er nestleder i Norsk Astronomisk forening, og er dermed vant til å beskue ulike himmelfenomener.