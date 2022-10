– Dyreetisk kunne vi ikke latt den gå. Vi hadde ikke kunnet konsentrere oss om noe annet.

Ken-Richard Hansen tenker tilbake på elgen de traff for halvannen uke siden.

Elgoksen hadde fått en gammel telekabel rundt geviret og halsen. Ifølge Hansen hang i tillegg hundre meter av kabelen etter elgoksen.

– Med tanke på skadene elgen kunne ha fått etter hvert, hadde den nok lidd i flere uker, sier Hansen.

Han er sikker på at kabelen er en del av det gamle kobbernettet som Televerket satte opp i sin tid.

– Dette er Telenor sitt ansvar. Nå må de rydde opp, sier Hansen.

Kabelen hadde også festet seg flere plasser på kroppen til elgen. Foto: Ken-Richard Hansen

Skal rydde opp

– Dette er en veldig lei sak som gjorde sterkt inntrykk på oss i Telenor da vi fikk høre om den, sier Anders Krokan. Han er pressesjef i Telenor.

Han er enig i at kabelen etter all sannsynlighet er etterlevninger etter den gamle infrastrukturen over kobbernettet.

– Før helgen igangsatte vi undersøkelser for å finne ut nøyaktig hvor i Visten dette er slik at vi raskt kan få fjernet kabelen. Vi har også vært i kontakt med administrasjonen i kommunen om saken.

Pressesjefen er klar på at Telenor skal rydde opp i gammelt teleutstyr.

Etter at elgen ble avlivet, kveilet jaktlaget sammen kabelen. Foto: Ken-Richard Hansen

– Der det er fare for liv og helse – inkludert dyreliv – ønsker vi å gjøre det så fort som mulig, sier han.

Samtidig pågår det en omfattende utskifting av det gamle kobbernettet. Men det gjenstår en god del.

– Det over 100 år gamle kobbernettet dekker fortsatt 140.000 km med kobberkabel og 500.000 stolper. Vi fjerner kabler, og samtidig blir brorparten av stolper fjernet, mens noen blir gjenbrukt til å fortsette utbyggingen av mobil og fiber.

Er en ressurs

– Det er både dårlig dyrevern og behandling av naturen, og elendig ressursutnytting av en ressurs som vi kommer til å trenge mer av i fremtiden.

Det sier Pernille Bonnevie Hansen når hun får høre om hva elgen hadde surret seg inn i. Hun er nestleder i Naturvernforbundet.

Pernille Hansen mener gamle kabler med fordel kan gjenvinnes. Foto: Fartein Rudjord

Hun mener det er dobbelt tankeløst at det ligger milevis med kobberkabler i norsk natur, når det er flere omstridte gruveplaner i landet.

– Når man snakker om at man bør samle sammen mobiler i hjemmene for å samle kobber, er det smått absurd at det ligger kobberkveiler i skogen som er til fare for dyra.

Hun tror slike kobberkabler kan være til skade for flere enn elgoksen jegerne støtte på.

– Hvis en elg har klart det kan også mindre dyr klare det. Man kan forestille seg at for eksempel sau kan vikle seg inn i linkende, sier hun, og legger til:

– Sånn kan vi ikke ha det. Vi er nødt til å rydde opp etter oss.

Mener miljøfordelen er stor

Det er Telenor enig i. Samtidig er de klar på at opprydningen etter det gamle kobbernettet kan ta tid.

– Vi avventer tillatelse fra norske myndigheter til at vi kan igangsette dette arbeidet i stor skala. Inntil videre er vi pålagt å opprettholde gammel infrastruktur til høsten 2025. Å fjerne alt vil være en betydelig miljøbesparelse, sier Krokan.

Anders Krokan sier saken har gjort sterkt inntrykk på Telenor. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Han oppfordrer folk til å ta kontakt hvis de kommer over utstyr som kan være til fare for liv og helse.

– Dette skjer i hele landet, så det er bra at det kommer opp og at Telenor legger seg langflat, sier Ken-Richard Hansen.