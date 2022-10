Det var et trist og sjokkerende syn som møtte politi og ansatte i Mattilsynet 3. desember i fjor.

I leiligheten som kvinnen disponerte, og delvis i et uthus, ble det funnet 17 døde katter. I tillegg var det 62 levende katter der som bodde under kritikkverdige forhold.

Mange av kattene bar preg av å være avmagret eller sykelig undervektige.

47 av dyrene måtte avlives av Mattilsynet. Ytterligere 15 katter ble plassert i forvaring. Åtte av disse måtte senere avlives.

Påtalemyndigheten mener kvinnen ikke sørget for at dyrene hadde tilstrekkelig tilgang til mat og vann.

Kvinnen skal heller ikke ha sørget for riktig behandling eller avliving av syke katter. Levende katter gikk blant annet fritt sammen med døde katter, noe som utgjorde en smittefare.

Møtte i retten

Kvinnen i 60-årene har i flere år hatt en lederrolle i Dyrebeskyttelsen sitt lokallag i området.

Tirsdag møtte hun i Vestre Innlandet tingrett tiltalt for grove brudd på Dyrevelferdsloven. Hun nekter straffskyld.

I retten opplyste hun at kjellerleiligheten fungerte som en karantenestasjon for Dyrebeskyttelsen. Det var ingen andre enn henne selv som hadde tilsyn med kattene der. Ifølge kvinnen skyldtes det at organisasjonen manglet frivillige som kunne hjelpe til.

Kvinnen fortalte at hun hadde hatt ekstra utfordringer den siste uka før Mattilsynet banket på døra. Hun skal ha blit bitt av en katt og også forstuet en hånd. Med en skadet arm fikk hun ikke gjennomført stellet av dyrene som normalt.

– Det er jo ikke sånn det har vært og det er ikke sånn det skal være. Men det eskalerte den siste uka. Noe mer er det ikke å si om det. Det er ikke noe jeg er stolt av, sa kvinnen i retten.

Kvinnen sa at det var vanskelig å si nei når folk kontaktet dem om katter som trengte hjelp. Kort tid i forveien hadde de blant annet tatt imot 20 katter hun beskrev som «nærmest ville».

Dersom ikke Dyrebeskyttelsen hjalp disse dyrene, så var det ingen andre som gjorde det, sa hun. Hun medgikk at de hadde tatt inn flere katter enn de hadde kapasitet til

– Jeg burde ha spurt om hjelp. Jeg ser det i ettertid, sa hun.

PARTENE: Aktor Knut Wold og forsvarer Ole Herman Frang i Vestre Innlandet tingrett. Det er satt av tre dager i retten for å behandle saken mot kvinnen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Katter dekket av avføring

Hun opplyste at det til vanlig var faste rutiner for mating av kattene hver dag. Dokasser ble tømt og gulv ble normalt støvsuget og vasket jevnlig. Men den siste uka hadde det sviktet, sa hun.

Bilder som ble vist i retten underbygger at slett ikke alt var slik det burde.

I kjellerleiligheten lå det døde katter på gulvet i ett av rommene. Øvrige rom bar preg av katteekskrementer på gulv, møbler og andres steder.

Kvinna og ytterligere en person ble pågrepet og siktet av politiet i forbindelse med aksjonen 3. desember i fjor. Men siktelsen mot den andre personen er frafalt.

Ifølge tiltalen holdt kvinnen 53 katter i leilighet på 140 kvadratmater, og ni katter i et uthus.

Kvinnen er tiltalt for å ha unnlatt å sørge for tilstrekkelig rengjøring av oppholdsrommene til kattene slik at kattebur, gulv, møbler og annet ble dekket av avføring.

Som en følge av dette hadde flere katter avføring i pelsen da de ble funnet.

Hun er også tiltalt for å holdt katter i bur med størrelse 55x95x65 cm over lengre tid. Luftkvaliteten skal ha vært svært dårlig der.

En seniorinspektør og veterinær fra Mattilsynet vitnet om hva hun hadde funnet hjemme hos kvinnen. Bakgrunnen for at de dro dit var et tips.

– Jeg var over hode ikke forberedt på det som skulle møte oss. Vi så med en gang at det var noe veldig galt. Et stort antall katter kom mot oss med en gang døra ble åpnet og en død katt lå ved en vannskål, sa hun.

Store deler av kvelden og natten ble brukt til å skaffe oversikt over syke dyr og avlive katter. Den første natten ble det avlivet 30 katter.

Senioinmspektøren sa også at stedet bar preg av å ikke ha vært rengjort på lenge. Blant annet var det mye gammel kattemøkk der, sa hun.

Strafferammen er tre års fengsel for de brudd på Dyreveldferdsloven kvinnen er tiltalt for. Men aktor Knut Wold har sagt at allerede sagt at det ikke vil bli aktuelt med en så streng straffereaksjon, dersom hun blir funnet skyldig.