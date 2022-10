Bilete frå innbrot i fjøs viktig bevis i rettssak

Bonden i 50-åra vrei seg i stolen då bilete og videosnuttar av skadde grisar vart vist på storskjermen i rettssalen.

Ein gris hadde eit stort sår, foten var kraftig hovna opp og han hadde problem med å stå. Bileta og videoane var tekne av organisasjonen Nettverk for dyrs fridom (NDF).

Måndag starta rettssaka i Sogn og Fjordane tingrett der bonden og sambuaren hans stod tiltalt for alvorlege brot på dyrevelferdslova.

Mellom 2015 og 2021 tok dyrevernsorganisasjonen seg inn i 65 grisefarmar. Det resulterte i NRK-sakene «Griseindustriens brotne løfter» og «Systemet som svikta grisene» i 2021.

Denne grisen frå grisefarmen i Nordfjord har eit betent halesår etter å ha vorten biten av andre grisar. Tilstanden er ifølgje veterinærar veldig smertefull. Biletet er frå juni 2018. Foto: Tor Grobstok / Nettverk for dyrs fridom

Overtok drifta etter dødsfall

Sambuarparet i Sogn og Fjordane er så langt dei første griseprodusentane det er tatt ut tiltale mot.

Dei overtok ansvaret for grisefjøset nærast over natta på vårparten 2018, etter at den opphavlege brukaren døydde brått. Ifølgje bonden var fjøset prega av dårleg vedlikehald, mykje boss og rot.

Nettverk for dyrs fridom tok seg inn i grisefjøsen 8. juni 2018. Eit par dagar seinare fann også Mattilsynet kritikkverdige forhold i fjøset, etter å ha vorte varsla av dyrevernsorganisasjonen. Eitt dyr måtte avlivast med ein gong.

– Bileta og videoane har vore viktige for det samla bevisbiletet. Særleg når det gjeld å bevise alvoret i saka, seier aktor Inger Helen Stenevik.

– Men er det ikkje eit tankekors at ein dyrevernsorganisasjon må ta seg ulovleg inn i ein fjøs for at eventuelle brot på dyrevelferdslova skal bli oppdaga?

– Jau, det er det. Men det er eit faktum at mykje av kriminaliteten som skjer mot dyr er vanskeleg å oppdage, seier Stenevik.

Ho viser til at hovudregelen i norsk rett er fri bevisførsel. Det betyr at ulovleg innhenta bevis som hovudregel kan brukast.

I denne saka har lagmannsretten konkludert med at bevisa kan brukast.

Norske gardbrukarar blir fritt vilt når det blir lov for aksjonistar å bryte seg inn i fjøs, meiner leiar i Vestland bondelag, Anders Felde. Foto: Ola Weel Skram / NRK

– Ein klapp på skuldra for ulovlege aksjonar

Leiar i Vestland Bondelag, Anders Felde, kom med ei breiside mot politiet då han vitna under rettssaka.

– Aksjonistane hadde ein klar og tydeleg agenda då dei gjekk ulovleg inn i fjøsen. No får dei ein klapp på skuldra av politiet og lagmannsretten som godtek at ulovleg innhenta bevis kan brukast, sa han.

Felde meiner det er Mattilsynet og ikkje aksjonistar som skal følgje opp spørsmål om dyrevelferd. Og at dette er prinsipielt viktig.

– Gardane våre blir fritt vilt i framtida, noko som får store følgjer for norske bønder, sa han.

Sjå Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» her. Du trenger javascript for å se video. Sjå Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» her.

Fann kritikkverdige forhold også i år

I februar vart det på nytt avdekt kritikkverdige forhold i grisefjøsen i Sogn og Fjordane. Då Mattilsynet og politiet gjennomførte kontroll, måtte to dyr hasteavlivast.

Under rettssaka vedgjekk bonden at ein gris burde vore avliva og at dette var dårleg dyrevelferd. Samtidig sa han at det var vanskeleg å oppdage den sjuke og skadde grisen og meinte at dyra i det store og heile har hatt det bra.

Forsvarer Louis Anda meinte forholda frå februar i år ikkje var alvorlege nok til å vere brot på dyrevelferdslova. Han viste til at Mattilsynet ikkje melde forholda til politiet, og at det faktisk er mindre halebiting ved grisefarmen i Sogn og Fjordane enn landsgjennomsnittet.

Han meinte også at sambuarparet gjorde sitt beste ut frå den vanskelege situasjonen dei var i då dei brått måtte overta drifta.

– Sambuarparet er dyktige bønder og dyra har det stort sett bra, sa han og bad om full frifinning.

Aktor Inger Helen Stenevik medgjev at det brå dødsfallet kan forklare ein del av problema, men at det ikkje unnskylda brot på dyrevelferdslova. Ho la ned påstand om fengsel på vilkår i 120 dagar for mannen (som var meir involvert i drifta) og 60 dagar for kvinna.

Sambuarparet driv framleis med grisehald på gardsbruket.